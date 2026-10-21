Katolickie imieniny 21 października 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

Imieniny związane są z pamięcią o świętym, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji katolickiej 21 października wspomina się między innymi świętą Urszulę i jej towarzyszkę, świętą Selinę z Mo oraz świętego Hilariona. W różnych krajach europejskich z tą datą wiążą się również inne imiona.

Imiona żeńskie 21 października

Ursula — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „mała niedźwiadka”. Jest ono związane ze świętą Urszulą, której cześć oddaje się 21 października. W niektórych krajach jest to jedno z najpopularniejszych imion w tym dniu.

Selina — imię często kojarzone z greckim słowem selēnē, czyli „księżyc”. Ma łagodną wymowę i kojarzy się z nocnym niebem. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętą Selinę z Mo — chrześcijankę, którą czci się za jej życie religijne.

Laura — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem laurus — „laur”. W starożytności wieniec laurowy był symbolem zwycięstwa i szacunku. 21 października w kalendarzu katolickim wspomina się świętą Laurę z św. Katarzyny ze Sieny.

Klementyna — żeńska forma imienia Klementyna, wywodząca się od łacińskiego słowa clemens — „miłosierny”, „łagodny”. Imię to kojarzy się z życzliwością i spokojem. W polskim kalendarzu imienin imię Klementyna również pojawia się 21 października.

Ursula i jej warianty — Urszula, Orsula, Urszule — są rozpowszechnione w różnych językach europejskich. Mają wspólne pochodzenie, ale brzmią różnie w zależności od kraju. W Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i na Słowacji to imię lub jego lokalne formy kojarzone są z 21 października.

Imiona męskie 21 października

Hilarion — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „radosny” lub „wesoły”. 21 października wspomina się świętego Hilariona, znanego w tradycji chrześcijańskiej jako asceta i założyciel życia monastycznego w Palestynie.

Hilarij — imię pochodzenia łacińskiego, pokrewne imieniu Hilarion. Jest ono również związane ze znaczeniem „wesoły”, „radosny”. W polskim kalendarzu imieninowym 21 października można spotkać właśnie tę formę.

Gaspard — jedna z odmian imienia Kaspar. Tradycyjnie wiąże się je z pochodzeniem perskim i interpretuje jako „skarbnik” lub „ten, który strzeże skarbów”. 21 października kalendarz katolicki wspomina świętego Gaspara del Buffalo — kapłana i założyciela wspólnoty misyjnej.

Viator – imię pochodzenia łacińskiego, które można przetłumaczyć jako „wędrowiec” lub „podróżnik”. W kalendarzu katolickim 21 października czci się świętego Viatora z Lyonu, który służył w Kościele i towarzyszył biskupowi Justowi.

Wendelin — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się ze świętym Wendelinem, którego w tradycji katolickiej czci się 21 października. W niektórych krajach europejskich imię to zachowało się do dziś, choć na Ukrainie występuje rzadko.

Bertold — imię pochodzenia starogermańskiego. Jego składniki tradycyjnie wiąże się ze znaczeniami „jasny” i „znany”. Tego dnia źródła katolickie wspominają świętego Bertolda z Parmy.

Malch — imię związane z wczesnochrześcijańskim ascetą Malchem Syryjskim, którego wspomina się 21 października. Jego historia znana jest dzięki opowieści św. Hieronima o życiu tego mnicha. Jest to rzadkie imię, które pojawia się głównie w tekstach historycznych i religijnych.

Wendolin — odmiana imienia Wendelin, rozpowszechniona w niektórych tradycjach europejskich. Kojarzy się z językami germańskimi oraz czcią świętego Wendelina. We współczesnej Ukrainie imię to prawie nie jest używane.

Bernard — imię pochodzenia germańskiego, które powstało z połączenia słów oznaczających „niedźwiedź” oraz „silny”, „odważny”. Zazwyczaj interpretuje się je jako „silny jak niedźwiedź”. Bernard należy do tradycyjnych europejskich imion chrześcijańskich.

Jan — skrócona forma imienia Iwan, popularna w Polsce, Czechach, Słowacji i innych krajach Europy. Ma starożytne pochodzenie żydowskie i oznacza „Bóg miłosierny”. W niektórych kalendarzach imieninowych Jan figuruje również wśród imion związanych z 21 października.

Klemens — imię męskie pochodzenia łacińskiego, oznaczające „miłosierny” lub „łagodny”. Jest pokrewne z imieniem żeńskim Klementyna. Imię to ma długą historię chrześcijańską i występuje w kalendarzach różnych krajów europejskich.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień poświęcony świętemu, którego imię nosi dana osoba. Dla chrześcijan jest to okazja, by wspomnieć swojego niebiańskiego patrona, pomodlić się i podziękować za wsparcie oraz ochronę. Jednocześnie imieniny mogą stać się doskonałą okazją do spotkania się z bliskimi, pogawędki z przyjaciółmi i usłyszenia ciepłych słów.

Ten dzień można świętować na różne sposoby. Niektórzy udają się do kościoła, inni spędzają czas z rodziną lub organizują małe spotkanie z bliskimi. Nie trzeba organizować wielkiej uczty ani kupować drogiego prezentu. Często wystarczy szczere życzenie, troska i uwaga.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 21 października

Życzenia z okazji imienin mogą być krótkie, ale osobiste. Najważniejsze jest, aby życzyć osobie tego, co naprawdę ma dla niej znaczenie: zdrowia, pokoju, miłości, wewnętrznego spokoju i siły do pokonywania trudności.

Oto kilka propozycji życzeń:

Dla bliskiej osoby: „Gratuluję z okazji imienin! Życzę ci mocnego zdrowia, szczerej miłości, spokoju ducha i jak najwięcej szczęśliwych chwil. Niech zawsze będą przy tobie ludzie, którzy cię wspierają i doceniają”.

Dla przyjaciela lub współpracownika: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w życiu będzie więcej dobrych wiadomości, miłych spotkań i powodów do radości. Życzę sukcesów w sprawach zawodowych, harmonii i realizacji zamierzonych celów”.

Dla bliskich: „Gratuluję z okazji imienin! Niech w sercu zawsze panuje ciepło, w domu – przytulność, a każdy nowy dzień przynosi nadzieję i dobre zmiany. Życzę pokoju, zdrowia i Bożego błogosławieństwa”.

21 października to okazja, by przypomnieć sobie o osobach obchodzących imieniny i poświęcić im nieco więcej uwagi. Nawet prosta wiadomość lub telefon mogą sprawić, że ten dzień stanie się przyjemniejszy.