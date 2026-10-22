Katolickie imieniny 22 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

22 października Kościół katolicki czci pamięć kilku świętych, wśród których znajdują się papież Jan Paweł II, święty Marek Jerozolimski, a także święci Alodia i Nunilona. Z imionami tymi wiążą się dawne historie, a same imiona mają ciekawe pochodzenie i znaczenie. Opowiadamy, jakie imiona żeńskie i męskie wspomina się tego dnia oraz jak pogratulować imieninowym.

W kalendarzach katolickich na 22 października wymienionych jest kilka świętych kobiet. Wśród imion tego dnia znajdują się Salomea, Alodia, Nunilona, Kordula, Elżbieta i Alix.

Salomea — imię pochodzenia aramejskiego, które wiąże się ze słowem „pokój”. W różnych językach występuje w formach Salome i Salomi. W tradycji chrześcijańskiej imię to znane jest z opowieści ewangelicznych.

Alodia — imię pochodzenia germańskiego. Jego dokładne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone, ale wiąże się je ze starożytnymi imionami germańskimi oraz słowami oznaczającymi własność lub dziedzictwo.

Nunilona — rzadkie imię, znane dzięki świętej Nunilonie, czczonej wraz ze świętą Alodią. Jego pochodzenie i znaczenie nie mają powszechnie przyjętego wyjaśnienia.

Kordula — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z łacińskim słowem cor — „serce”, choć interpretacja ta nie jest bezsprzeczna.

Elżbieta — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie tłumaczy się jako „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. Imię to ma długą historię biblijną i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Alix — to francuska forma imienia Adelaide. Pochodzi od staro-germańskich słów związanych ze znaczeniami „szlachetna” i „szlacheckiego pochodzenia”.

Maria — imię pochodzenia starożydowskiego. Jego pierwotne znaczenie interpretuje się na różne sposoby: wśród możliwych wariantów znajdują się „ukochana”, „pożądana” lub „pani”. W tradycji katolickiej jest to jedno z najbardziej szanowanych imion żeńskich.

Imiona męskie 22 października

Wśród imion męskich związanych z katolickimi świętymi tego dnia znajdują się: Jan Paweł, Marek, Filip, Aleksander, Donat, Benedykt i Mellon. Niektóre z tych imion mają starożytne greckie lub łacińskie pochodzenie, inne wywodzą się ze starożytnego języka hebrajskiego.

Jan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Oznacza „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”.

Paweł — pochodzi od łacińskiego Paulus, co oznacza „mały”, „niewielki” lub „skromny”.

Mark — imię pochodzenia łacińskiego, tradycyjnie kojarzone z rzymskim bogiem Marsem. Interpretuje się je również jako „poświęcony Marsowi”.

Filip — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „ten, który kocha konie”. Składa się z dwóch greckich słów: „kochać” i „koń”.

Aleksander — pochodzi z języka greckiego i oznacza „obrońca ludzi”.

Donat — imię pochodzenia łacińskiego, które tłumaczy się jako „obdarowany” lub „podarowany”. Jest ono spokrewnione ze słowem donum — „dar”.

Benedykta — imię łacińskie o znaczeniu „błogosławiony”. Jest znane dzięki świętym i działaczom kościelnym, w szczególności świętemu Benedyktowi z Nursji.

Awerki — imię pochodzenia greckiego, które tradycyjnie interpretuje się jako „pożyteczny” lub „ten, który pomaga”.

Mellon — imię związane z tradycją chrześcijańską Francji. Jego pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone.

Moderan — rzadkie imię, które nosił święty Moderan, biskup Rennes i opat. Nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia jego znaczenia.

Verecund — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem verecundus, które oznacza „skromny” lub „powściągliwy”.

Nepotian — rzadkie imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od starożytnego rzymskiego imienia rodowego. Jego dokładne znaczenie nie zostało ustalone.

Herakliusz — imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem bohatera Heraklesa. Tradycyjnie interpretuje się je jako „chwała Hery”.

Aberkius — imię pochodzenia greckiego, znane dzięki świętemu Aberkiusowi, biskupowi Hierapolis. Jego znaczenie często tłumaczy się jako „ten, który pomaga”, choć interpretacja ta nie została ostatecznie potwierdzona.

Imiona świętych szczególnie związanych z 22 października

Jedną z najbardziej znanych postaci tego dnia jest święty Jan Paweł II, który stał na czele Kościoła katolickiego w latach 1978–2005. Jego wspomnienie liturgiczne przypada właśnie 22 października – w dniu rozpoczęcia jego pontyfikatu. Dużo podróżował po świecie, wspierał młodzież i rodziny oraz wzywał ludzi, by nie poddawali się strachowi.

Tego dnia czci się również święte Alodię i Nunilonę – siostry, które żyły w Hiszpanii w IX wieku. Zgodnie z tradycją chrześcijańską odmówiły one wyrzeczenia się swojej wiary i zginęły w wyniku prześladowań religijnych. Ich imiona rzadko pojawiają się we współczesnym życiu codziennym, jednak zachowały się w kalendarzu kościelnym.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba lub na cześć którego została nazwana. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna, a jego życie — za przykład wiary, męstwa, miłosierdzia lub wierności własnym przekonaniom.

W tradycji katolickiej dzień upamiętniający świętego może stać się okazją do modlitwy, odwiedzenia kościoła lub dobrego uczynku. Jednocześnie imieniny to także święto rodzinne, podczas którego bliscy mogą się zebrać, wspomnieć daną osobę i skierować do niej ciepłe słowa.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin nie musi być obchodzony hucznym przyjęciem. Ktoś zaczyna go od modlitwy, ktoś uczestniczy w nabożeństwie, a ktoś spędza ten dzień z rodziną lub przyjaciółmi. Najważniejsze jest, aby poświęcić czas na to, co ma znaczenie dla samej osoby.

Jeśli gratulujesz bliskiej osobie z okazji imienin, możesz podarować kwiaty, książkę, słodycze lub coś niewielkiego, co odpowiada jej zainteresowaniom. Jednak prezent nie jest obowiązkowy: często kilka szczerych słów znaczy o wiele więcej.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 22 października

Oto kilka propozycji życzeń, które można wysłać bliskim, przyjaciołom lub współpracownikom:

„Gratuluję z okazji imienin! Życzę dobrego zdrowia, spokoju ducha, szczerych ludzi w pobliżu i jak najwięcej radosnych wydarzeń”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech każdy dzień przynosi dobre wieści, siłę do ważnych spraw i ciepło od ludzi, których kochasz”.

„Niech twój niebiański opiekun cię chroni, pomaga pokonywać trudności i dodaje pewności siebie w ważnych momentach”.

„Gratuluję z okazji imienin! Życzę spokoju w sercu, przytulności w domu, spełnienia marzeń i powodów do uśmiechu nawet w zwykły dzień”.

22 października to okazja, by przypomnieć sobie o osobach noszących te imiona i pogratulować im z okazji tego ciepłego, osobistego święta. Szczera uwaga, miłe słowa i wsparcie pozostają najlepszym prezentem na imieniny.

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