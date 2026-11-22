22 listopada imieniny obchodzą osoby o imionach Cecylia, Filimon, Waleria, Marek i inne. Tego dnia Kościół katolicki czci świętą Cecylię – patronkę muzyków i śpiewaków, a także świętego Filimona i jego żonę Apfię. Opowiemy, jakie jeszcze imiona wiążą się z tą datą i co one oznaczają.

W kalendarzu katolickim 22 listopada to dzień pamięci świętej Cecylii, która zginęła za wiarę chrześcijańską w Rzymie. Uważana jest za patronkę muzyków, śpiewaków i kompozytorów. Tego dnia wspomina się również świętego Filimona i jego żonę Apfię, męczenników Anianiusza i Benignusa oraz innych chrześcijańskich ascetów.

W różnych krajach lista imienin nieco się różni. Na przykład we Francji i we Włoszech tego dnia świętują Cecyliusze, w Polsce – Cecyliusze i Markowie, a w Grecji – Filimonowie i Waleriusze.

Imiona żeńskie 22 listopada

Cecylia — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od starożytnego rzymskiego imienia rodowego Caecilius. Kojarzy się z łacińskim słowem caecus, oznaczającym „niewidomy”. Jednocześnie obecnie imię to kojarzy się przede wszystkim ze świętą Cecylią — patronką muzyki. W różnych krajach występuje w formach: Cecyl, Cecylia, Cecili, Cecylia i Cecili.

Apfia — rzadkie imię biblijne o starożytnym pochodzeniu. Wymienione jest w Liście św. Pawła do Filimona. Dokładne znaczenie imienia nie jest znane, ale czasami wiąże się je z pojęciem „płodności”. Apfia była żoną Filimona. Wraz z nim pomagała wspólnocie chrześcijańskiej i zginęła za wiarę.

Waleria — żeńska forma łacińskiego imienia Waleriusz. Pochodzi od słowa valere, które oznacza „być silną”, „mieć siłę” lub „być zdrową”. Dlatego imię to często interpretuje się jako „silna” i „krzepka”. W niektórych europejskich kalendarzach imienin imię Valeria występuje 22 listopada.

Lukrecja — imię pochodzenia starożytnorzymskiego, związane z nazwiskiem rodowym Lucretius. Jego dokładne znaczenie nie zostało ustalone. Czasami wiąże się je z łacińskim słowem lucrum — „zysk” lub „korzyść”, jednak jest to tylko jedna z wersji. Imię Lukrecja występuje w katolickich wykazach świętych na 22 listopada.

Tigridia — rzadkie imię żeńskie, które wiąże się z łacińskim słowem tigris — „tygrys”. Może ono kojarzyć się z siłą i odwagą. Imię to pojawia się wśród świętych i ascetek, których pamięć wiąże się z tą datą.

Cécile — to francuska forma imienia Cecylia. Ma te same łacińskie korzenie i jest powiązana ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Caecilius. Imię to stało się popularne we Francji dzięki czci świętej Cecylii. We francuskim kalendarzu imienin 22 listopada to dzień Cecyl.

Silja — imię, które w krajach skandynawskich jest używane jako odrębna forma lub wariant imienia Cecylia. Ma ono to samo pochodzenie i jest związane z łacińskim imieniem Caecilia. Imię to można spotkać w Finlandii, Szwecji i Estonii.

Imiona męskie 22 listopada

Filimon — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa phileō, które oznacza „kochać” lub „być przychylnym”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „kochający” lub „ten, który kocha”. Święty Filimon był jednym z pierwszych chrześcijan, któremu apostoł Paweł poświęcił osobny list.

Walerian — imię pochodzenia łacińskiego, spokrewnione z imieniem Walery. Pochodzi od słowa valere — „być silnym”, „być zdrowym”. W tradycji chrześcijańskiej znany jest święty Walerian, mąż świętej Cecylii, który przyjął chrześcijaństwo i zginął za wiarę.

Tiburtiusz — starożytne rzymskie imię związane z nazwą miasta Tibur, współczesnego Tivoli we Włoszech. Można je interpretować jako „ten, który pochodzi z Tiburu”. Święty Tyburcjusz był bratem Waleriana i również poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską.

Maksym — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa maximus. Oznacza ono „największy”, „najwspanialszy” lub „najwyższy”. Imię to było rozpowszechnione już w starożytnym Rzymie, a później zyskało popularność w krajach chrześcijańskich.

