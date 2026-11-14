Katolickie imieniny 14 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W sobotę, 14 listopada, Kościół katolicki czci pamięć kilku świętych i błogosławionych, wśród których znajdują się męczennik Serapion, biskup Laurentiusz z Dublina oraz zakonnica Maria Luiza Merkert. Tego dnia imieniny obchodzą osoby o imionach zarówno męskich, jak i żeńskich — w szczególności Weneranda, Sydonia, Agata, Elżbieta i Judyta. Opowiadamy, co oznacza każde z tych imion i jak pogratulować imieninowym.

14 listopada w katolickim kalendarzu kościelnym wspomina się świętych, którzy żyli w różnych epokach i poświęcili się służbie ludziom i Kościołowi. Wśród nich są biskupi, księża, zakonnicy i męczennicy. Ich imiona z czasem rozprzestrzeniły się w różnych krajach Europy i znalazły się w kalendarzach imieninowych.

Imiona żeńskie na 14 listopada

Veneranda

Veneranda — rzadkie imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa veneranda, co oznacza „godna szacunku” lub „ta, którą czczono”.

14 listopada tradycja katolicka upamiętnia świętą Venerandę – męczenniczkę, którą utożsamia się z Galią, terytorium współczesnej Francji. Zgodnie z tradycją kościelną żyła ona w II wieku i poniosła śmierć za wiarę chrześcijańską. Jej historia zachowała się w starożytnych przekazach dotyczących wczesnych męczenników chrześcijańskich.

Maria

Maria — jedno z najstarszych i najpopularniejszych imion żeńskich w świecie chrześcijańskim. Ma ono starożytne żydowskie pochodzenie, ale jego dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji. Wśród najbardziej znanych interpretacji znajdują się: „ukochana”, „pożądana” oraz „pani”.

Z 14 listopada wiąże się pamięć o błogosławionej Marii Luizie Merkert — polskiej zakonnicy z XIX wieku. Stała się ona współzałożycielką zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i poświęciła swoje życie opiece nad chorymi oraz pomocy ubogim. Nazywano ją „samarytanką Śląska” ze względu na miłosierdzie i troskę o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Sydonia

Sydonia — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane z nazwą starożytnego miasta fenickiego Sydon, które znajdowało się na terenie współczesnego Libanu. Dlatego imię to oznacza „pochodząca z Sydonu”.

We francuskich kalendarzach imieninowych dzień 14 listopada wiąże się z pamięcią o świętym Sydoniuszu — mnichu, który żył w VII wieku i założył klasztor w Normandii. Żeńska forma imienia — Sydonia — również znalazła się na listach imienin obchodzonych tego dnia.

Agata

Agata – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa agathos, oznaczającego „dobra”, „uczciwa”, „życzliwa”. Imię to ma długą historię i jest znane w wielu krajach europejskich.

W tradycji katolickiej szczególnie czci się świętą Agatę Sycylijską — wczesnochrześcijańską męczenniczkę, której święto przypada 5 lutego. Jednocześnie imię Agata występuje również w polskich kalendarzach imieninowych na 14 listopada.

Elżbieta

Elżbieta — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Wywodzi się od formy Eliszewa i oznacza „Bóg jest moją przysięgą” lub „Bóg jest moją obietnicą”.

Imię to zajmuje szczególne miejsce w tradycji chrześcijańskiej. W Biblii Elżbieta była matką Jana Chrzciciela i krewną Dziewicy Maryi. Imię to nosiły również liczne święte oraz przedstawicielki europejskich rodzin królewskich. W polskich kalendarzach imieninowych Elżbieta figuruje wśród imieninowych 14 listopada.

Judyta

Judita — imię żeńskie pochodzenia starożytno-żydowskiego. Wywodzi się od słowa Yehudit i oznacza „Żydówka” lub „kobieta z Judei”.

Imię to znane jest dzięki biblijnej bohaterce Judycie. Według legendy uratowała ona swoje miasto przed wrogą armią dzięki odwadze i determinacji. W polskich kalendarzach imieniny Judyty również przypadają 14 listopada.

Imiona męskie 14 listopada

Lawrent

Lawrent — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Laurentius, które jest związane z nazwą starożytnego rzymskiego miasta Laurentum. Z czasem imię to zaczęto kojarzyć z łacińskim słowem laurus — „laur”. Dlatego często interpretuje się je jako „ukoronowany laurem”.

14 listopada Kościół katolicki wspomina świętego Laurentiusa O’Tula, arcybiskupa Dublina. Żył on w XII wieku i słynął z pobożności oraz dążenia do godzenia ludzi. Ławrentyn brał również udział w negocjacjach między angielskim królem Henrykiem II a irlandzkimi władcami.

Sydoniusz

Sydoniusz — imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Sidonius i oznacza „pochodzący z Sydonu” — starożytnego miasta fenickiego położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

W tradycji katolickiej jest kilku świętych o tym imieniu. W szczególności 14 listopada w niektórych kalendarzach kościelnych wspomina się świętego Sydoniusza — mnicha z Irlandii lub Szkocji, który założył klasztor w Normandii. We francuskich kalendarzach z jego dniem wiąże się również imię żeńskie Sydonia.

Serapion

Serapion — rzadkie imię męskie pochodzenia starożytnogreckiego. Pochodzi od imienia starożytnego egipskiego boga Serapisa. Nie ma dokładnego tłumaczenia samego imienia, dlatego przypisywanie mu znaczeń takich jak „silny” czy „zwycięzca” jest nieprawidłowe.

