Katolickie imieniny 17 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

17 października katolicy czczą pamięć św. Ignacego z Antiochii — jednego z pierwszych biskupów i męczenników chrześcijańskich. Tego dnia wspomina się również świętych i błogosławionych, których imiona stały się podstawą katolickich imienin. Wśród nich znajdują się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie, w szczególności Ignacy, Rudolf, Anstruda, Małgorzata i Maria.

Imieniny to dzień związany z pamięcią świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej 17 października wspomina się kilku świętych i błogosławionych, których imiona można znaleźć w kalendarzach imieninowych różnych krajów europejskich.

Wśród nich znajdują się imiona znane Ukraińcom, a także rzadkie warianty, które obecnie prawie nie są używane. Opowiadamy o ich pochodzeniu i znaczeniu.

Imiona męskie 17 października

Ignacy — imię pochodzenia łacińskiego, tradycyjnie związane ze starożytnym rzymskim imieniem rodowym Egnatius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie jest znane. 17 października Kościół katolicki czci św. Ignacego z Antiochii, biskupa i męczennika wczesnego chrześcijaństwa.

Rudolf — imię pochodzenia starogermańskiego. Składa się z części oznaczających „chwała” i „wilk”, dlatego często interpretuje się je jako „chwalebny wilk”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Rudolfa z Gubbio, biskupa, który żył we Włoszech w XI wieku.

Richard – imię pochodzenia germańskiego, oznaczające „silnego władcę” lub „potężnego panującego”. Składa się z rdzeni oznaczających „siłę” i „władcę”. 17 października w katolickich wykazach świętych wspomina się św. Richarda Gwina — walijskiego męczennika z XVI wieku.

Florentius — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem florens, czyli „kwitnący” lub „ten, który prosperuje”. W kalendarzach katolickich 17 października upamiętnia się świętego Florentiusza z Oran, biskupa, który żył w starożytnej Galii.

Wiktor — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zwycięzca”. Było ono popularne już w starożytnym Rzymie, a później utrwaliło się w tradycji chrześcijańskiej. W wykazach świętych na 17 października wspomina się również męczennika Wiktora.

Marian — imię pochodzenia łacińskiego, związane z rzymskim nazwiskiem rodowym Marianus. Jego znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. Imię to jest popularne w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. W niektórych kalendarzach imieninowych 17 października wymienia się Mariana wraz z Wiktorem i Aleksandrem.

Aleksander — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „obrońca ludzi”. Jest rozpowszechnione w wielu krajach i występuje w różnych formach: Alexander, Alexander, Alessandro. W katolickich wykazach świętych na 17 października wymieniani są męczennicy Wiktor, Aleksander i Marian.

Anzelm — imię pochodzenia starogermańskiego, które tłumaczy się jako „ochrona Boga” lub „ten, którego chroni Bóg”. Ma ono długą historię w europejskiej tradycji chrześcijańskiej. W niektórych europejskich kalendarzach imieniny Anzelma obchodzone są 17 października.

Watroław — imię słowiańskie, składające się z części związanych ze słowami „władca” lub „ogień” oraz „chwała”. Występuje głównie w Chorwacji i innych krajach południowosłowiańskich. W chorwackim kalendarzu imienin 17 października obchodzi się imieniny Watrosława.

François-Isidore to podwójne imię pochodzenia francuskiego. François to francuska forma imienia Franciszek, którą wiąże się ze znaczeniem „Francuz” lub „wolny”. Izydor pochodzi z języka greckiego i oznacza „dar Izydy”. 17 października w kalendarzach katolickich wspomina się świętego Francois-Izydora Hagelena, francuskiego księdza i męczennika.

Imiona żeńskie 17 października

Anstruda — rzadkie imię żeńskie pochodzenia germańskiego, które w różnych źródłach zapisuje się również jako Astrid lub Anstrud. Kojarzy się z pradawnymi elementami germańskimi, które oddają znaczenie „boskiego piękna” lub „boskiej mocy”. 17 października wspomina się świętą Anstrudę, przełożoną klasztoru we francuskim Langres.

Margareta — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „perłę”. Jest ono rozpowszechnione w wielu krajach europejskich i występuje w różnych odmianach: Margo, Margosza, Rita. W tradycji katolickiej 17 października w niektórych kalendarzach wspomina się świętą Małgorzatę Marię Alacoque — francuską zakonnicę, znaną ze swojej działalności duchowej.

Maria — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie interpretuje się na różne sposoby: wśród możliwych wariantów znajdują się „ukochana”, „pożądana” lub „pani”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w świecie chrześcijańskim. W kalendarzu katolickim 17 października wspomina się błogosławioną Marię Magdalenę De Jardin oraz inne kobiety, które poniosły śmierć za wiarę.

Lucyna — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem lux, czyli „światło”. Kojarzy się ono również z łacińskim imieniem bogini porodów, Lucyny. W polskim kalendarzu imieniny Luciny obchodzone są 17 października.

Margareta — to forma imienia Margarita, popularna w krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich. Podobnie jak Margarita, oznacza „perłę”. Imię to ma długą historię w Europie i wiele wariantów wymowy.

Hedwiga — imię pochodzenia germańskiego, które zazwyczaj kojarzy się ze słowami „walka” i „bitwa”. Jest rozpowszechnione w Europie Środkowej, zwłaszcza w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W niektórych kalendarzach narodowych imieniny Hedwigi i jej odmian obchodzone są 17 października.

Solena — imię żeńskie, popularne we Francji. Jego pochodzenie wiąże się z formami łacińskimi i francuskimi, jednak dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia. We francuskim kalendarzu imienin imię Solena pojawia się 17 października.

Vesta — imię pochodzenia łacińskiego, związane z rzymską boginią ogniska domowego, Westą. Kojarzy się z domem, ciepłem i rodzinnym przytulnym klimatem. W estońskim kalendarzu imienin 17 października wspomina się imię Vesta oraz jego odmianę Veste.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień związany z pamięcią o świętym, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej święci są wzorem wiary i życia duchowego, a imieniny mogą być okazją do przypomnienia sobie ich historii.

Dla wielu osób jest to również święto rodzinne. Można spotkać się z bliskimi, zadzwonić do rodziny lub po prostu wysłać serdeczną wiadomość. Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości, aby okazać danej osobie swoją troskę.

Jak świętować imieniny

Nie ma żadnych szczególnych zasad. Można spędzić ten dzień z rodziną, zaprosić przyjaciół na kolację lub wspólnie wybrać się do kawiarni. Jeśli dana osoba przestrzega tradycji religijnych, może udać się do kościoła lub pomodlić się do świętego, którego imię nosi.

Prezent również nie musi być drogi. Kwiaty, książka, słodycze lub drobny upominek, który ucieszy jubilata, będą miłym gestem.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych słów. Wystarczy szczerze życzyć zdrowia, pokoju, miłości i pomyślności. Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Życzę Ci dobrego zdrowia, spokoju ducha, miłości i szczęśliwych chwil. Niech zawsze będą przy Tobie ludzie, którzy będą Cię wspierać i pomogą w potrzebie”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w życiu będzie więcej radości, ciepła i dobrych wiadomości. Życzę spełnienia marzeń, siły do nowych osiągnięć i szczerych ludzi w pobliżu”. W przypadku bliskiej osoby można dodać osobiste życzenia lub wspomnieć o czymś ważnym dla niej. Takie życzenia będą brzmiały cieplej niż gotowy tekst z kartki.

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