23 listopada swoje imieniny obchodzą osoby o imionach Klemens, Kolumban, Felicita, Lukrecja, Aleksandra i inne. W kalendarzu katolickim tego dnia czci się papieża Klemensa I, świętego Kolumbana i męczenniczkę Felicytę. Natomiast europejskie kalendarze imieninowe uzupełniają tę listę o imiona żeńskie i męskie, które mają ciekawe pochodzenie i znaczenie.

W katolickim kalendarzu kościelnym 23 listopada wspomina się jednocześnie kilku świętych i błogosławionych. Wśród nich znajdują się: papież Klemens I, irlandzki mnich Kolumban, męczennica Felicita oraz święta Lukrecja. W kalendarzach imieninowych różnych krajów europejskich do tej listy dodaje się również imiona: Klemens, Kolumban, Aleksander, Aleksandra, Adela, Klementyna i inne.

Imiona żeńskie 23 listopada

Felicita — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa felicitas, które oznacza „szczęście”, „powodzenie” lub „dobrobyt”. Imię to wiąże się z wyobrażeniem o radości i szczęśliwym losie. 23 listopada czci się świętą Felicytę — wczesnochrześcijańską męczenniczkę z Rzymu.

Lukrecja — to starożytne rzymskie imię, wywodzące się od nazwiska rodowego Lucretius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. Czasami łączy się je z łacińskim słowem lucrum — „zysk” lub „korzyść”, ale interpretacja ta nie jest bezsprzeczna. Tego dnia wspomina się świętą Lukrecję z hiszpańskiego miasta Mérida.

Adela — imię pochodzenia germańskiego. Jest ono związane ze słowem adal, które oznacza „szlachetny” lub „znamienity”. Dlatego imię to można przetłumaczyć jako „szlachetna”. W kalendarzach kościelnych 23 listopada wspomina się błogosławioną Adelę, matkę świętego Trudona.

Klementyna — to żeńska forma imienia Klementyna, które pochodzi od łacińskiego clemens. Oznacza ono „miłosierną”, „łagodną” lub „dobrą”. Imię to jest spokrewnione z imieniem Klemens, którego czci się tego dnia. Klementyna pojawia się również w kalendarzach imieninowych niektórych krajów europejskich.

Margarita — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Pochodzi od słowa margarites, oznaczającego „perłę”. Imię to kojarzy się z czymś cennym i pięknym. 23 listopada wspomina się błogosławioną Małgorzatę Sabaudzką — przedstawicielkę włoskiej szlachty, która poświęciła swoje życie religii.

Enriquetta — żeńska forma imienia Enrique, będącego hiszpańską odmianą imienia Henryk. Ma ono germańskie korzenie i składa się z części oznaczających „dom” oraz „władca”. Dlatego imię to zwykle interpretuje się jako „gospodyni domu” lub „ta, która zarządza domem”. Tego dnia wspomina się błogosławioną Enrikettę Alfieri — włoską zakonnicę.

Cecylia — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Caecilius. Tradycyjnie wyjaśnia się je poprzez łacińskie słowo caecus — „ślepy”, choć nie jest to jedyne możliwe wyjaśnienie. W kalendarzu kościelnym na 23 listopada figuruje święta Cecylia Yu So-sa – koreańska męczennica.

Mustiola — rzadkie imię żeńskie wywodzące się z tradycji łacińskiej. Jego dokładne pochodzenie i znaczenie nie mają przekonującego, powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Znane jest dzięki świętej Mustioli, którą czci się tego dnia. Była ona wczesnochrześcijańską męczenniczką z włoskiego miasta Cusi.

Imiona męskie 23 listopada

Klemens — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa clemens, które oznacza „miłosierny”, „łagodny” lub „życzliwy”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia był Klemens I — jeden z pierwszych biskupów Rzymu, którego Kościół katolicki czci 23 listopada.

Kolumban — imię pochodzenia celtyckiego, które wiąże się z łacińskim słowem columba — „gołąb”. W tradycji chrześcijańskiej gołąb symbolizuje pokój i Ducha Świętego. 23 listopada wspomina się świętego Kolumbana — irlandzkiego mnicha i misjonarza, który założył kilka klasztorów w Europie.

Miguel — to hiszpańska forma starożytnego imienia żydowskiego Michał. Jego znaczenie oddaje pytanie: „Kto jest jak Bóg?”. Imię to nawiązuje do tradycji biblijnej i archanioła Michała. Tego dnia czci się błogosławionego Miguela Agustina Pro — meksykańskiego księdza, który zginął za wiarę.

