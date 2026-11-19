19 listopada w kalendarzach katolickich wspomina się świętych i błogosławionych, którzy żyli w różnych stuleciach i zasłynęli z wiary, służby, miłosierdzia lub męczeństwa. Wśród nich znajdują się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie, używane w różnych krajach Europy.

W kalendarzach katolickich tego dnia wspomina się między innymi świętą Mechtyldę z Helfta, świętego Rafaela Kalinowskiego, świętego Nersesa Wielkiego, świętego Atto, świętego Warlaama i innych. W niektórych tradycyjnych kalendarzach 19 listopada wiąże się również ze świętą Elżbietą Węgierską.

Imiona męskie na 19 listopada

Rafael — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, które oznacza „Bóg uzdrowił” lub „Boże uzdrowienie”. Jest ono związane z archaniołem Rafaelem, którego w tradycji chrześcijańskiej uważa się za patrona uzdrowienia, podróży oraz ludzi potrzebujących pomocy.

Nerses — imię pochodzenia perskiego, które wiąże się ze starożytnym imieniem Nersech. Ma ono historyczne korzenie w kulturze perskiej i występuje w tradycjach chrześcijańskich Armenii.

Atto — starożytne imię germańskie, które wiąże się ze znaczeniem „ojciec” lub „przodek”. Występuje ono w źródłach historycznych i kościelnych Europy.

Warlaam — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, tradycyjnie kojarzone ze znaczeniem „syn Boży”. Imię to znane jest w tradycji chrześcijańskiej dzięki świętym i ascetom.

Faust — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „szczęśliwy”, „sprzyjający”. Kojarzy się z szczęściem, dobrobytem i pozytywnymi okolicznościami.

Maksym — imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „największy”. Kojarzy się z siłą, wielkością i dążeniem do wysokich celów.

Kryspin — imię pochodzenia łacińskiego, które kojarzy się ze znaczeniem „kręcony”. Pochodzi od łacińskiego słowa crispus .

Severin — imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „surowy”, „poważny” lub „powściągliwy”. Kojarzy się z siłą charakteru, dyscypliną i odpowiedzialnością.

Felicjan — imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „szczęśliwy”, „odnoszący sukcesy”, „ten, któremu się powodzi”. Pochodzi od słowa felix .

Exuperius — rzadkie imię pochodzenia łacińskiego, które kojarzy się ze znaczeniem „ten, który przewyższa”, „wyższy”. Występuje w wczesnochrześcijańskich kalendarzach świętych.

Salvatore — włoskie imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „zbawiciel”. Pochodzi od słowa Salvator i ma wyraźne znaczenie chrześcijańskie.

Pontian — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się z nazwą geograficzną Pont lub znaczeniem „ten, który pochodzi z Pontu”. Imię to jest znane w tradycji katolickiej dzięki papieżowi-męczennikowi Pontianowi.

James — angielska forma imienia Jakub, które ma starożytne pochodzenie żydowskie. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który trzyma się za piętę” lub wiąże z znaczeniem „wyparł”.

Szymon — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, oznaczające „Bóg wysłuchał”. Symbolizuje uważność, wiarę i bliskość duchową.

Salvator — imię łacińskie, które oznacza „zbawiciel”. Ma ono chrześcijańskie korzenie i było szeroko stosowane w krajach Europy.

Imiona żeńskie 19 listopada

Mechtilda (Matilda) — imię pochodzenia germańskiego, oznaczające „silna w walce” lub „potężna wojowniczka”. Pochodzi od starożytnych słów germańskich związanych z siłą i walką. Święta Mechtilda z Helfta była zakonnicą znaną z pism duchowych, modlitwy i miłosierdzia.

Medana — rzadkie imię, które pojawia się w katolickich kalendarzach świętych, w szczególności w kalendarzach na 19 listopada. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają jednoznacznego potwierdzenia w popularnych słownikach imion.

Elżbieta — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które oznacza „Bóg jest moją przysięgą” lub „obiecana przez Boga”. Imię to kojarzy się z wiernością, duchowością i szlachetnością. W różnych europejskich kalendarzach imienin imię Elżbieta i jego warianty pojawiają się 19 listopada.

Ermenberga — to starożytne imię germańskie, które wiąże się z korzeniami oznaczającymi „wielka”, „silna” lub „chroniona”. Jest to rzadkie imię, które pojawia się w katolickich wykazach świętych.

Tanguï — tradycyjne męskie imię francuskie pochodzenia bretońskiego, które wiąże się ze znaczeniem „ognisty pies” lub „ogień”. We francuskich kalendarzach imieninowych można je również znaleźć 19 listopada, choć nie jest to imię żeńskie.

W kalendarzach katolickich na 19 listopada wśród świętych kobiet najwyraźniej reprezentowana jest Mechtilda z Gelftu (Matilda). Medana i Ermenberga również figurują na listach świętych tego dnia. Elżbieta i Tanguí zostały uwzględnione na podstawie kalendarzy imienin poszczególnych krajów europejskich, a nie tylko ogólnego rzymskiego kalendarza liturgicznego.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba lub na cześć którego została nazwana. W tradycji katolickiej święty patron jest uważany za duchowy wzór, do którego można zwracać się w modlitwie i którego życie może inspirować do dobrych uczynków.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Data zależy od kalendarza kościelnego i świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana. W różnych krajach i tradycjach kościelnych daty te mogą się różnić.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie bliskich, przyjmując życzenia i składając sobie nawzajem życzenia dobra. Dla wierzących jest to również okazja do odwiedzenia kościoła, pomodlenia się, podziękowania za życie i poproszenia o błogosławieństwo.

Osobie obchodzącej imieniny można podarować kwiaty, kartkę z życzeniami, drobny upominek lub po prostu skierować do niej ciepłe słowa. Najważniejsze są szczerość, troska i uwaga.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W Dzień Anioła życzy się zdrowia, szczęścia, spokoju ducha, Bożej opieki i siły do pokonywania trudności. Życzenia mogą być krótkie, ale ciepłe i osobiste.

„Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga znaleźć właściwą drogę i wspiera w trudnych chwilach. Życzę Ci dobrego zdrowia, szczerych ludzi u boku, ciepła w sercu, radości i spokoju. Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych chwil, dobrych wiadomości i spełnionych marzeń!”

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech ten dzień przyniesie ciepło, radość i miłe słowa. Życzę Bożego błogosławieństwa, miłości, wewnętrznej siły, spokoju i pewności siebie. Niech wszystko, o czym marzysz, stopniowo staje się rzeczywistością, a bliscy zawsze będą dla Ciebie wsparciem!»