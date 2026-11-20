20 listopada w kalendarzach katolickich wspomina się świętych i błogosławionych, których imiona stały się podstawą tradycji imienin. Wśród nich są męczennicy, biskupi, zakonnicy oraz osoby, które poświęciły swoje życie pomaganiu innym. Na listach imieninowych na tę datę można znaleźć zarówno popularne imiona, jak i nietypowe warianty, które dziś spotyka się rzadko.

Imiona żeńskie 20 listopada

Jozafata

Imię Jozafata wywodzi się z biblijnego imienia Jozafat. Jego pochodzenie wywodzi się ze starożytnego języka hebrajskiego, a znaczenie tłumaczy się jako „Pan osądza” lub „Bóg jest sędzią”. Imię to zajmuje szczególne miejsce w ukraińskiej tradycji katolickiej.

20 listopada wspomina się błogosławioną Jozafatę Gordashevską — ukraińską zakonnicę, współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Dziewicy Maryi. Urodziła się we Lwowie 20 listopada 1869 roku pod imieniem Michajlina. Swoje imię zakonne wybrała na cześć świętego Jozafata Kunczewicza. Siostry pod jej kierownictwem opiekowały się dziećmi, uczyły młodzież, pomagały chorym i wspierały ludzi potrzebujących pomocy. W 2001 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.

Maksencja

Maksencja — rzadkie imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z antycznorymskim imieniem rodowym Maxentius. Dokładne znaczenie tego imienia nie ma powszechnie przyjętej interpretacji, dlatego nie należy tłumaczyć go na jedno konkretne słowo bez zastrzeżeń.

Tego dnia wspomina się świętą Maksencję z Beauvais, którą tradycja kościelna czci jako męczenniczkę. Według przekazów żyła w V wieku, pochodziła z Wysp Brytyjskich i osiedliła się we Francji. Jej historia wiąże się z odmową zawarcia małżeństwa, którego nie pragnęła, oraz z decyzją o poświęceniu swojego życia Bogu. W kalendarzach kościelnych jej wspomnienie przypada na 20 listopada.

Imiona męskie na 20 listopada

Edmund

Edmund — imię pochodzenia staroangielskiego. Składa się z dwóch części: pierwsza wiąże się z bogactwem i dobrobytem, druga oznacza „ochronę” lub „obrońcę”. Dlatego znaczenie imienia tłumaczy się jako „obrońca dobrobytu” lub „ten, który strzeże bogactwa”.

20 listopada wspomina się świętego Edmunda, króla Anglii Wschodniej, który zginął w IX wieku. Według tradycji kościelnej odmówił on wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej podczas najazdu Duńczyków. Tego samego dnia wspomina się również świętego Edmunda Rich — arcybiskupa Canterbury, znanego ze swojej pobożności i pracy na rzecz Kościoła.

Feliks

Imię Feliks pochodzi z języka łacińskiego. Jego znaczenie to „szczęśliwy”, „pomyślny”, „odnoszący sukcesy”. W starożytnym Rzymie słowo to używano jako życzenie dobrobytu i szczęśliwego losu. Z czasem imię to stało się popularne wśród chrześcijan, ponieważ nosiło je wielu świętych.

20 listopada czci się świętego Feliksa Valois. Zgodnie z tradycją kościelną był on współzałożycielem zakonu trynitarzy, którego członkowie pomagali w uwalnianiu chrześcijan wziętych do niewoli. Jego imię kojarzy się z miłosierdziem i służbą ludziom.

Bernward

Bernward — to starożytne imię germańskie. Pierwszą część tego imienia wiąże się ze słowem „niedźwiedź”, a drugą — z ochroną lub obroną. Dlatego imię to często interpretuje się jako „silny obrońca” lub „ten, kto broni jak niedźwiedź”.

20 listopada wspomina się świętego Bernwarda z Hildesheim — biskupa, który żył w X–XI wieku. Był znany nie tylko z działalności kościelnej, ale także ze wspierania sztuki i edukacji. Dzięki jego wsparciu rozwijały się rzemiosła, architektura i wystrój kościelny.