Aleksander — imię pochodzenia starożytnego greckiego. Składa się z części oznaczających „bronić” i „człowiek”. Dlatego najpowszechniejsza interpretacja brzmi: „obrońca ludzi”. 23 listopada w niektórych kalendarzach kościelnych wspomina się świętego Aleksandra Newskiego.

Amfilochiusz — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z dawną nazwą miejscowości Amfilochia, dlatego dokładne znaczenie tego imienia nie ma jednoznacznego wyjaśnienia. Tego dnia wspomina się świętego Amfilochiusza z Ikonium — biskupa i teologa z IV wieku.

Grzegorz — imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa gregoreo — „nie spać”, „być czujnym”. Jego znaczenie zwykle tłumaczy się jako „uważny” lub „ten, który nie śpi”. 23 listopada wspomina się świętego Grzegorza z Agrigento, biskupa i działacza kościelnego.

Detlev — to starożytne imię germańskie. Kojarzy się z elementami oznaczającymi „lud” oraz „dziedzictwo” lub „potomek”. Imię to jest rozpowszechnione głównie w krajach niemieckojęzycznych. W kalendarzach kościelnych w tym dniu wspomina się błogosławionego Detlewa z Ratzeburga.

Severin — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa severus. Oznacza „surowy”, „poważny” lub „powściągliwy”. 23 listopada czci się świętego Severina z Paryża, który żył jako pustelnik.

Trudon — rzadkie imię związane ze starożytnymi tradycjami frankijskimi i germańskimi. Jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Znane jest dzięki świętemu Trudonowi — kapłanowi, który żył w VII wieku i założył klasztor na terenie dzisiejszej Belgii.

Adalbert — imię pochodzenia germańskiego. Składa się z dwóch części: adal — „szlachetny” oraz beraht — „jasny”, „sławny”. Dlatego można je przetłumaczyć jako „szlachetny i sławny”. 23 listopada wspomina się świętego Adalberta z Kazawrii — mnicha, który założył klasztor.

Paternian — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem pater, czyli „ojciec”. Można je traktować jako imię utworzone od tego rdzenia, jednak dokładne znaczenie tej konkretnej formy nie jest do końca jasne. Tego dnia czci się świętego Paterniana – biskupa włoskiego miasta Fano.

Paulin — imię pochodzenia łacińskiego, będące formą imienia Paulinus. Jest ono powiązane z imieniem Paweł oraz łacińskim słowem paulus — „mały” lub „skromny”. 23 listopada wspomina się świętego Paulina z Witlandu, zwanego również Paulinem Walijskim.

Sisinnius — starożytne rzymskie imię, którego pochodzenie wiąże się z nazwiskiem rodowym Sisinnius. Jego dokładne znaczenie pozostaje nieznane. W kalendarzu kościelnym 23 listopada wspomina się świętego Sisinniusza — męczennika z Cyzyku.

Co oznacza dzień imienin

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień oddania czci świętemu, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji chrześcijańskiej takiego świętego uważa się za niebiańskiego opiekuna. Dlatego imieniny mają nie tylko charakter uroczysty, ale także duchowe znaczenie.

W tradycji katolickiej imieniny zazwyczaj wiąże się z dniem pamięci świętego, którego imię nosi dana osoba. Jeśli istnieje kilku świętych o tym samym imieniu, można kierować się datą, którą dana osoba lub jej rodzina wybrała jako dzień imienin.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin można spędzić na różne sposoby. Dla niektórych jest to okazja, by udać się do kościoła, pomodlić się i wspomnieć swojego niebiańskiego opiekuna. Inni wolą spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, zorganizować skromną uroczystość lub po prostu spędzić czas z najbliższymi.

Nie trzeba przygotowywać obfitego posiłku ani kupować drogich prezentów. Wystarczy trochę uwagi, szczera rozmowa i miła niespodzianka. Solenizantowi można podarować kwiaty, książkę, kartkę z życzeniami lub przedmiot, o którym od dawna marzył.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W życzeniach z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, dobrobytu i wsparcia bliskich. Warto również życzyć, aby niebiański patron strzegł tej osoby i pomagał jej w trudnych chwilach.

Na przykład można powiedzieć tak: „Gratuluję z okazji imienin! Życzę mocnego zdrowia, szczerej miłości, spokoju ducha i radości każdego dnia. Niech zawsze będą przy Tobie ludzie, na których możesz polegać, a niebiański opiekun chroni Cię przed kłopotami i pomaga spełniać marzenia. Szczęścia, pokoju i radosnych wydarzeń!”

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