Archip — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Składa się ze słów archos — „główny”, „starszy” oraz hippos — „koń”. Dlatego często tłumaczy się je jako „główny wśród jeźdźców” lub „dowódca kawalerii”. Arkip jest wspomniany w Nowym Testamencie jako jeden z pierwszych chrześcijańskich sług.

Ananiasz — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jest ono związane z imieniem Chanania i oznacza „Bóg łaskawy” lub „Pan okazał miłosierdzie”. 22 listopada Kościół katolicki wspomina świętego Ananiasza z Arbel, który zginął podczas prześladowań chrześcijan w Persji.

Benigno — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem benignus, które oznacza „dobroczynny”, „miłosierny” lub „łagodny”. Tak nazywał się święty Benigno, arcybiskup Mediolanu, którego upamiętnia się w kalendarzu katolickim 22 listopada.

Salvator – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa salvator i oznacza „zbawiciel” lub „wybawiciel”. Imię to jest popularne we Włoszech i innych krajach, w których używa się języków romańskich. W tym dniu wspomina się błogosławionego Salvatore Lilli — franciszkańskiego kapłana, który zginął za wiarę.

Pedro — to hiszpańska forma imienia Piotr. Pochodzi od greckiego słowa petros, oznaczającego „kamień” lub „skała”. Imię to symbolizuje twardość, niezawodność i wytrwałość. 22 listopada w kalendarzu katolickim wspomina się świętego Pedro Esqueda Ramireza — meksykańskiego księdza i męczennika.

Mark — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze starożytnym rzymskim bogiem wojny Marsem. Dlatego czasami interpretuje się je jako „poświęcony Marsowi” lub „wojowniczy”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Marka z Antiochii, który zginął za wiarę chrześcijańską.

Stefan — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa stephanos, oznaczającego „wieniec” lub „koronę”. W chrześcijaństwie imię to kojarzy się z postacią męczennika, który otrzymuje wieniec za wierność swojej wierze. Święci Marek i Stefan są wymieniani wśród męczenników z Antiochii.

Maur – imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem Maurus. W starożytnym Rzymie tak nazywano ludzi pochodzących z Mauretanii lub Afryki Północnej. Z czasem imię to stało się znane w tradycji chrześcijańskiej. 22 listopada wspomina się świętego Maura — męczennika z Afryki Północnej.

Ruf — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rufus, oznaczającego „rudy” lub „czerwonawy”. Imię to było powszechne w Imperium Rzymskim. Występuje ono również w Nowym Testamencie, a w europejskich kalendarzach imieninowych można je znaleźć wśród imion listopadowych.

Co oznacza dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji chrześcijańskiej takiego świętego uważa się za niebiańskiego patrona. Dlatego święto to ma nie tylko znaczenie osobiste, ale także duchowe.

W tradycji katolickiej imieniny zazwyczaj wiąże się z dniem upamiętniającym świętego, którego imię nosi dana osoba. Jeśli istnieje kilku świętych o tym samym imieniu, można wybrać datę, która ma szczególne znaczenie dla danej osoby lub jej rodziny.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin można spędzić spokojnie i w gronie rodzinnym. Niektórzy rozpoczynają go od modlitwy lub wizyty w kościele, inni zbierają się przy świątecznym stole z bliskimi i przyjaciółmi. Najważniejsze nie jest to, jak hucznie się świętuje, ale troska o osobę obchodzącą imieniny oraz ciepła atmosfera.

Osobie obchodzącej imieniny można podarować kwiaty, książkę, kartkę z życzeniami lub drobny upominek odpowiadający jej zainteresowaniom. Jeśli nie ma możliwości osobistego spotkania, wystarczy zadzwonić lub napisać kilka szczerych słów.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W tym dniu zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha i pomyślności. Można również życzyć, aby niebiański opiekun pomagał pokonywać trudności, chronił przed nieszczęściami i wspierał w podejmowaniu ważnych decyzji.

Na przykład życzenia mogą brzmieć następująco: „Gratuluję z okazji imienin! Życzę mocnego zdrowia, szczerej miłości, spokoju ducha i wielu radosnych chwil. Niech zawsze będą przy Tobie ludzie, którzy Cię wspierają i inspirują, a niebiański opiekun chroni przed wszystkim, co złe. Niech w Twoim życiu będzie więcej radości, ciepła, dobra i spełnionych marzeń!”

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