Benningn

Benign — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem benignus, które oznacza „dobry”, „łagodny”, „przychylny”. Imię to można interpretować jako życzenie dobroci i życzliwości.

W katolickich wykazach świętych na 20 listopada wspomina się świętego Benignusa. Imię to ma długą historię kościelną, choć informacje o poszczególnych świętych o tym imieniu w różnych kalendarzach mogą się różnić.

Agapiusz

Imię Agapius pochodzi z języka greckiego. Kojarzy się z słowem „agape” – miłością, zwłaszcza ofiarną i duchową. Dlatego imię to można przetłumaczyć jako „ukochany” lub powiązać ze znaczeniem „ten, który jest przepełniony miłością”.

W kalendarzach kościelnych wspomina się o świętym Agapim, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską podczas prześladowań. Imię to przypomina o oddaniu przekonaniom i duchowej wytrwałości.

Ampel

Ampel — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane ze słowem ampelos, które oznacza „winorośl”. Z tego powodu imię to czasami interpretuje się jako „winorośl” lub wiąże z symboliką płodności i dostatku.

W wykazach świętych katolickich na 20 listopada wymieniony jest święty Ampel. Niewiele zachowało się szczegółowych informacji biograficznych na jego temat.

Autobod

Autobod — to starożytne imię pochodzenia germańskiego. Jego dokładne znaczenie nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia we współczesnych słownikach imion, dlatego trudno jest je wiarygodnie przetłumaczyć jednym słowem.

Imię to pojawia się w katolickich kalendarzach świętych na 20 listopada. Należy do rzadkich imion historycznych, które prawie nie są używane we współczesnym życiu codziennym.

Dasii

Dasius — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się z wyrazem, który może oznaczać „owłosiony” lub „kudłaty”. Obecnie imię to prawie nie występuje, ale zachowało się w kalendarzach kościelnych.

20 listopada wspomina się świętego Dasia, męczennika z Dorostolu. Według tradycji żył on w III–IV wieku i zginął za odmowę wyrzeczenia się chrześcijaństwa.

Eudo

Eudo — to starożytne imię, które ma kilka możliwych wariantów pochodzenia. Łączy się je z imionami germańskimi zawierającymi element aud, co oznacza „bogactwo” lub „dobrobyt”. Stąd możliwe znaczenie — „zamożny” lub „ten, kto ma dostatek”.

Imię to występuje również wśród świętych, których wspomina się 20 listopada. W różnych źródłach jego pisownia może się różnić.

Ewal

Ewal — to rzadkie imię, które pojawia się w zachodnich kalendarzach kościelnych. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają wystarczająco wiarygodnego i jednomyślnego wyjaśnienia. Dlatego lepiej nie przypisywać mu konkretnego tłumaczenia.

W wykazach świętych na 20 listopada wymieniany jest święty Ewal. Imię to należy do tych, które zachowały się głównie w historycznych zapisach kościelnych.

Lew

Lew — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „lew”. Zwierzę to od dawna symbolizowało siłę, męstwo i odwagę. Imię to jest rozpowszechnione w wielu krajach i występuje w kilku odmianach językowych.

20 listopada w kalendarzach katolickich wspomina się świętego Lwa z Nonantoli. Był on związany z życiem monastycznym i historią Kościoła we Włoszech.

Oktawian

Imię Oktawiusz pochodzi z języka łacińskiego. Jego podstawą jest słowo octavus, oznaczające „ósmy”. W starożytnym Rzymie takie imiona nadawano dzieciom zgodnie z kolejnością ich narodzin w rodzinie.

W kalendarzach na 20 listopada wspomina się świętego Oktawiana, którego czci się wraz ze świętymi Solutorem i Adventorem. Według tradycji byli oni wczesnochrześcijańskimi męczennikami.

Solutor

Solutor — to rzadkie imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z słowem solutor, które można przetłumaczyć jako „ten, który wyzwala” lub „wyzwoliciel”.

