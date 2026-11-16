Katolickie imieniny 16 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

16 listopada Kościół katolicki czci pamięć św. Małgorzaty Szkockiej, św. Gertrudy Wielkiej oraz błogosławionej Agnieszki z Asyżu. Tego dnia imieniny obchodzą kobiety o imionach Małgorzata, Gertruda i Agnieszka, a także osoby noszące inne imiona występujące w europejskich kalendarzach. Wśród nich są: Edmund, Otmar, Artur, Mateusz oraz kilka mniej znanych na Ukrainie wariantów.

Imiona żeńskie 16 listopada

W kalendarzu katolickim tego dnia szczególne miejsce zajmują imiona żeńskie. Są one związane ze świętymi, których wspomina się 16 listopada, a także z tradycjami obchodzenia imienin w różnych krajach Europy.

Margareta – imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „perła”. Jest ono rozpowszechnione w wielu krajach i ma wiele wariantów: Margaret, Margerita, Margarita, Margerite i Margarida. 16 listopada katolicy czczą świętą Małgorzatę Szkocką. Była królową, małżonką szkockiego króla Malcolma III. Zapamiętano ją ze względu na działalność charytatywną, pomoc ubogim i troskę o Kościół.

Gertruda — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się ze słowami „włócznia” i „siła”, dlatego znaczenie tego imienia tłumaczy się jako „silna z włócznią” lub „obrończyni”. Wśród znanych nosicielek tego imienia znajduje się święta Gertruda Wielka, niemiecka zakonnica i mistyczka z XIII wieku. Zasłynęła dzięki swoim dziełom duchowym oraz szczególnemu oddaniu Sercu Jezusa. W różnych krajach można spotkać formy Gertrud, Gertruda, Gertrudis i Gertrudas.

Agnieszka — imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego „czystą”, „nieskalaną” lub „świętą”. W różnych językach imię to występuje w postaciach Agnes, Agnieszka, Agnès i Inés. 16 listopada wspomina się Agnieszkę z Asyżu — siostrę świętej Klary z Asyżu. Wybrała życie zakonne i wspierała duchową działalność swojej siostry.

Megan — imię pochodzenia walijskiego, które powstało jako zdrobnienie imienia Margaret. Z tego powodu ma ono również znaczenie „perła”. W niektórych europejskich kalendarzach imię Megan figuruje wśród imienin obchodzonych 16 listopada.

Marguerite — francuska forma imienia Małgorzata. Jego znaczenie jest takie samo — „perła”. Imię to ma długą tradycję we Francji i wiąże się z chrześcijańskim kultem świętych o imieniu Małgorzata.

Maria — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. Wśród najbardziej znanych interpretacji znajdują się: „ukochana”, „pożądana” oraz „pani”. Imię to zajmuje szczególne miejsce w tradycji chrześcijańskiej dzięki Dziewicy Marii. W polskich kalendarzach imienin imię Maria można również znaleźć wśród imion obchodzonych 16 listopada.

Ifigenia — imię pochodzenia starożytnego greckiego. Zazwyczaj interpretuje się je jako „silna od urodzenia” lub „urodzona potężna”. Imię to ma swoje korzenie w mitologii antycznej, a później weszło również do tradycji chrześcijańskiej. W greckich kalendarzach pojawia się ono również 16 listopada.

Agnieszka (Agnes) — warto osobno wspomnieć o międzynarodowych odmianach tego imienia. Na przykład francuskie Agnès, hiszpańskie Inés i portugalskie Inês mają wspólne pochodzenie i wiążą się ze znaczeniem „czysta”. W kalendarzach słowackich 16 listopada można spotkać formę Agnes.

Imiona męskie 16 listopada

Na liście imion męskich znajdują się zarówno imiona świętych, których wspomina Kościół katolicki, jak i tradycyjne warianty z kalendarzy różnych krajów europejskich.

Edmund — imię pochodzenia staroangielskiego. Pochodzi od słów oznaczających „bogactwo” i „ochronę”. Dlatego jego znaczenie można oddać jako „obrońca dobrobytu” lub „ten, który strzeże majątku”. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się świętego Edmunda Rich — arcybiskupa Canterbury, znanego ze swojej erudycji i oddania Kościołowi. Imię to występuje również w postaciach Edmondo i Edmundus.

Otmar — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się ze słowami „bogactwo” i „sława”, dlatego jego znaczenie można oddać jako „sławny dzięki bogactwu”. 16 listopada Kościół katolicki wspomina świętego Otmara z Sankt Gallen — opata, który żył w VIII wieku i założył klasztor w Sankt Gallen w Szwajcarii. W innych krajach spotyka się formy Otmar i Otomar.

