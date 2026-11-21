W tradycji katolickiej dzień 21 listopada wiąże się ze szczególnym świętem – Wprowadzeniem Najświętszej Maryi Panny do świątyni. Tego dnia wspomina się również świętych i błogosławionych, wśród których znajdują się kobiety i mężczyźni z różnych krajów i epok. Dlatego w kalendarzach imienin na tę datę można znaleźć zarówno dobrze znane imiona, jak i rzadkie, których dziś prawie się nie używa.

Imiona żeńskie na 21 listopada

Maria

Maria — jedno z najbardziej znanych imion żeńskich w świecie chrześcijańskim. Ma ono starożytne żydowskie pochodzenie, ale jego dokładne znaczenie do dziś interpretuje się na różne sposoby. Wśród popularnych wersji znajdują się: „ukochana”, „pożądana”, „pani” lub „gorzka”. W tradycji katolickiej 21 listopada szczególnie czci się Dziewicę Maryję podczas święta Ofiarowania Pańskiego.

Amalberga

Amalberga — to starożytne imię germańskie, które występuje również w postaciach Amelberga i Amalburga. Wiąże się je ze starożytnymi germańskimi korzeniami amal i berga. Dokładne znaczenie tych składników nie ma jednej, powszechnie przyjętej interpretacji, ale imię to kojarzy się ze starożytną tradycją imion symbolizujących siłę i ochronę.

21 listopada obchodzi się święto Amalbergi z Susteren. Żyła ona około IX wieku i była związana z życiem monastycznym. Jej imię zachowało się w kalendarzach katolickich i do dziś pojawia się w europejskich wykazach imienin.

Klélia

Klélia — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z starożytnym rzymskim imieniem rodowym Cloelia. Jedno z możliwych znaczeń to „sławna” lub „znana”, choć dokładne pochodzenie starożytnej formy pozostaje przedmiotem dyskusji.

Tego dnia Kościół katolicki czci błogosławioną Klelię Merloni. Urodziła się we Włoszech w 1861 roku i założyła Zgromadzenie Apostołek Najświętszego Serca Jezusa. Siostry pomagały chorym, ubogim i dzieciom, a sama Klelia poświęciła swoje życie służbie ludziom. W 2018 roku papież Franciszek ogłosił ją błogosławioną.

Franciszka

Franciszka — żeńska forma imienia Franciszek, które ma łacińskie korzenie. Kojarzy się ono ze słowem oznaczającym „Frank” lub „Francuz”. Imię to stało się popularne w Europie dzięki świętemu Franciszkowi z Asyżu.

21 listopada wspomina się błogosławioną Marię Franciszkę Sedliski — polską zakonnicę i założycielkę Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu. W życiu zakonnym przyjęła imię Maria od Jezusa Dobrego Pasterza. Jej działalność wiązała się z wychowaniem dzieci, wspieraniem rodzin i udzielaniem pomocy duchowej ludziom.

Reyes

Reyes — imię pochodzenia hiszpańskiego. Wywodzi się od słowa reyes, oznaczającego „królowie”. Słowo to jest również związane z nazwą chrześcijańskiego święta Objawienia Pańskiego — Dnia Trzech Króli, obchodzonego w wielu krajach hiszpańskojęzycznych.

21 listopada wspomina się błogosławioną Reyes Us Hernández z Gwatemali. Była ona świecką i aktywnie uczestniczyła w życiu swojej parafii. Została zamordowana w 1980 roku, a w 2021 roku papież Franciszek ogłosił ją błogosławioną.

Walentyna

Walentyna — to żeńska forma łacińskiego imienia Walenty. Pochodzi ono od słowa valens, które oznacza „silny”, „zdrowy”, „pełen sił”. Dlatego imię to często interpretuje się jako „silna” lub „zdrowa”.

W niektórych europejskich kalendarzach imieniny Walentyny przypadają również 21 listopada. Imię to ma kilku świętych patronów i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Zdrówka

Zdravka — to słowiańskie imię żeńskie, utworzone od słowa „zdrowie”. Jego znaczenie wiąże się z życzeniem dobrego zdrowia, siły i pomyślności. Imię to jest popularne zwłaszcza w krajach południowosłowiańskich.

