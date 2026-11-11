Katolickie imieniny 11 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

11 listopada katolicy czczą św. Marcina z Tours, a także wspominają innych świętych i błogosławionych. Tego dnia imieniny obchodzą mężczyźni o imionach Martin, Victor, Vincent i Theodore, a kobiety — Wincencja, Kolumba, Marina i Alicja. Opowiadamy, co oznaczają te imiona i kogo jeszcze można pogratulować z okazji imienin.

Imieniny, czyli Dzień Anioła, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu lub którego uważa za swojego niebiańskiego patrona. W tradycji katolickiej 11 listopada kojarzy się przede wszystkim ze świętym Marcinem z Tours. Tego dnia wspomina się również świętą Wincencję Marię Poloni, świętą Kolumbę i innych świętych.

Imiona żeńskie 11 listopada

Wincencja — imię pochodzenia łacińskiego, żeńska forma imienia Wincenty. Jego znaczenie to „zwyciężczyni”. 11 listopada Kościół katolicki czci świętą Wincencję Marię Poloni, założycielkę zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Weronie. Poświęciła swoje życie pomocy chorym, osobom starszym i sierotom.

Maria — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie interpretuje się na różne sposoby: „ukochana”, „pożądana” lub „pani”. Jest to jedno z najbardziej szanowanych imion żeńskich w chrześcijaństwie. Wchodzi ono w skład pełnego imienia świętej Wincencji Marii Poloni, której wspomnienie przypada 11 listopada.

Kolumba — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „gołąbkę”. W symbolice chrześcijańskiej gołąb kojarzy się z pokojem, czystością i Duchem Świętym. W kalendarzach katolickich 11 listopada wspomina się świętą Kolumbę, dziewicę.

Marina to imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa marinus, co oznacza „morski” lub „należący do morza”. W wykazach świętych tego dnia wspomina się męczenniczkę Marinę z Omury, która zginęła w Japonii podczas prześladowań chrześcijan.

Alicja — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z dawnymi formami imienia Adelajda i tłumaczy się je jako „szlachetna” lub „szlachetna”. 11 listopada wspomina się błogosławioną Alicję Marię Jadwigę Kotowską — polską zakonnicę, która zginęła podczas II wojny światowej.

Stefania — żeńska forma imienia Stefan, wywodząca się z języka greckiego i oznaczająca „wieniec” lub „koronę”. Imię to figuruje w ukraińskim kalendarzu imienin na 11 listopada.

Anastazja — forma imienia Anastazja, które ma greckie pochodzenie i oznacza „zmartwychwstanie”, „odrodzenie”. Taka wersja imienia występuje w kalendarzach imienin na Litwie i w Polsce w tym dniu.

Minka — imię żeńskie, które w tradycji bułgarskiej jest używane jako imię samodzielne lub zdrobnienie. Kojarzy się z odmianami imienia Mina. Dokładne znaczenie zależy od pochodzenia konkretnej odmiany.

Senta — imię, które pojawia się w kalendarzach imieninowych Austrii i Niemiec na 11 listopada. Kojarzy się z niemiecką tradycją imienną, jednak jego dokładne pochodzenie i znaczenie mają kilka wyjaśnień.

Verana — żeńska forma imienia Veran, które pochodzi od łacińskiego słowa verus — „prawdziwy”, „autentyczny”. We francuskim kalendarzu imieninowym na 11 listopada występuje forma Vérane.

Imiona męskie na 11 listopada

Martin — imię pochodzenia łacińskiego, związane z imieniem rzymskiego boga Marsa. Często interpretuje się je jako „poświęcony Marsowi” lub „wojowniczy”. Tego dnia katolicy czczą św. Marcina z Tours — biskupa, który zasłynął z miłosierdzia i pomocy ubogim. Według legendy oddał połowę swojego płaszcza zmarzniętemu żebrakowi.

Mina — imię, które ma kilka możliwych źródeł pochodzenia. W tradycji chrześcijańskiej 11 listopada wspomina się świętego Minę, egipskiego męczennika. W ukraińskich kalendarzach imieninowych imię to również odnotowuje się w tym dniu.

Wiktor — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięzca”. Symbolizuje siłę, wytrwałość i zdolność do pokonywania przeszkód. Imię to figuruje w ukraińskim kalendarzu imienin na 11 listopada.

Wincenty — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „ten, który zwycięża”. W kalendarzach katolickich tego dnia wspomina się świętego Wincentego z Hueski, męczennika z czasów wczesnego chrześcijaństwa. Ukraińska forma tego imienia to Wincenty lub Vincent.

Teodor — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „dar Boży”. 11 listopada wspomina się czcigodnego Teodora Studytę — mnicha, teologa i opata, który bronił kultu ikon.

Bartłomiej — imię pochodzenia aramejskiego. Jego znaczenie to „syn Tolmaya”. Tego dnia w katolickich kalendarzach świętych wspomina się Bartłomieja Młodszego z Rossano, mnicha i założyciela wspólnoty monastycznej w Grottaferrata.

Bertwin — imię pochodzenia starogermańskiego. Jego składniki wiąże się ze słowami oznaczającymi „jasny” i „przyjaciel”. 11 listopada czci się świętego Bertwina z Malon, mnicha i założyciela klasztoru.

Veran — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze słowem verus — „prawdziwy”, „autentyczny”. Tego dnia wspomina się świętego Verana z Vannes, biskupa czczonego w tradycji katolickiej.

Atenodor — imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie to „dar Ateny” lub „obdarowany przez bogów”, w zależności od interpretacji poszczególnych składników. 11 listopada w kalendarzach katolickich wspomina się świętego Atenodora.

Merkury — imię pochodzenia łacińskiego, związane z rzymskim bogiem handlu i podróżników, Merkurym. W katolickich wykazach świętych na 11 listopada wspomina się świętego Merkurego, wojownika i męczennika.

Kinfran — rzadkie imię pochodzenia celtyckiego, które wiąże się z walijską tradycją chrześcijańską. Jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętej interpretacji. Święty Kinfran jest również wymieniany w wykazach dat pamiętnych z 11 listopada.

Jak obchodzi się imieniny

W tradycji katolickiej Dzień Imienin to okazja do upamiętnienia świętego patrona, jego życia i przykładu wiary. Osoby obchodzące imieniny mogą uczestniczyć we mszy świętej, pomodlić się, podziękować za wsparcie i poprosić świętego o wstawiennictwo. Zazwyczaj święto to obchodzi się w gronie rodzinnym lub z bliskimi przyjaciółmi. Nie trzeba organizować wielkiej uczty – wystarczy poświęcić tej osobie uwagę, pogratulować jej i życzyć wszystkiego najlepszego.

W tym dniu życzy się imiennikom zdrowia, pokoju, miłości, równowagi duchowej i Bożego błogosławieństwa. Życzenia mogą być proste i szczere: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, pomaga w ważnych sprawach i dodaje sił na drodze życia”.

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