Święty Solutor jest wspominany 20 listopada wraz z Oktawiuszem i Adventorem. Ci męczennicy są szczególnie czczeni w tradycji kościelnej Turynu.

Adventor

Adventor — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem adventor, które można przetłumaczyć jako „ten, który przybywa”, „przybysz” lub „gość”.

W tradycji kościelnej święty Adventor jest wspominany wraz z Solutorem i Oktawiuszem. Czczony jest jako męczennik, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską.

Nerses

Nerses — imię pochodzenia perskiego. Ma długą historię i było rozpowszechnione na terytoriach Bliskiego Wschodu. Dokładne znaczenie tego imienia jest różnie wyjaśniane w różnych źródłach, dlatego nie ma jednej, powszechnie przyjętej interpretacji.

W kalendarzach katolickich 20 listopada wspomina się świętego Nersesa. Imię to znane jest również dzięki chrześcijańskim działaczom i świętym, którzy żyli na terytorium Persji i Armenii.

Prokl

Imię Prokl pochodzi ze starożytnej Grecji. Kojarzy się z znaczeniem „daleki” lub „ten, który przebywa daleko”. Imię to znane jest z historii starożytnej oraz wczesnej tradycji chrześcijańskiej.

20 listopada wspomina się świętego Prokla, arcybiskupa Konstantynopola. Żył on w V wieku, był uczniem świętego Jana Złotoustiego i znany jest ze swoich kazań oraz dzieł teologicznych.

Franciszek Ksawery Kan

To podwójne imię łączy w sobie dwa różne elementy. Franciszek ma łacińskie korzenie i wiąże się ze znaczeniem „Francuz” lub „człowiek z plemienia Franków”. Ksawery pochodzi od baskijskiej nazwy miejscowości i zazwyczaj tłumaczy się go jako „nowy dom” lub „nowy zamek”.

W kalendarzach na 20 listopada wspomina się o świętym Franciszku Ksawerym Kan – męczenniku związanym z misją chrześcijańską w Wietnamie. Jego imię przypomina o szerzeniu chrześcijaństwa w Azji oraz o ludziach, którzy zginęli z powodu swojej wiary.

Bass

Bass — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się ze słowem bassus, które oznacza „niski” lub „niewysoki”. W wykazach kościelnych pojawia się ono w kontekście świętego Bassa i jego towarzyszy.

Czym jest imieniny

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka. Wierni zwracają się do niego w modlitwach i proszą o wstawiennictwo.

Imienin nie należy mylić z dniem urodzin. Dzień urodzin wiąże się z datą przyjścia człowieka na świat, a imieniny – z kościelnym wspomnieniem świętego. Jeśli dana osoba ma kilku świętych patronów o tym samym imieniu, datę imienin zazwyczaj wiąże się z dniem upamiętnienia tego świętego, którego wybrano podczas chrztu lub którego czci się zgodnie z tradycją rodzinną.

Jak obchodzić imieniny

Dzień imienin nie musi być okazją do hucznego świętowania. Dla wielu wierzących jest to przede wszystkim okazja do modlitwy, odwiedzenia kościoła, podziękowania za życie i wspomnienia swojego niebiańskiego opiekuna.

Można spędzić ten dzień z rodziną, zaprosić bliskich na kolację lub po prostu poświęcić czas osobom, które są nam drogie. Najważniejsze nie jest to, ile prezentów otrzymamy ani jak huczne będą uroczystości, ale troska i szczere słowa.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia z okazji imienin mogą być krótkie i serdeczne. Nie trzeba używać uroczystych zwrotów — wystarczy życzyć zdrowia, spokoju, miłości i wsparcia bliskich.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i wielu szczęśliwych chwil”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej dobrych ludzi, szczerych uśmiechów i powodów do radości. Życzę spokoju ducha, spełnienia marzeń i Bożego błogosławieństwa”. „Gratuluję z okazji święta! Niech anioł stróż zawsze będzie przy tobie, chroni przed kłopotami i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę ciepła, przytulności i szczęścia”.

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