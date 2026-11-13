Katolickie imieniny 13 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

13 listopada w tradycji katolickiej czci się św. Franciszkę Ksawerię Cabrini, patronkę migrantów, a także św. Agostinę Pietrantoni. Tego dnia imieniny obchodzą osoby o imionach Stanisław, Mikołaj, Jan, Livia, Augustyna i inne. Opowiadamy, skąd pochodzą te imiona, co oznaczają i kogo warto pogratulować.

W kalendarzu katolickim dzień 13 listopada wiąże się z pamięcią kilku świętych. Wśród nich są kobiety, które poświęciły życie pomocy innym, oraz mężczyźni, którzy zasłynęli dzięki swojej wierze i służbie Kościołowi. W kalendarzach imieninowych na tę datę znajduje się również wiele imion, które mają starożytne korzenie łacińskie, greckie, żydowskie i słowiańskie.

Imiona żeńskie na 13 listopada

Livia

Livia — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wiąże się ono ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Livius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone, dlatego popularne interpretacje, takie jak „niebieska” czy „blada”, nie powinny być traktowane jako niepodważalne.

Imię to ma długą historię i jest znane już od czasów Cesarstwa Rzymskiego. W tradycji katolickiej wiąże się ono ze świętą Agostiną Pietrantoni, która urodziła się pod imieniem Livia. Była włoską zakonnicą i pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, opiekując się chorymi. Została zamordowana w 1894 roku, a później Kościół katolicki ogłosił ją świętą.

Augustyna

Augustyna — żeńska forma łacińskiego imienia Augustyn. Pochodzi od słowa Augustus, które oznacza „wspaniały”, „szanowany”, „święty”. Imię to można zatem przetłumaczyć jako „wspaniała” lub „godna szacunku”.

Jedną ze świętych związanych z tą datą jest Agostina Pietrantoni. Poświęciła swoje życie opiece nad chorymi i pomocy ludziom potrzebującym wsparcia. Jej przykład stał się ważną częścią katolickiej tradycji służby bliźnim.

Wśród łagodniejszych form tego imienia znajdują się: Augustynka, Ausia, Gustia.

Stanisława

Stanisława — imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego, utworzone od męskiego imienia Stanisław. Składa się z dwóch części: „stani” — od słowa „stać” oraz „sława”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „ta, która stanie się sławna” lub „ta, która zdobędzie sławę”.

Imię to jest popularne w Polsce i innych krajach słowiańskich. W kalendarzach imienin Stanysława figuruje również wśród imion obchodzonych 13 listopada. Pieszczotliwe formy to: Stasia, Stania, Sławusia.

Franciszka

Franciszka — żeńska forma imienia Franciszek, które ma łacińskie korzenie. Pochodzi od słowa Franciscus i wiąże się ze znaczeniem „Francuz”, „francuski”. Z czasem imię to stało się znane w wielu krajach Europy dzięki tradycji chrześcijańskiej.

13 listopada Kościół katolicki czci świętą Franciszkę Ksawerię Cabrini. Urodziła się we Włoszech w 1850 roku, założyła wspólnotę misyjną i poświęciła swoje życie pomocy emigrantom. Franciszka dużo podróżowała, otwierała szkoły, szpitale i schroniska dla ludzi, którzy opuszczali ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia. Uważana jest za patronkę migrantów.

Agostina

Agostina — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Jest to żeńska forma imienia Agustin i wywodzi się od słowa Augustus — „wielki”, „szacowny”, „święty”.

W tym dniu wspomina się świętą Agostinę Pietrantoni, która przed wstąpieniem do klasztoru nosiła imię Livia. Pracowała jako pielęgniarka w rzymskim szpitalu i opiekowała się pacjentami, zwłaszcza osobami cierpiącymi na ciężkie choroby. Jej życie stało się przykładem miłosierdzia i bezinteresownej pomocy innym.

Imiona męskie 13 listopada

Stanisław

Stanisław — to starożytne imię słowiańskie. Składa się z dwóch części: „stani” i „sława”. Jego znaczenie można przetłumaczyć jako „ten, który zdobędzie sławę” lub „ten, który stanie się sławny”.

Imię to ma silną pozycję w tradycji katolickiej dzięki świętym noszącym to imię. Jednym z najbardziej znanych jest święty Stanisław Szczepanowski, biskup krakowski i męczennik, uważany za jednego z patronów Polski. W kalendarzach imienin imię Stanisław pojawia się również 13 listopada.

Mikołaj

Imię Mikołaj ma starożytne greckie pochodzenie. Pochodzi od słów nike — „zwycięstwo” oraz laos — „lud”. Dlatego jego znaczenie to „zwycięzca ludu” lub „zwycięstwo ludu”.

Imię to stało się powszechne w świecie chrześcijańskim dzięki świętemu Mikołajowi, biskupowi Myry w Licii, czczonemu za miłosierdzie i pomoc potrzebującym. W kalendarzu katolickim 13 listopada upamiętnia się również papieża Mikołaja I. Stał on na czele Kościoła w IX wieku i bronił jego niezależności oraz autorytetu.

Jan

Jan — to polska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Oznacza ono „Bóg miłosierny”, „Bóg okazał miłosierdzie” lub „Boża łaska”.

Jest to jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Występuje w wielu odmianach w różnych językach: Ivan, John, Jean, Juan, Johann. W tradycji chrześcijańskiej imię to wiąże się z kilkoma świętymi, w szczególności z apostołem Janem Teologiem oraz Janem Chrzcicielem.

Arkadiusz

Arkadiusz wywodzi się z języka starożytnej Grecji. Pochodzi od słowa Arkadios i oznacza „pochodzący z Arkadii” – historycznego regionu w Grecji. W starożytności Arkadia była często przedstawiana jako malowniczy krainę spokoju i harmonii.