Artur – imię o nie do końca ustalonym pochodzeniu. Jedna z najpopularniejszych wersji wiąże je z celtyckim słowem oznaczającym „niedźwiedź”. Inna wersja sugeruje związek z pojęciem „król”. Imię to stało się szczególnie znane dzięki legendom o królu Arturze.

Mateusz — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „dar Boży” lub „prezent od Boga”. Jest rozpowszechnione w wielu krajach chrześcijańskich. W różnych językach występuje w formach Matej, Matteo, Matthias i Mateusz. W kalendarzach bułgarskich i rumuńskich 16 listopada można spotkać formę Matej.

Aarne — to fińskie i estońskie imię, spokrewnione z imieniem Arnold. Kojarzy się z staro-germańskimi słowami „orzeł” i „siła”. Jego znaczenie można przetłumaczyć jako „siła orła”. W fińskich kalendarzach na 16 listopada odnotowuje się również pokrewne formy: Arni i Aarno.

Arne — to skandynawski wariant imienia, wywodzący się ze staro-skandynawskiego słowa „orzeł”. Jest to imię krótkie i powszechne w krajach Europy Północnej. W kalendarzach Estonii i Finlandii można je również znaleźć 16 listopada.

Arno — imię pochodzenia germańskiego, które często stanowi skróconą formę imienia Arnold. Jest ono związane ze znaczeniami „orzeł” i „siła”. Imię to jest popularne w Niemczech, Holandii i innych krajach europejskich.

Arnold — imię pochodzenia starogermańskiego. Składa się z dwóch części: „orzeł” oraz „władza” lub „siła”. Dlatego jego znaczenie interpretuje się jako „ten, kto posiada siłę orła”. Imię to figuruje również w niektórych europejskich kalendarzach jako imię na dzień 16 listopada.

Edmondo — to włoska forma imienia Edmund. Ma ono te same staroangielskie korzenie i wiąże się ze znaczeniami „dobrobyt” oraz „ochrona”. Imię to można spotkać we włoskich kalendarzach i wykazach imienin.

Leon — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „lew”. Symbolizuje siłę, śmiałość i odwagę. W Polsce Leon znajduje się na liście imienin 16 listopada.

Marek — to polska i czeska forma imienia Marek. Ma ono pochodzenie łacińskie i wiąże się z rzymskim bogiem wojny Marsem. Dlatego imię to często interpretuje się jako „poświęcony Marsowi” lub „należący do Marsa”.

Paweł — słowiańska forma łacińskiego imienia Paulus. Pochodzi od słowa paulus, oznaczającego „mały” lub „skromny”. Imię to jest rozpowszechnione w Polsce, Czechach i innych krajach Europy Środkowej.

Piotr — polska forma imienia Piotr. Pochodzi od greckiego słowa petros, czyli „kamień” lub „skała”. W chrześcijaństwie imię to wiąże się z apostołem Piotrem, uważanym za jednego z najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa.

Dionizy — imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem starożytnego greckiego boga Dionizosa. Ma długą historię i występuje w tradycji chrześcijańskiej. W polskich kalendarzach 16 listopada można znaleźć formę Dionizy.

Odon – imię pochodzenia germańskiego, które kojarzy się ze znaczeniami „bogactwo” i „dobrobyt”. W niektórych językach występuje w formach Otmar i Edmund, choć ich pochodzenie nie zawsze jest takie samo. Węgierska forma tego imienia to Edion.

Czym jest dzień anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby. Jest on przykładem wiary, dobroci i oddania swoim przekonaniom. Zazwyczaj imieniny rozpoczynają się modlitwą lub wizytą w kościele. Wierni mogą podziękować swojemu niebiańskiemu patronowi i poprosić go o wstawiennictwo. Nie musi to jednak być huczne świętowanie. Niektórzy spędzają ten dzień w gronie rodzinnym, zapraszają bliskich lub po prostu znajdują czas na rozmowę z rodziną.

Warto pamiętać, że w różnych tradycjach chrześcijańskich i krajach daty imienin mogą się różnić. Jeśli dana osoba ma kilku świętych patronów o tym samym imieniu, może kierować się datą, którą uznaje za swoją rodzinną lub kościelną tradycję. Z okazji imienin można złożyć życzenia prostymi i szczerymi słowami. Najczęściej życzy się imiennikom zdrowia, pokoju, spokoju ducha, miłości i wsparcia bliskich. Najważniejsze nie jest formalne życzenie, ale troska i ciepłe słowa, które osoba ta zapamięta.

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