W regionalnych kalendarzach imienin imię Zdravka pojawia się wśród imion obchodzonych 21 listopada. Jest to przykład imienia, którego znaczenie jest zrozumiałe bez skomplikowanych wyjaśnień historycznych.

Amalia

Amalia — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z pradawnym rdzeniem amal, który wiąże się z pracą, aktywnością i starannością. Dlatego imię to często tłumaczy się jako „pracowita” lub „staranna”.

W niektórych europejskich kalendarzach Amalia ma imieniny 21 listopada. Imię to jest popularne w Austrii, Niemczech i innych krajach Europy.

Imiona męskie 21 listopada

Albert

Albert — imię pochodzenia germańskiego. Pochodzi od dwóch starożytnych części: adal — „szlachetny” oraz beraht — „jasny”, „znany”. Dlatego znaczenie tego imienia tłumaczy się jako „szlachetny i sławny” lub „ten, który cieszy się jasną sławą”.

21 listopada wspomina się świętego Alberta z Louvain — biskupa Liège, który żył w XII wieku. Sprzeciwiał się ingerencji władz świeckich w sprawy kościelne i zginął w 1192 roku.

Helasjusz

Helasjusz — imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa gelasis, które oznacza „śmiech” lub „uśmiech”. Dlatego imię to można przetłumaczyć jako „wesoły” lub „ten, który się uśmiecha”.

W tym dniu wspomina się papieża Gelazego I, który stał na czele Kościoła katolickiego pod koniec V wieku. Znany jest ze swoich dzieł teologicznych oraz decyzji, które wpłynęły na rozwój życia kościelnego.

Heliodor

Heliodor — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Składa się ze słów helios — „słońce” oraz doron — „dar”. Jego znaczenie to „dar słońca” lub „słoneczny dar”.

21 listopada w katolickich kalendarzach wspomina się świętego Heliodora z Pamfilii, wczesnochrześcijańskiego męczennika. Zgodnie z tradycją kościelną zginął on podczas prześladowań chrześcijan w III wieku.

Hilar

Hilar — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa hilaris, oznaczającego „wesoły”, „radosny” lub „pełen radości życia”. W różnych językach spotyka się formy Hilar i Ilar.

W kalendarzach 21 listopada upamiętnia się świętego Hilarego z Volturno. Był on benedyktyńskim mnichem i opatem klasztoru we Włoszech. Według przekazów przez wiele lat kierował wspólnotą klasztorną.

Honoriusz

Honoriusz — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem honor, czyli „honor”, „szacunek” lub „pocztę”. Dlatego jego znaczenie można oddać jako „honorowy” lub „godny szacunku”.

21 listopada wspomina się świętego Honoriusza, którego tradycja kościelna wiąże z Ostią i Astą. W różnych kalendarzach informacje o nim są podawane w różny sposób, ale samo imię zachowało się w wykazach świętych tej daty.

Maur

Maur — to skrócona forma łacińskiego imienia Maurus. Pochodzi ono od słowa Maurus, którym w starożytnym Rzymie nazywano osoby pochodzące z Mauretanii lub osoby o ciemnej karnacji. We współczesnym rozumieniu imię to często tłumaczy się jako „maur”.

21 listopada wspomina się kilku świętych o tym imieniu, w szczególności Maura z Werony i Maura z Poreča. Należą oni do wczesnej tradycji chrześcijańskiej, a ich pamięć zachowana jest w lokalnych kalendarzach kościelnych.

Ruf

Ruf — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rufus, które oznacza „rudy” lub „rusowłosy”. W starożytności tak nazywano osoby o rudych włosach.

W tym dniu wspomina się świętego Rufa Rzymskiego, którego tradycja kościelna zalicza do pierwszych chrześcijan. Według przekazów żył on w I wieku. Imię Ruf pojawia się również w tekstach wczesnochrześcijańskich.