W kalendarzach imienin na 13 listopada można również spotkać formę Arkadij. Imię to ma żeński odpowiednik – Arkadia.

Eugeniusz

Eugeniusz — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa eugenēs, które oznacza „szlachetny”, „dobrze urodzony” lub „szlacheckiego pochodzenia”.

Imię to zyskało popularność w chrześcijańskiej Europie dzięki świętym i działaczom kościelnym, którzy je nosili. W różnych językach występuje w postaciach Jewgien, Eugène, Eugenio i Eugene. W kalendarzach imienin imię Jewgienij figuruje również wśród imion obchodzonych 13 listopada.

Wiktor

Wiktor — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa victor, oznaczającego „zwycięzca”. W starożytnym Rzymie tak nazywano osobę, która odniosła zwycięstwo lub osiągnęła sukces.

Imię to rozpowszechniło się w krajach chrześcijańskich dzięki licznym świętym i męczennikom noszącym to imię. Ma ono skrócone i łagodniejsze formy — Witia, Wiktorka, Witusia.

Benedykta

Benedyk pochodzi od łacińskiego imienia Benedictus. Jego znaczenie to „błogosławiony” lub „ten, o którym mówi się dobrze”.

Najbardziej znaną osobą noszącą to imię jest święty Benedykt z Nursji, założyciel zachodniego monastycyzmu i autor reguł zakonnych, które wpłynęły na rozwój europejskich klasztorów. Imię to występuje w różnych formach w innych językach, m.in. jako Benedykt, Benoît i Benedetto.

Walentyn

Walentyn — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem valens, które oznacza „silny”, „zdrowy”, „pełen siły”. Dlatego często interpretuje się je jako „mocny” lub „zdrowy”.

W historii chrześcijaństwa znanych jest kilku świętych o tym imieniu. Najbardziej rozpoznawalnym z nich jest święty Walenty, którego w wielu krajach uważa się za patrona zakochanych. W kalendarzach imienin na 13 listopada pojawia się również forma imienia Walenty.

Aloiz

Aloiz — imię męskie pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z dawnymi słowami germańskimi, które oznaczają „mądry” lub „wszechwiedzący”. W Polsce popularna jest forma tego imienia — Aloizy.

W tradycji katolickiej znany jest święty Aloiz Gonzaga — włoski zakonnik z XVI wieku. Poświęcił się pomocy chorym podczas epidemii dżumy w Rzymie. Uważany jest za patrona młodzieży i studentów.

Didak

Didak — imię pochodzenia hiszpańskiego, wywodzące się od formy Didacus. Jego dokładna etymologia pozostaje przedmiotem dyskusji, dlatego jednoznaczne tłumaczenie w rodzaju „nauczyciel” lub „mentor” nie jest powszechnie przyjęte.

W Kościele katolickim znany jest święty Didak z Alcalá — hiszpański mnich franciszkański z XV wieku. Pomagał ubogim i chorym, a także był misjonarzem na Wyspach Kanaryjskich. Jego wspomnienie przypada 13 listopada.

Brycjusz

Brycjusz — rzadkie imię męskie pochodzenia celtyckiego. Jest ono znane dzięki świętemu Brycjuszowi z Tours, który żył w IV–V wieku i był biskupem miasta Tours we Francji. Kościół katolicki czci jego pamięć 13 listopada.

Nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia dokładnego znaczenia tego imienia. W różnych językach można spotkać formy Brycjusz, Bris i Brycjusz.

Homobon

Homobon — to niezwykłe imię męskie pochodzenia łacińskiego. Składa się z słów homo — „człowiek” oraz bonus — „dobry”. Można je zatem przetłumaczyć jako „dobry człowiek”.

Imię to związane jest ze świętym Homobonem z Cremony, włoskim kupcem z XII wieku. Słynął on z uczciwości w interesach oraz pomocy ubogim. Kościół czci jego pamięć 13 listopada, a samego świętego uważa się za patrona kupców i przedsiębiorców.

Co oznacza Dzień Anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię. W tradycji katolickiej święty uważany jest za niebiańskiego patrona, do którego wierni mogą zwracać się z modlitwą i prośbą o wstawiennictwo.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli dana osoba nosi imię, któremu odpowiada kilku świętych, zazwyczaj wybiera się datę upamiętnienia tego świętego, na cześć którego została nazwana podczas chrztu. Dla wielu katolików nie jest to tylko pretekst do otrzymania prezentu, ale okazja do przypomnienia sobie o wartościach duchowych i własnym patronie.

Jak obchodzi się imieniny

W tradycji katolickiej ten dzień można rozpocząć od modlitwy lub wizyty w kościele. Wierni dziękują swojemu niebiańskiemu patronowi, proszą go o wstawiennictwo i wspominają jego przykład życia.

Następnie można spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Imieniny nie muszą być obchodzone hucznym przyjęciem. Wystarczy serdeczne spotkanie, szczera rozmowa lub niewielki prezent. Tego dnia warto również zrobić coś dobrego lub pomóc komuś, kto tego potrzebuje.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 13 listopada

W życzeniach z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, Bożego błogosławieństwa oraz wsparcia niebiańskiego opiekuna. Najlepiej wybierać proste i szczere słowa, które naprawdę chce się powiedzieć danej osobie.

Oto kilka propozycji życzeń: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił do nowych osiągnięć. Życzę Ci dobrego zdrowia, spokoju ducha, miłości i dobrych ludzi wokół Ciebie”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych dni, miłych spotkań i szczęśliwych chwil. Życzę, aby w sercu zawsze żyła wiara, w domu panowała przytulność i zgoda, a wszystkie ważne marzenia stopniowo się spełniały”.

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