18 listopada swoje imieniny obchodzą osoby o kilku niezwykłych imionach, wśród których znajdują się zarówno te powszechne, jak i rzadkie. W kalendarzach katolickich tego dnia wspomina się Audę, Filipinę, Karolinę, Odona i Romana. Opowiadamy, co oznaczają te i inne imiona, skąd się wywodzą oraz kogo warto pogratulować z okazji imienin.

W tradycji katolickiej dzień 18 listopada wiąże się z pamięcią kilku świętych. Wśród nich znajdują się: święta Róża-Filipina Duchesne, francuska zakonnica i misjonarka, która poświęciła swoje życie edukacji i pomocy ludziom, święty Odo z Cluny, znany działacz kościelny z X wieku, a także święty Roman z Antiochii.

W europejskich kalendarzach imieniny obchodzone tego dnia mają również osoby o imionach Auda, Karolina, Mabin, Patroklos i inne. Część z nich wiąże się z lokalnymi świętymi z Francji, Polski i Wielkiej Brytanii.

Imiona żeńskie

Auda

Auda — francuskie imię żeńskie, wywodzące się od starogermańskiego imienia Alda. Kojarzy się z słowami „stara”, „mądra” i „doświadczona”. We Francji imię to ma swoją własną tradycję kościelną.

18 listopada wspomina się świętą Audę z Paryża, która żyła w V wieku. Według przekazów była uczennicą świętej Genowefy i dołączyła do jej wspólnoty zakonnej. Auda poświęciła się życiu duchowemu i pozostała w pamięci kościelnej jako przykład wiary i oddania.

Filipina

Imię Filipina ma greckie korzenie. Pochodzi od imienia Filip, które składa się ze słów philos — „miłość” i hippos — „koń”. Dlatego jego znaczenie tłumaczy się jako „ta, która kocha konie”.

W tym dniu czci się świętą Rozę-Filipinę Duchesne. Urodziła się we Francji w 1769 roku, a później wyjechała do Ameryki Północnej, gdzie zakładała szkoły i pomagała lokalnym społecznościom. Jej działalność wiązała się przede wszystkim z edukacją dzieci i pracą misyjną. W 1988 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą.

Róża

Róża pochodzi od łacińskiego słowa rosa, które oznacza „róża”. Imię to tradycyjnie kojarzy się z pięknem, delikatnością i wdziękiem.

18 listopada imię to wspomina się również w związku ze świętą Różą-Filipiną Duchesne. Podczas chrztu otrzymała dwa imiona – Filipina i Róża. Pierwsze z nich nawiązywało do apostoła Filipa, a drugie – do świętej Róży z Limu.

Karolina

Karolina — żeńska forma imienia Karol. Jego korzenie wiążą się ze staro-germańskim słowem karl, które oznaczało „wolny człowiek”. Dlatego imię to często interpretuje się jako „wolna” lub „niezależna”.

W kalendarzu katolickim 18 listopada wspomina się błogosławioną Karolinę Kozkę — polską męczenniczkę, która zginęła w 1914 roku podczas I wojny światowej. Była znana ze swojej pobożności i oddania chrześcijańskim przekonaniom. Kościół katolicki ogłosił ją błogosławioną w 1987 roku.

Mabin

Mabin — rzadkie imię żeńskie pochodzenia celtyckiego, występujące w tradycjach Kornwalii. Jego dokładne znaczenie nie zostało ustalone. Jedna z wersji wiąże je ze staro-kornwalijskim słowem mab, które oznacza „syn”.

Imię to wiąże się ze świętą Mabin, chrześcijańską ascetką z VI wieku. Według lokalnych podań była ona jedną z córek walijskiego władcy Brichana. Jej imieniem nazwano miejscowość i parafię w Kornwalii, gdzie zachowała się pamięć o świętej.

Imiona męskie

Odon

Odon — to starożytne imię germańskie, będące odmianą imienia Otto. Jego rdzeń wiąże się ze słowami oznaczającymi „bogactwo” i „dostatek”. Dlatego imię to można interpretować jako „zamożny” lub „ten, który posiada bogactwo”.

18 listopada Kościół katolicki czci świętego Odona z Cluny. Żył on w X wieku i był drugim opatem klasztoru w Cluny we Francji. Odon zajmował się reformowaniem życia monastycznego, przestrzegał surowych zasad dyscypliny klasztornej i przyczynił się do rozpowszechnienia tradycji benedyktyńskiej.

Roman

Roman pochodzi od łacińskiego słowa Romanus, które oznacza „Rzymianin” lub „ten, kto należy do Rzymu”. Imię to ma długą historię i jest powszechne w wielu krajach europejskich.

