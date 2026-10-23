Katolickie imieniny 23 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W tradycji katolickiej dzień pamięci świętego może być powiązany z imieniem, które rodzice wybierają dla dziecka lub które osoba otrzymuje podczas chrztu. 23 października w kalendarzach kościelnych wspomina się św. Jana Kapistrana, błogosławionego Seweryna Boecjusza oraz innych działaczy chrześcijańskich. Na listach świętych tego dnia znajdują się również kobiety, w szczególności św. Oda i Ethelfleda.

Imieniny to okazja, by wspomnieć świętego, na cześć którego nazwano daną osobę, a także pogratulować bliskim i przyjaciołom. Poniżej przedstawiono znaczenie imion związanych ze świętymi oraz kalendarz imienin na 23 października.

Imiona żeńskie

Oda — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „bogactwo” lub „dobrobyt”. W tradycji katolickiej wspomina się świętą Odę, której święto przypada 23 października. To krótkie imię ma starożytny charakter i występuje w różnych krajach europejskich.

Ethelfleda — rzadkie imię pochodzenia staroangielskiego. Jego pierwsza część wiąże się ze znaczeniem „szlachetna”, a druga — z pojęciem piękna lub wyglądu. W kalendarzach kościelnych wspomina się o świętej Ethelfledzie, zwanej również Elfledą. Imię to ma długą historię i jest związane z angielską tradycją chrześcijańską.

Maria — jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w świecie chrześcijańskim. Jego pochodzenie wiąże się ze starożytnym imieniem hebrajskim Miriam, jednak dokładne pierwotne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji. Wśród możliwych interpretacji znajdują się: „ukochana”, „pożądana” lub „pani”. W tradycji katolickiej imię to ma szczególne znaczenie ze względu na cześć oddawaną Dziewicy Maryi. Występuje ono również w imionach wielu świętych i błogosławionych.

Estera — imię pochodzenia perskiego, często interpretowane jako „gwiazda”. Znane jest dzięki biblijnej królowej Esterze, która stała się symbolem odwagi i gotowości do obrony swojego ludu. W katalogach świętych katolickich na 23 października wymieniona jest błogosławiona Estera Paniagua Alonso. Imię to brzmi zwięźle i ma długą historię biblijną.

Imiona męskie

Iwan — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie zwykle tłumaczy się jako „Bóg miłosierny” lub „Bóg okazał łaskę”. W różnych językach występują różne formy tego imienia: John, Jean, Juan, Giovanni i inne. 23 października Kościół katolicki czci św. Jana Kapistrana — franciszkańskiego mnicha i kaznodzieję, który żył w XV wieku.

Severin to imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem severus, które oznacza „surowy”, „poważny” lub „powściągliwy”. W kalendarzu katolickim 23 października wspomina się między innymi błogosławionego Seweryna Boecjusza — rzymskiego filozofa i męczennika. Imię to ma długą europejską historię i występuje w różnych formach w kilku krajach.

Benedykta — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „błogosławiony”. Rozpowszechniło się ono w krajach chrześcijańskich dzięki świętym i działaczom kościelnym, w szczególności świętemu Benedyktowi z Nursji, założycielowi zachodniego monastycyzmu. W wykazach świętych katolickich na 23 października wymieniany jest również Benedykt z Sebaste. Imię to tradycyjnie kojarzy się z błogosławieństwem i duchowym oddaniem.

Roman — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się ze słowem „Romanus”, czyli „Rzymianin” lub „ten, który pochodzi z Rzymu”. 23 października w katolickich wykazach wspomina się świętego Romana, biskupa Ruanu. Imię to jest popularne na Ukrainie i w innych krajach europejskich, a jego forma prawie nie zmienia się w wielu językach.

Paweł — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „mały” lub „skromny”. Jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia w chrześcijaństwie jest apostoł Paweł, który szerzył nauki chrześcijańskie wśród różnych narodów. W kalendarzach świętych 23 października wspomina się Pawła Tong Buonga, wietnamskiego męczennika. Imię to ma długą tradycję chrześcijańską i pozostaje popularne na Ukrainie.

Tomasz — to forma imienia Foma, wywodząca się od aramejskiego słowa oznaczającego „bliźniak”. W różnych krajach imię to występuje w postaciach Thomas, Tom, Tommaso i Tomáš. W katolickich wykazach świętych na 23 października wymieniany jest błogosławiony Thomas Twinge, angielski ksiądz. W tradycji ukraińskiej odpowiednikiem tego imienia jest Foma.

Romanus — to łacińska forma imienia Roman, oznaczająca „Rzymianin”. W starożytnych tekstach kościelnych i kalendarzach imię to występuje właśnie w tej postaci. 23 października wspomina się świętego Romana, biskupa Ruanu. W języku ukraińskim najpowszechniejszą formą tego imienia jest Roman.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień, w którym czci się świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka. Dlatego imieniny mają przede wszystkim znaczenie duchowe i niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin.

W tradycji katolickiej kalendarz świętych pomaga dowiedzieć się, kogo wspomina się w danym dniu. Dla osoby, która zna swojego świętego patrona, imieniny mogą stać się okazją do modlitwy, odwiedzenia kościoła lub po prostu przypomnienia sobie jego przykładu. Jednocześnie w różnych krajach zwyczaje związane z obchodzeniem imienin różnią się.

Jak obchodzi się imieniny

Zazwyczaj ten dzień spędza się w gronie najbliższych. Ktoś idzie do kościoła, ktoś zbiera rodzinę przy stole, a ktoś ogranicza się do serdecznego telefonu lub wiadomości. Nie trzeba wielkich uroczystości: najważniejsza jest uwaga i szczere słowa.

Jeśli ktoś wyznaje tradycje katolickie, może poświęcić ten dzień na modlitwę lub dobry uczynek. Na przykład pomóc komuś w potrzebie, wesprzeć bliską osobę lub spędzić czas z rodziną. W ten sposób imieniny stają się nie tylko okazją do składania życzeń, ale także możliwością przypomnienia sobie o wartościach, które uosabia patron.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Nie trzeba szukać długiego wiersza, aby złożyć życzenia. Wystarczy życzyć zdrowia, spokoju, miłości, siły oraz bliskich, na których można polegać. Można również życzyć, aby święty patron pomagał pokonywać trudności i odnajdywać właściwą drogę.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech w życiu będzie więcej radości, dobrych ludzi i powodów do uśmiechu. Życzę zdrowia, spokoju ducha i pewności w każdej decyzji”. 23 października to okazja, by złożyć życzenia bliskim, których imiona wiążą się z pamięcią o katolickich świętych tego dnia. Najważniejsze w takich życzeniach nie jest prezent ani huczne świętowanie, ale szczerość i troska.