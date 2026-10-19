Katolickie imieniny 19 października 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

19 października swoje imieniny obchodzą osoby noszące imiona męskie i żeńskie wywodzące się z różnych tradycji europejskich. Wśród nich są: Iwan, Izaak, Feliks, Laura, Pelagia i Stella. W Kościele katolickim tego dnia czci się św. Izaaka Żoga, św. Jana de Brébeuf oraz ich towarzyszy – misjonarzy, którzy zginęli w Ameryce Północnej.

19 października to okazja, by pogratulować bliskim z okazji imienin i przypomnieć im, jak wiele dla was znaczą. Wśród imion związanych z tym dniem znajdują się zarówno te znane Ukraińcom, jak i rzadsze warianty, popularne w innych krajach.

Każde imię ma swoją historię. Niektóre wywodzą się ze starożytnego języka hebrajskiego i greckiego, inne — z łaciny lub starożytnych języków germańskich. Wiele z nich jest znanych dzięki postaciom biblijnym, świętym i tradycjom europejskim.

Imiona męskie na 19 października

Iwan — imię pochodzenia starożytno-hebrajskiego. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Jest to jedno z najpopularniejszych imion męskich na Ukrainie. Ma wiele łagodnych form, w szczególności Iwanek i Iwas.

Izaak — imię biblijne pochodzenia starożytno-żydowskiego, które oznacza „on się śmieje” lub „śmiech”. Zgodnie z opowieścią biblijną tak nazwano syna Abrahama i Sary, którego narodziny stały się dla nich wielką radością. Imię Izaak jest rozpowszechnione w różnych krajach i występuje w formach Izak oraz Izaakij. W kalendarzu katolickim 19 października czci się świętego Izaaka Joga — francuskiego jezuity i misjonarza, który działał wśród rdzennych ludów Ameryki Północnej.

Paweł – imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „mały” lub „skromny”. Jest ono znane dzięki apostołowi Pawłowi oraz wielu świętym chrześcijańskim. W kalendarzu katolickim 19 października wspomina się św. Pawła od Krzyża — kapłana, który założył pasjonistów, katolicką wspólnotę zakonną.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „kamień” lub „skała”. Jest ono związane z apostołem Piotrem i ma długą historię w tradycji chrześcijańskiej. W różnych krajach popularne są formy Pietro, Pedro i Piotr. W dniu imienin Piotrowi można życzyć siły, wytrwałości i obecności zaufanych osób w otoczeniu.

Joel — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „Pan jest Bogiem”. Jest to imię biblijne, które nosił jeden z proroków Starego Testamentu. Jest ono popularne w różnych krajach, w szczególności w Szwecji, Chorwacji i innych państwach europejskich. W języku ukraińskim zapisuje się je również jako Joil lub Joil.

Feliks — imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „szczęśliwy”, „odnoszący sukcesy” lub „ten, któremu się powodzi”. Jest popularne w Europie i Ameryce Łacińskiej. W dniu imienin Feliksowi można życzyć radości, udanych okazji i miłych wydarzeń.

René — imię pochodzenia francuskiego, wywodzące się od łacińskiego Renatus i oznaczające „odrodzony” lub „ponownie narodzony”. We Francji jest to imię męskie, natomiast w innych tradycjach językowych może być używane inaczej. Ma ono długą historię i pozostaje rozpoznawalne w krajach francuskojęzycznych.

Ferdynand — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się z znaczeniami „odważny obrońca” lub „nieustraszony podróżnik”, choć dokładna interpretacja zależy od tradycji językowej. Imię to było popularne wśród europejskich monarchów i zachowało się w wielu krajach. Polski kalendarz imienin przypisuje imię Ferdynand do 19 października.

Tore — skandynawskie imię męskie, związane z imieniem staro-skandynawskiego boga Thora. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który należy do Thora” lub „chroniony przez Thora”. Imię to jest popularne w Norwegii i Szwecji. W skandynawskich kalendarzach imienin Tore figuruje 19 października.

Christian — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „chrześcijanin” lub „naśladowca Chrystusa”. Jest ono popularne w wielu krajach Europy, w szczególności na Słowacji, w Niemczech oraz w krajach skandynawskich. W słowackim kalendarzu imienin Christian obchodzi swoje imieniny 19 października.

Imiona żeńskie 19 października

Laura — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem laurus, oznaczającym „laur”. W starożytności wieniec laurowy był symbolem zwycięstwa i szacunku, dlatego imię to często kojarzy się z sukcesem. Imię Laura jest popularne we Włoszech, Hiszpanii i innych krajach europejskich. W katolickich wykazach świętych na 19 października wymieniona jest święta Laura.

