Katolickie imieniny 15 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

15 listopada Kościół katolicki czci św. Alberta Wielkiego — biskupa, teologa i jednego z najwybitniejszych uczonych średniowiecza. W tym dniu wspomina się również świętego Leopolda Austriackiego, świętego Malo oraz innych chrześcijańskich ascetów. W europejskich kalendarzach imienin na tę datę znajdują się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie: Albert, Leopold, Artur, Wiktoria, Idalia, Alberta i Leopoldyna.

Imiona żeńskie 15 listopada

Wśród imion żeńskich tego dnia znajdują się zarówno te znane Ukraińcom, jak i rzadsze imiona, popularne w innych krajach Europy. Część z nich pochodzi od męskich imion świętych, a niektóre mają starożytne korzenie greckie, łacińskie lub germańskie.

Alberta — żeńska forma imienia Albert. Ma ono staro-germańskie pochodzenie i składa się z dwóch części: „szlachetny” i „jasny”. Dlatego znaczenie imienia można oddać jako „szlachetna” lub „sławna”. Alberta — powszechna odmiana w krajach Europy.

Albertina — to kolejna żeńska forma imienia Albert. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „szlachetna” i „jasna”. Imię to ma delikatną brzmienie i występuje w tradycjach włoskiej, francuskiej, niemieckiej oraz polskiej.

Idalia — imię, które ma kilka możliwych wyjaśnień dotyczących pochodzenia. Kojarzy się z pragermańskim rdzeniem, który mógł oznaczać „praca” lub „zajęcie”. Idalia to również starożytna nazwa związana z miastem Idalion na Cyprze, gdzie czczono grecką boginię Afrodytę. Imię to występuje w polskich kalendarzach imieninowych.

Leopoldyna — żeńska forma imienia Leopold. Ma ono starogermańskie pochodzenie. Jego składniki wiąże się ze znaczeniami „lud” i „odważny”, dlatego imię to interpretuje się jako „odważna wśród ludu” lub „dzielna”. W niektórych krajach Europy używa się również formy Leopoldina.

Wiktoria — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięstwo”. W mitologii starożytnego Rzymu Wiktoria była boginią zwycięstwa. Imię to stało się popularne w wielu krajach europejskich i występuje w odmianach: Wiktuar, Wittoria oraz Wiktorina.

Sidonia — imię żeńskie związane z nazwą starożytnego miasta fenickiego Sidon. Jego znaczenie można przetłumaczyć jako „kobieta z Sidonu” lub „pochodząca z Sidonu”. Imię to pojawia się w chorwackich kalendarzach imieninowych.

Leopoldina — to kolejna odmiana imienia żeńskiego utworzonego od imienia Leopold. Ma ono te same germańskie korzenie i wiąże się z odwagą oraz przynależnością do narodu. Imię to jest popularne w krajach niemieckojęzycznych oraz w Austrii.

Janetta — imię uważane za zdrobnienie imienia Jan lub Jeanne. Ma ono starożytne żydowskie pochodzenie poprzez imię Jan i oznacza „Bóg jest łaskawy”. W fińskich kalendarzach na 15 listopada można spotkać imię Janetta, a także pokrewne formy: Janika, Janina i Janita.

Undina to imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem unda, czyli „fala”. W kulturze europejskiej znane jest również dzięki legendom o wodnych duchach. W łotewskich kalendarzach na tę datę pojawia się forma Undine.

Malo — to forma żeńska, którą można spotkać wśród francuskich wariantów imion związanych ze świętym Malo. We Francji używa się również form Malory, Maloe i Melvin. Imiona te mają różne historie pochodzenia, dlatego nie należy ich uważać za całkowicie tożsame.

Imiona męskie na 15 listopada

Lista imion męskich na tę datę jest w znacznym stopniu związana z katolickimi świętymi i błogosławionymi. Wśród nich znajdują się teolog Albert Wielki, austriacki władca Leopold III oraz misjonarz Malo.

Albert – imię pochodzenia starogermańskiego. Składa się z słów oznaczających „szlachetny” i „jasny”. Dlatego często interpretuje się je jako „szlachetny i sławny” lub „ten, który wyróżnia się rozumem”. 15 listopada Kościół katolicki czci świętego Alberta Wielkiego. Był dominikaninem, biskupem i wybitnym uczonym, który zajmował się filozofią, naukami przyrodniczymi i teologią.

