Katolickie imieniny 10 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

10 października katolicy czczą kilku świętych i błogosławionych, których imiona stały się częścią europejskiej tradycji imienin. Wśród nich znajdują się imiona męskie: Daniel, Franciszek, Wiktor i Paulin, a także imiona żeńskie: Angela, Eulampia, Tanka i Maria Katarzyna. Opowiadamy, co oznaczają te imiona i komu można złożyć życzenia z okazji imienin.

W tradycji katolickiej imieniny wiążą się z dniem pamięci świętego, na cześć którego nazwano daną osobę. Niektóre imiona mają kilka dat w kalendarzu kościelnym, dlatego dzień obchodów może się różnić w zależności od lokalnej tradycji.

10 października Kościół katolicki czci świętego Daniela Comboni, biskupa i misjonarza, świętego Franciszka Borgia, a także innych świętych i męczenników. Wśród nich znajdują się brat i siostra Eulampiusz i Eulampia, męczennik Gerejon i jego towarzysze, święty Paulin z Yorku oraz błogosławiona Angela Truszkowska.

Imieniny kobiet 10 października

Angela — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem „anioł”, czyli „posłaniec”. Imię to zyskało popularność w wielu krajach europejskich. 10 października wspomina się błogosławioną Angelę Truszkowską — polską zakonnicę, która założyła żeńską wspólnotę zakonną sióstr św. Feliksa.

Maria — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego dokładne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone: wśród powszechnych interpretacji znajdują się „ukochana”, „pożądana” oraz „pani”. W tradycji katolickiej jest to jedno z najbardziej czczonych imion żeńskich, związane z Dziewicą Maryją.

Katarzyna — imię pochodzenia greckiego, które tradycyjnie tłumaczy się jako „czysta”. W kalendarzu katolickim 10 października wspomina się Marię Katarzynę Iriogoyen Echegaray — hiszpańską zakonnicę, która poświęciła swoje życie opiece nad chorymi.

Eulampia — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „dobry blask” lub „jasne światło”. 10 października wspomina się świętą Eulampię, która zgodnie z tradycją kościelną poniosła śmierć męczeńską wraz ze swoim bratem Eulampiuszem.

Tanka — rzadkie imię, które wiąże się ze świętą Tanką z francuskiego miasta Saint-Ouen. W tradycji kościelnej pojawia się ona jako młoda chrześcijanka, która zginęła za odmowę zgodzenia się na niechciane małżeństwo. Dokładne pochodzenie i znaczenie imienia nie zostały jednoznacznie ustalone.

Męskie imieniny 10 października

Daniel — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie to „Bóg jest moim sędzią”. 10 października Kościół katolicki czci Daniela Comboni — włoskiego misjonarza i biskupa, który poświęcił życie głoszeniu chrześcijaństwa w Afryce.

Franciszek — imię, które wiąże się z łacińskim słowem Franciscus, czyli „Francuz” lub „Frank”. 10 października wspomina się świętego Franciszka Borgia. Pochodził z zamożnej rodziny, był księciem, ale z czasem porzucił życie świeckie i wstąpił do zakonu jezuitów.

Wiktor — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięzca”. W kalendarzu katolickim 10 października wspomina się świętego Wiktora i jego towarzyszy, czczonych jako męczennicy.

Paulin – imię pochodzenia łacińskiego, spokrewnione z imieniem Paweł. Jego znaczenie wiąże się ze słowem „mały”. Tego dnia wspomina się Paulina z Yorku — biskupa, który brał udział w szerzeniu chrześcijaństwa w Anglii.

Gerejon – rzadkie imię, znane dzięki świętemu Gerejonowi i jego towarzyszom, których czci się 10 października. Nie ma jednej, powszechnie przyjętej interpretacji jego znaczenia. W tradycji kościelnej Gerejon jest wspominany jako męczennik, który zginął za wiarę chrześcijańską.

Kassiusz — starożytne rzymskie imię, wywodzące się od nazwiska rodowego Cassius. Jego pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. 10 października kalendarz katolicki wspomina świętych Kassiusza i Florencjusza, czczonych jako męczennicy.

Florencjusz — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem florens — „kwitnący”, „prosperujący”. W kalendarzu kościelnym 10 października wspomina się świętego Florencjusza wraz ze świętym Kasjuszem.

Pinitus – rzadkie imię pochodzenia greckiego. Najczęściej wspomina się o nim w związku ze świętym Pinitusem, biskupem Knossos na Krecie. Nie ma jednej, powszechnie przyjętej interpretacji znaczenia tego imienia.

Alderyk — starożytne imię germańskie. Jego składniki tradycyjnie wiąże się ze znaczeniami „szlachetny” i „władca”. 10 października wspomina się świętego Alderyka — biskupa francuskiego miasta Sansa.

Fulk — imię pochodzenia germańskiego, które wiąże się ze słowem folk, czyli „lud”. Występuje ono w europejskich źródłach średniowiecznych. Wśród świętych, których wspomina się w kalendarzach katolickich 10 października, znajduje się święty Fulk.

Maharsapor — to bardzo rzadkie imię pochodzenia perskiego, znane dzięki świętemu męczennikowi, którego upamiętnia się w kalendarzu katolickim 10 października. Jego dokładne znaczenie nie ma ustalonego wyjaśnienia we współczesnych źródłach.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu lub na cześć którego została nazwana. W tradycji katolickiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna, do którego można zwracać się w modlitwie.

Jeśli w kalendarzu znajduje się kilku świętych o tym samym imieniu, rodzina może przestrzegać konkretnej daty związanej z chrztem lub lokalną tradycją kościelną. Dlatego imieniny nie zawsze przypadają tego samego dnia we wszystkich krajach.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych słów ani drogich prezentów. Można zadzwonić, napisać wiadomość lub spędzić razem trochę czasu. Najważniejsze jest, aby pokazać tej osobie, że pamiętasz o jej święcie.

Osobie obchodzącej imieniny można życzyć zdrowia, spokoju, miłości, rodzinnego ciepła oraz siły do realizacji zamierzeń. A dla tych, którzy przestrzegają tradycji religijnych, ten dzień może być okazją do modlitwy, wdzięczności i dobrych uczynków.

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