18 listopada w kalendarzu katolickim upamiętnia się świętego Romana z Antiochii. Był on chrześcijańskim męczennikiem, który poniósł śmierć za swoją wiarę. Czczony jest jako wzór męstwa i niezłomności w przekonaniach.

Anzelm

Imię Anzelm wywodzi się od dwóch staro-germańskich słów: ansi — „bóg” oraz helm — „hełm”, „ochrona”. Jego znaczenie można oddać jako „chroniony przez Boga” lub „boska ochrona”.

Wśród świętych, których wspomina się 18 listopada w katolickich kalendarzach, znajduje się święty Anzelm. Imię to znane jest również dzięki arcybiskupowi Canterbury Anzelmowi, jednemu z najsłynniejszych chrześcijańskich teologów średniowiecza.

Leonard

Imię Leonard wywodzi się ze staro-germańskich słów oznaczających „lew” oraz „odważny”, „silny”. Dlatego najpowszechniejszym tłumaczeniem tego imienia jest „dzielny lew”.

W kalendarzach katolickich 18 listopada wspomina się świętego Leonarda Kimurę – japońskiego męczennika chrześcijańskiego, który zginął za wiarę w XVII wieku. Jego imię wiąże się również ze świętym Leonardem z Noblaca, którego czci się w innym dniu roku liturgicznego.

Maksym

Maksym pochodzi od łacińskiego słowa maximus, oznaczającego „największy” lub „najwspanialszy”. W starożytnym Rzymie używano go jako imienia honorowego i rodowego przydomka.

18 listopada w katolickich wykazach świętych wspomina się świętego Maksyma. Imię to ma długą historię chrześcijańską i występuje wśród duchownych oraz członków wczesnych wspólnot chrześcijańskich.

Nazariusz

Nazariusz pochodzi od łacińskiej formy Nazarius. Jego znaczenie to „ten, który pochodzi z Nazaretu” lub „Nazarejczyk”. Nazwa miasta Nazaret znana jest przede wszystkim dzięki historii biblijnej.

W kalendarzach katolickich 18 listopada wspomina się świętego Nazariusza. Imię to należy do starożytnych imion chrześcijańskich, które rozpowszechniły się w Europie dzięki czci pierwszych męczenników i świętych.

Jan

Iwan pochodzi od starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie tłumaczy się jako „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion chrześcijańskich, które ma liczne formy w różnych językach.

18 listopada w kalendarzu katolickim wspomina się błogosławionego Jana Shawna — japońskiego męczennika, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską.

Patrokl

Patroklos — starożytne imię greckie, utworzone od słów patros — „ojciec” oraz kleos — „chwała”. Jego znaczenie można oddać jako „chwała ojca”.

We francuskich kalendarzach imieninowych imię to również pojawia się 18 listopada. Jest ono związane ze świętym Patroklosem, którego czci się w tradycji chrześcijańskiej.

Czym jest dzień anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji katolickiej święty ten uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka. Stanowi on wzór chrześcijańskiego życia, wiary i oddania swoim przekonaniom. Imieniny różnią się od dnia urodzin. O ile dzień urodzin wiąże się z datą przyjścia człowieka na świat, o tyle Dzień Anioła ma znaczenie duchowe. Dla wierzących jest to okazja, by wspomnieć swojego niebiańskiego opiekuna, zwrócić się do niego z modlitwą i podziękować za wstawiennictwo.

Tradycyjnie tego dnia katolicy mogą udać się do kościoła, wziąć udział w nabożeństwie, pomodlić się i spędzić czas z rodziną. Zwyczajowo przyjmuje się również życzenia od bliskich i przyjaciół. Obchody zazwyczaj nie wymagają wielkiej uczty ani drogich prezentów. Najważniejsza jest troska o drugiego człowieka oraz duchowy sens tego święta.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 18 listopada

W Dzień Anioła życzy się imiennikom zdrowia, szczęścia, pokoju, miłości i Bożego błogosławieństwa. Można również życzyć wsparcia niebiańskiego opiekuna, siły do pokonywania trudności i spełnienia najskrytszych marzeń.

Życzenia mogą być proste, ale szczere: „Gratuluję z okazji imienin! Życzę mocnego zdrowia, spokoju ducha, rodzinnego ciepła i szczęśliwych chwil. Niech niebiański opiekun cię strzeże, pomaga w trudnych chwilach i prowadzi drogą dobra. Niech w życiu będzie więcej powodów do radości, miłości i wdzięczności”.

Czytaj nas na