Leopold — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się ze słowami „lud” i „odważny”, dlatego jego znaczenie można oddać jako „odważny wśród ludu”. W tym dniu wspomina się świętego Leopolda III, margrabiego Austrii. Zasłynął on z działalności charytatywnej, wspierania klasztorów i pomocy Kościołowi.

Artur — imię, którego pochodzenie do dziś nie zostało ostatecznie wyjaśnione. Jedna z najpopularniejszych teorii wiąże je z celtyckim słowem oznaczającym „niedźwiedź”. Inna sugeruje związek ze starożytnym słowem, które mogło oznaczać „kamień” lub „silny mężczyzna”. Imię to stało się szczególnie znane dzięki legendom o królu Arturze.

Alberto — to włoska i hiszpańska forma imienia Albert. Ma ono to samo germańskie pochodzenie i oznacza „szlachetny”, „sławny” lub „wyrazisty”. Imię to jest popularne we Włoszech, Hiszpanii oraz w krajach Ameryki Łacińskiej.

Alfons — imię pochodzenia germańskiego. Jego składniki wiąże się ze znaczeniami „gotowy” i „szlachetny”, dlatego interpretuje się je jako „szlachetny i zdecydowany”. Imię to ma długą historię w Hiszpanii, Francji i Niemczech.

Roger — imię pochodzenia starogermańskiego. Pochodzi od słów oznaczających „chwała” i „włócznia”. Jego znaczenie można oddać jako „sławny wojownik”. Imię to zyskało popularność w Anglii i innych krajach europejskich.

Malo — imię pochodzenia bretońskiego. Jest ono związane ze świętym Malo, biskupem i misjonarzem, który żył w VI–VII wieku i głosił chrześcijaństwo w Bretanii. Jego imię stało się również częścią nazwy francuskiego miasta Saint-Malo.

Józef — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Oznacza „Bóg pomnoży” lub „niech Bóg doda”. Jest to jedno z najstarszych imion w tradycji chrześcijańskiej. Noszą je liczni święci, a w różnych krajach występuje w postaciach Joseph, Giuseppe, Josef i José.

Pauline — imię pochodzenia łacińskiego, spokrewnione z imieniem Paweł. Wywodzi się od słowa paulus, oznaczającego „mały” lub „skromny”. Imię to jest rozpowszechnione w niektórych krajach europejskich i ma żeńską formę Paulina.

Peisij — imię pochodzenia greckiego, związane ze znaczeniem „pokojowy” lub „spokojny”. W różnych językach występuje również jako Paisij. Imię to znane jest dzięki chrześcijańskim ascetom, w szczególności świętemu Paisijowi Wieliczkowskiemu.

Róż — francuska forma imienia Roger. Ma ono germańskie korzenie i wiąże się ze słowami „chwała” i „włócznia”. Znaczenie imienia to „sławny wojownik”. We Francji imię to ma długą tradycję.

Leopoldo — to hiszpańska i włoska forma imienia Leopold. Ma ono germańskie pochodzenie i oznacza „odważny wśród ludu”. Imię to wiąże się ze świętym Leopoldem III Austriackim, którego czci się 15 listopada.

Czym jest dzień anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby. Jego życie i czyny mogą stanowić przykład wiary, dobroci, męstwa i miłosierdzia. Zazwyczaj imieniny rozpoczynają się modlitwą lub wizytą w kościele. Wierni dziękują swojemu niebiańskiemu patronowi i proszą go o wstawiennictwo. Jednocześnie ten dzień nie musi być hucznym świętem. Można go spędzić w gronie rodzinnym, zaprosić bliskich lub po prostu poświęcić czas osobom, które są bliskie sercu.

W różnych krajach i tradycjach chrześcijańskich daty imienin mogą się różnić. Jeśli świętemu o tym samym imieniu poświęconych jest kilka dni w roku, osoba ta może kierować się datą odpowiadającą jej tradycji rodzinnej lub kościelnej. Z okazji imienin można składać życzenia szczerymi i prostymi słowami. Solenizantom życzy się zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha oraz wsparcia bliskich. Można również życzyć, aby niebiański patron chronił przed kłopotami i pomagał czerpać siłę w trudnych chwilach. Najważniejsze w takich życzeniach są uwaga i miłe słowa.

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