Kleopatra — imię pochodzenia starożytnogreckiego, oznaczające „chwała ojca” lub „ta, która gloryfikuje ojca”. Najbardziej znaną nosicielką tego imienia była królowa starożytnego Egiptu. Jednocześnie imię to występuje również w tradycji chrześcijańskiej: w katolickich wykazach świętych na 19 października wymieniona jest święta Kleopatra. Na Litwie i w Grecji imię to pojawia się również w kalendarzach imieninowych.

Pelagia — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „morska” lub „należąca do morza”. Wywodzi się od greckiego słowa pelagos — „morze”. Imię to ma długą historię chrześcijańską i pojawia się w kalendarzach kościelnych. W polskim kalendarzu imienin Pelagia jest wymieniona 19 października.

Agnieszka — imię pochodzenia greckiego, które kojarzy się ze znaczeniem „czysta” lub „niewinna”. Stało się znane dzięki świętym czczonym w chrześcijaństwie. Wśród nich znajduje się błogosławiona Agnieszka od Jezusa Galanda, upamiętniana w katolickim kalendarzu świętych 19 października. Imię to występuje w wielu odmianach w różnych językach, m.in. jako Agnes, Agnieszka i Ines.

Stella — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „gwiazda”. Kojarzy się ze światłem, niebem i blaskiem. Imię Stella jest popularne w wielu krajach europejskich, a w Estonii 19 października obchodzi się jego imieniny.

Frida — imię pochodzenia germańskiego, które wiąże się ze słowami „pokój” i „spokój”. Może występować jako samodzielne imię lub jako skrócona forma innych imion, w szczególności Frederiki. Imię Frida jest popularne w Niemczech i krajach skandynawskich. W niemieckim i polskim kalendarzu imienin imię to pojawia się 19 października.

Michaela — to żeńska forma imienia Michał, które wywodzi się ze starożytnego języka hebrajskiego. Jego znaczenie tłumaczy się jako „kto jest jak Bóg?”. Imię to jest popularne w Czechach, na Słowacji i w innych krajach Europy Środkowej. W czeskim kalendarzu imienin Michaela obchodzi swoje imieniny 19 października.

Kleo — to skrócona forma imion greckich, w szczególności Kleopatry i Kleoniki. Kojarzy się z greckim rdzeniem oznaczającym „chwała”. W niektórych krajach Europy imię Kleo jest używane jako samodzielne imię. We francuskim kalendarzu imienin imię Kleo pojawia się 19 października.

Elina — imię często kojarzone z greckim imieniem Helena. Jego znaczenie tradycyjnie tłumaczy się jako „jasna” lub „promienna”, choć pochodzenie i interpretacja mogą się różnić w zależności od tradycji językowej. Imię Elina jest popularne w krajach bałtyckich i skandynawskich. W łotewskim kalendarzu imienin imię to przypada na 19 października.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień związany z pamięcią świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna osoby obchodzącej imieniny. Dla wielu osób imieniny to kolejna okazja, by spotkać się z rodziną, usłyszeć ciepłe słowa i spędzić czas z bliskimi. To święto nie musi być huczne. Czasami wystarczy telefon, wiadomość lub wspólna kolacja.

Osoby przestrzegające tradycji religijnych mogą tego dnia pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub udać się do kościoła.

Jak świętować imieniny

Nie ma żadnych szczególnych zasad dotyczących obchodów. Można zaprosić przyjaciół na kolację, spędzić dzień z rodziną, pójść do kawiarni lub po prostu poświęcić czas sobie. Prezent również nie musi być drogi. Kwiaty, książka, słodycze lub drobna rzecz, o której dana osoba od dawna marzyła, mogą stać się miłą niespodzianką. Najważniejsza jest uwaga i szczera chęć sprawienia radości jubilatowi.

Jeśli dana osoba wyznaje tradycje katolickie, Dzień Anioła może stać się okazją do modlitwy i wspomnienia świętego, z którego imieniem wiąże się jej życie.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Do złożenia życzeń nie potrzeba skomplikowanych słów. Wystarczy życzyć osobie zdrowia, spokoju, miłości, pomyślności oraz ludzi, którzy zawsze będą ją wspierać.

Na przykład: „Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do dobrych zmian. Życzę ci mocnego zdrowia, miłości, spokoju ducha i wielu szczęśliwych chwil”.

Albo krócej: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej radości, miłych wiadomości i szczerych ludzi u boku. Życzę spełnienia marzeń, pomyślności i ciepła w sercu”. W przypadku bliskiej osoby można dodać coś osobistego — wspomnieć o jej marzeniu, ważnym wydarzeniu lub po prostu powiedzieć, za co ją cenisz. Właśnie takie słowa często zapadają w pamięć najlepiej.

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