Digai

Diga — rzadkie imię walijskie. Jest ono związane z historią wczesnego chrześcijaństwa w Walii. Jego dokładne znaczenie nie ma wiarygodnego, powszechnie przyjętego wyjaśnienia, dlatego błędem byłoby tłumaczenie go jako konkretnej cechy charakteru.

21 listopada obchodzi się wspomnienie świętego Digaja, którego tradycja kościelna określa mianem walijskiego władcy. Należy on do grona wczesnych postaci chrześcijańskich z Wysp Brytyjskich.

Liberalis

Liberalis — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa liberalis, oznaczającego „wolny”, „hojny” lub „szlachetny”. W kulturze starożytnego Rzymu słowo to kojarzono również z wielkodusznością.

Imię to występuje w katolickich wykazach świętych na dzień 21 listopada. Jest rzadkie i obecnie prawie nie jest używane jako imię własne.

Kolumban

Kolumban — imię pochodzenia irlandzkiego. Jest ono związane ze staroirlandzkim słowem oznaczającym „gołębia”. W symbolice chrześcijańskiej gołąb uosabia pokój, czystość i Ducha Świętego.

W kalendarzach katolickich 21 listopada upamiętnia się Kolumba Młodszego z Inishmore. Nie należy go mylić ze świętym Kolumbanem, którego pamięć obchodzi się 23 listopada.

Klemens

Klemens — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa clemens, które oznacza „łaskawy”, „łagodny” lub „współczujący”. Imię to ma długą historię chrześcijańską i występuje w różnych krajach europejskich.

W niektórych kalendarzach 21 listopada upamiętnia się świętego Klemensa, wczesnochrześcijańskiego męczennika. Jednocześnie najbardziej znanym świętym o tym imieniu jest papież Klemens I, którego czci się 23 listopada.

Demetriusz

Demetriusz — imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane z imieniem bogini Demeter, którą w mitologii starożytnej uważano za patronkę ziemi i plonów. Dlatego znaczenie tego imienia często tłumaczy się jako „poświęcony Demeter”.

W rozszerzonych kalendarzach 21 listopada wspomina się świętego Demetriusza z Ostii. Imię to nosi również wielu innych znanych świętych patronów w tradycji chrześcijańskiej.

Czym jest dzień imienin

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że święty jest niebiańskim patronem człowieka. Zwraca się do niego w modlitwach, prosząc o wstawiennictwo i wsparcie.

Imieniny nie są tym samym, co dzień urodzin. Dzień urodzin wiąże się z przyjściem człowieka na świat, a imieniny – z pamięcią o jego niebiańskim patronie. Jeśli istnieje kilku świętych o tym samym imieniu, datę imienin ustala się zazwyczaj na podstawie dnia pamięci tego świętego, którego wybrano na patrona.

Jak obchodzić imieniny

Dla wielu wierzących dzień imienin to przede wszystkim święto duchowe. Tego dnia można udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna, podziękować za wsparcie i poprosić o siłę na przyszłość.

Obchody nie muszą być huczne. Można spotkać się z rodziną, spędzić czas z bliskimi lub po prostu pogratulować osobie obchodzącej imieniny. Najważniejsza jest szczera troska, a nie prezenty czy wielkość uczty.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia z okazji imienin mogą być proste, serdeczne i osobiste. Warto życzyć zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha oraz wsparcia niebiańskiego opiekuna.

Oto kilka propozycji: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił. Życzę zdrowia, szczęścia, spokoju i wielu radosnych chwil”. „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w życiu będzie więcej powodów do radości, niech zawsze będą przy Tobie szczerzy ludzie, a każdy dzień przynosi ciepło i miłe wiadomości”.

„Gratuluję z okazji święta! Życzę Bożego błogosławieństwa, równowagi duchowej, miłości i spełnienia marzeń. Niech anioł stróż zawsze będzie przy tobie i pomaga ci znaleźć właściwą drogę”.

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