14 listopada czci się świętego Serapiona z Algierii. Urodził się on pod koniec XII wieku w Anglii, wstąpił do zakonu mercedariuszy i poświęcił się wyzwalaniu chrześcijan znajdujących się w niewoli. Podczas misji w Algierii Serapion poniósł śmierć męczeńską.

Mikołaj

Mikołaj ma starożytne greckie pochodzenie. Pochodzi od dwóch słów: nike — „zwycięstwo” oraz laos — „lud”. Dlatego imię to tłumaczy się jako „zwycięzca narodów” lub „zwycięstwo ludu”.

14 listopada Kościół katolicki wspomina św. Mikołaja Tavelicha – franciszkańskiego kapłana z Chorwacji. Wyruszył on z misją do Jerozolimy, gdzie głosił chrześcijaństwo. W 1391 roku Mikołaj wraz z trzema współbratami poniósł śmierć za wiarę. Później zostali kanonizowani.

Józef

Józef — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Wywodzi się od imienia Josef, które oznacza „Bóg pomnoży” lub „niech Bóg doda”.

Wśród znanych świętych noszących to imię znajduje się Józef Pignatelli, włoski ksiądz z XVIII wieku. Należał do zakonu jezuitów i przyczynił się do zachowania jego tradycji w okresie, gdy działalność zakonu była zakazana w wielu krajach. Kościół katolicki czci jego pamięć 14 listopada.

Stefan

Stefan — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa stephanos, oznaczającego „wieniec” lub „koronę”. W znaczeniu przenośnym interpretuje się je jako „ukoronowany” lub „ten, który zdobył sławę”.

Jednym ze znanych świętych o tym imieniu jest Stefan Teodor Kyeno — francuski misjonarz i biskup, który działał w Wietnamie. Pomagał tamtejszym chrześcijanom i rozwijał edukację kościelną. W 1861 roku został aresztowany, a następnie zmarł w niewoli.

Damian

Damian — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się z czasownikiem damazō, co oznacza „poskramiać”, „podporządkowywać” lub „uspokajać”.

Najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest Damian, który wraz z bratem Kosmem bezpłatnie leczył chorych. Bracia ci są uważani za patronów lekarzy i farmaceutów. W polskich kalendarzach imieniny Damiana figurują również wśród imion obchodzonych 14 listopada.

Kosma

Kosma – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa kosmos, które oznacza „porządek”, „świat” lub „wszechświat”.

Imię to wiąże się ze świętym Kosmą, który wraz z bratem Damianem leczył ludzi i nie pobierał za to żadnych opłat. W tradycji chrześcijańskiej bracia ci są wymieniani jako przykład miłosierdzia i bezinteresownej pomocy. Kosma również figuruje wśród imieninowych 14 listopada w polskich kalendarzach.

Roger

Roger — imię pochodzenia germańskiego. Pochodzi od starożytnych słów oznaczających „chwałę” i „włócznię”. Dlatego jego znaczenie tłumaczy się jako „sławny włócznik” lub „ten, który zasłynął dzięki włóczni”.

Imię to jest popularne w krajach anglojęzycznych i europejskich. W polskich kalendarzach imieninowych Roger również figuruje wśród imion obchodzonych 14 listopada.

Serafim

Serafim — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jest ono związane ze słowem serafini, którym w Biblii określa się aniołów przebywających przy tronie Bożym. Jego znaczenie tłumaczy się jako „płonący” lub „ognisty”.

Imię to ma długą historię religijną i jest rozpowszechnione w krajach chrześcijańskich. W polskich kalendarzach imienin imię Serafin figuruje wśród imion męskich 14 listopada.

Co oznacza Dzień Anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu lub którego uważa za swojego niebiańskiego opiekuna. W tradycji katolickiej zwraca się do takiego świętego z modlitwą i prosi o wstawiennictwo.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym znajduje się kilku świętych o tym samym imieniu, osoba może obchodzić dzień pamięci tego świętego, na cześć którego została nazwana. Dlatego dla niektórych święto to ma nie tylko znaczenie rodzinne, ale także duchowe.

Jak obchodzi się imieniny

W tradycji katolickiej dzień imienin można rozpocząć od modlitwy lub wizyty w kościele. Wierni dziękują swojemu niebiańskiemu patronowi, wspominają jego życie i proszą o pomoc w trudnych sytuacjach.

Następnie można spędzić czas z bliskimi i przyjaciółmi. Imieniny nie muszą być hucznie obchodzone: wystarczy rodzinna kolacja, szczera rozmowa lub niewielki prezent. Ten dzień można również poświęcić na dobry uczynek — pomóc tym, którzy tego potrzebują, wesprzeć bliskich lub odwiedzić osobę, której brakuje uwagi.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 14 listopada

W życzeniach z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha i Bożego błogosławieństwa. Można również wspomnieć o niebiańskim opiekunie — życzyć, aby chronił i pomagał w ważnych momentach życia.

Oto kilka propozycji życzeń: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze będzie przy tobie, chroni przed kłopotami i pomaga znaleźć siłę nawet w trudnych dniach. Życzę mocnego zdrowia, spokoju ducha, miłości i szczerych ludzi w pobliżu”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w życiu będzie więcej powodów do radości, ciepłych spotkań i miłych wiadomości. Życzę domowego ciepła, spokoju w sercu, spełnienia marzeń i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień”.

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