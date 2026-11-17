17 listopada katolicy czczą św. Elżbietę Węgierską — patronkę ubogich i chorych. Tego dnia wspomina się również św. Grzegorza Cudotwórcę, św. Hildę z Whitby oraz innych chrześcijańskich ascetów. Z tą datą wiążą się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie. Opowiadamy, komu należy złożyć życzenia imieninowe i co oznaczają te imiona.

Imiona żeńskie 17 listopada

W tradycji katolickiej 17 listopada kojarzy się przede wszystkim ze świętą Elżbietą Węgierską. Żyła w XIII wieku, pochodziła z rodziny królewskiej, ale poświęciła się pomocy ubogim i opiece nad chorymi. W wykazach świętych na tę datę znajdują się również inne kobiety, w szczególności Hilda z Whitby, Wiktoria z Korduby oraz błogosławiona Salomea Polska.

Elżbieta to imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Wywodzi się ono od imienia Eliszeba i tłumaczy się je jako „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która jest poświęcona Bogu”. Święta Elżbieta Węgierska znana jest ze swojej dobroczynności i troski o ludzi potrzebujących pomocy.

Hilda — imię pochodzenia starogermańskiego. Jego rdzeń wiąże się ze słowem „bitwa”. Dlatego znaczenie tego imienia często tłumaczy się jako „wojownicza” lub „ta, która walczy”. Święta Hilda z Whitby była przełożoną klasztoru w Anglii i odegrała ważną rolę w rozwoju chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii.

Wiktoria — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięstwo” lub „zwyciężczynię”. Jest ono związane ze starożytnym rzymskim wizerunkiem bogini zwycięstwa. 17 listopada w katolickich wykazach świętych wspomina się męczenniczkę Wiktorię z Korduby, która zginęła za wiarę chrześcijańską.

Salomea — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jest ono związane ze słowem shalom , oznaczającym „pokój”. Dlatego imię to interpretuje się jako „pokojowa” lub „spokojna”. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się błogosławioną Salomeę Polską — księżniczkę, która poświęciła swoje życie służbie religijnej.

Eliza — skrócona forma imienia Elżbieta. Ma te same starożytno-żydowskie korzenie i znaczenie — „Bóg jest moją przysięgą”. Imię to pojawia się również w europejskich kalendarzach imieninowych na 17 listopada.

Imiona męskie 17 listopada

Tego dnia kalendarze katolickie upamiętniają św. Grzegorza Cudotwórcę, biskupa Neokezarejskiego, św. Huga z Lincoln, męczenników z Paragwaju oraz innych świętych. Ich imiona również znalazły się w europejskich kalendarzach imieninowych.

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego. Oznacza „czujny”, „uważny” lub „ten, który nie śpi”. Jednym z najbardziej znanych świętych o tym imieniu jest Grzegorz Cudotwórca, czczony za kazania i opowieści o licznych cudach.

Hugh (Hugo) — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się ze słowami „rozum”, „duch” lub „serce”. Święty Hugh z Lincoln był biskupem Anglii i znany jest z troski o ubogich oraz z obrony tych, którzy nie potrafili sami się bronić.

Dionizy — imię pochodzenia starożytnego greckiego. Jest ono związane z imieniem boga Dionizosa. W tradycji chrześcijańskiej imię to nosiło kilku świętych, w szczególności biskup Aleksandrii Dionizy Wielki.

Eugeniusz — imię pochodzenia greckiego. Utworzone od słów oznaczających „dobry” i „ród”. Tradycyjne znaczenie to „szlachetny” lub „szlachetnego pochodzenia”. W wykazach świętych na 17 listopada wymieniany jest święty Eugeniusz, diakon z Florencji.

Roque — to hiszpańska forma imienia Roch. Jego dokładne pochodzenie i pierwotne znaczenie nie mają jednoznacznego wyjaśnienia. Imię to wiąże się ze świętym Roque Gonzalesem de Santa Cruz — misjonarzem, który głosił ewangelię w Ameryce Południowej i poniósł śmierć męczeńską.

Jozafat — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Oznacza „Pan osądza” lub „Bóg osądził”. W kalendarzach katolickich tego dnia wspomina się błogosławionego Jozafata Kozyłowskiego — biskupa Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.

Florin — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się ze słowem florus , które oznacza „kwitnący” lub „ten, który rozkwita”. Imię to można spotkać w niektórych europejskich kalendarzach imieninowych na 17 listopada.

Zacheusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Oznacza „czysty” lub „niewinny”. Znane jest z Ewangelii według św. Łukasza: Zacheusz był naczelnikiem celników, który spotkał Jezusa Chrystusa i zmienił swoje życie.

Iwan — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Oznacza „Bóg miłosierny” lub „Pan okazał miłosierdzie”. W niektórych europejskich kalendarzach imienin imię to jest również wymienione na 17 listopada.

Walentyn — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa valens , oznaczającego „silny”, „zdrowy” lub „krzepki”. W katolickich wykazach świętych w tym dniu wspomina się męczennika Walentyn.

Czym jest dzień imienin i jak go obchodzić

W tradycji katolickiej imieniny wiążą się z dniem pamięci świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. Tego świętego uważa się za niebiańskiego patrona, do którego można zwracać się w modlitwie. Dzień imienin niekoniecznie pokrywa się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj kieruje się tym, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu.

Imieniny można świętować na różne sposoby. Wierni mogą udać się do kościoła, wziąć udział w nabożeństwie, pomodlić się do swojego patrona lub spędzić ten dzień z rodziną. Jest to również dobra okazja, by pogratulować bliskim i skierować do nich ciepłe słowa.

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych formuł. Solenizantowi można życzyć zdrowia, pokoju, miłości, siły ducha i Bożej opieki. Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański patron cię strzeże, pomaga w trudnych chwilach i prowadzi drogą dobra”.

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