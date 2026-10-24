Katolickie imieniny 24 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

24 października Kościół katolicki czci św. Antoniego Marię Clareta, biskupa i założyciela zgromadzenia klaretynów. Tego dnia w kalendarzach katolickich i kalendarzach imieninowych wspomina się również imiona Aloiz, Anton, Nina, Rafaela, Filip i inne. Opowiadamy, co oznaczają te imiona i jak pogratulować bliskim z okazji imienin.

Imieniny to dzień związany z pamięcią świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej takie daty pomagają przypomnieć sobie o ludziach, którzy stali się wzorem wiary, miłosierdzia i oddania innym.

24 października w kalendarzu katolickim wspomina się św. Antoniego Marię Clareta, św. Luigiego Guanellę, św. Prokla i innych chrześcijańskich ascetów. W kalendarzach imieninowych tej daty znajdują się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie. Poniżej przedstawiono ich znaczenia oraz krótkie objaśnienia dotyczące pochodzenia.

Imiona żeńskie na 24 października

Aloizja — żeńska forma imienia Aloiz. Ma ono starożytne germańskie korzenie, ale jego dokładne pochodzenie nie zostało ostatecznie ustalone. Imię to wiąże się z tradycją europejskich imienin katolickich.

Armella — imię pochodzenia celtyckiego. Kojarzy się z męskim imieniem Armel, które tradycyjnie interpretuje się jako „niedźwiedź” oraz „książę” lub „wódz”.

Nina — to skrócona forma imienia, która ma kilka możliwych wersji pochodzenia. W różnych tradycjach wiąże się ją ze starożytnymi językami Bliskiego Wschodu i Europy. Ze względu na powszechność w wielu krajach dokładne znaczenie zależy od wybranej wersji.

Rafaela — żeńska forma imienia Rafael, wywodząca się ze starożytnego języka hebrajskiego. Jego znaczenie to „Bóg uzdrowił” lub „Bóg uzdrawia”.

Hortensja — imię pochodzenia łacińskiego, związane z nazwiskiem rodowym Hortensius. Kojarzy się również z łacińskim słowem hortus — „ogród”, choć takie wyjaśnienie nie jest jedyną wersją pochodzenia.

Pontia — imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, związane z nazwiskiem rodowym Pontius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. W tradycji katolickiej imię to występuje w kalendarzach świętych i błogosławionych.

Areta – imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze słowem aretē – „cnota”, „szlachetność”. W kalendarzach kościelnych wspomina się o świętej Aretcie i innych męczennikach z Nadżranu.

Benigna — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa benignus, oznaczającego „życzliwy”, „łagodny” lub „miłosierny”. W kalendarzu katolickim 24 października wspomina się błogosławioną Benignę Cardozę da Silva.

Maria — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Jego znaczenie wyjaśnia się na różne sposoby: wśród interpretacji znajdują się „ukochana”, „pożądana” i inne. Jest to jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w świecie chrześcijańskim. 24 października w katolickich wykazach świętych i błogosławionych wspomina się o błogosławionej Marii Tuczi.

Ruma – rzadkie imię żeńskie, które pojawia się w katolickich wykazach świętych tego dnia. Kojarzy się je ze świętą Rumą z Nadżranu, czczoną wraz ze świętym Areta i innymi męczennikami. Nie ma pewnej, powszechnie przyjętej interpretacji pochodzenia tego imienia.

Imiona męskie na 24 października

Aloiz — imię rozpowszechnione w krajach niemieckojęzycznych. Jego pochodzenie wiąże się ze starożytnymi imionami germańskimi, ale dokładne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Luigiego Guanellę, znanego również pod włoską formą imienia Luigi.

Anton — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim imieniem rodowym Antonius. Jego dokładne znaczenie nie jest znane. Imię to występuje w wielu odmianach w różnych językach: Antonio, Antoni, Antoine. 24 października Kościół katolicki czci świętego Antoniego Marię Clareta — hiszpańskiego biskupa, kaznodzieję i założyciela zgromadzenia klaretynów.

Proklos — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Tradycyjnie wiąże się je ze znaczeniem „sławny” lub „ten, który cieszy się sławą”. W kalendarzu kościelnym 24 października wspomina się świętego Proklosa, arcybiskupa Konstantynopola.

Florentin — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem florens, czyli „kwitnący”, „ten, który prosperuje”. Jest ono rozpowszechnione w niektórych krajach europejskich i pojawia się w kalendarzach imienin na tę datę.

Salomon — forma biblijnego imienia Salomon. Pochodzi z języka starożytnego hebrajskiego i wiąże się ze słowem shalom — „pokój”. Dlatego imię to często interpretuje się jako „pokojowy” lub „spokojny”.

Filip — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Składa się ze słów oznaczających „koń” i „kochać”, dlatego tradycyjnie tłumaczy się je jako „ten, który kocha konie”.

Marcin — polska forma imienia Martin. Pochodzi od łacińskiego imienia Martinus, związanego z Marsem — bogiem wojny w mitologii starożytnego Rzymu. Znaczenie imienia oddaje się jako „poświęcony Marsowi”.

Rafael — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „Bóg uzdrawia”. W tradycji biblijnej i katolickiej archanioł Rafael kojarzony jest z ochroną i uzdrowieniem. Żeńska forma tego imienia to Rafaela.

Luigi — to włoska forma imienia Ludwik, które ma pochodzenie germańskie. Jego tradycyjne znaczenie to „sławny wojownik”. 24 października Kościół katolicki czci świętego Luigiego Guanellę, kapłana, który poświęcił swoje życie pomocy ubogim, chorym i osobom potrzebującym wsparcia.

Martin — imię pochodzenia łacińskiego, związane z imieniem Marsa. Tradycyjnie interpretuje się je jako „poświęcony Marsowi”. W kalendarzach katolickich 24 października wspomina się świętego Marcina z Vertu, który żył w VI wieku i był znany ze swojego życia monastycznego.

Senoch — rzadkie imię pochodzenia celtyckiego. Znane jest dzięki świętemu Senochowi, francuskiemu księdzu, którego czci się 24 października. Nie ma powszechnie przyjętego, dokładnego tłumaczenia tego imienia.

Areta – w tradycji katolickiej imię to wiąże się ze świętym Areta z Nadżranu, którego czci się wraz z jego żoną Rumą i innymi męczennikami. Imię to ma greckie korzenie i wiąże się z pojęciem cnoty i prawości.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej święty jest wzorem wiary, dobroci, męstwa i wierności swoim przekonaniom. Wierni mogą wspominać jego życiową drogę, modlić się i dziękować za duchowe wsparcie.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu znajduje się kilka dat związanych z jednym imieniem, osoba może kierować się dniem upamiętniającym świętego, na cześć którego została nazwana. W tradycji katolickiej szczególne znaczenie mają kalendarze świętych i błogosławionych, których pamięć Kościół czci przez cały rok.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin nie musi być wielkim świętem. Można go spędzić w gronie rodziny, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu zadzwonić do bliskich. Dla tych, którzy przestrzegają tradycji kościelnych, ten dzień może stać się okazją do odwiedzenia kościoła, modlitwy lub poświęcenia czasu na refleksję.

Najważniejsza jest szczera troska o drugą osobę. Nawet niewielki prezent, ciepła wiadomość lub wspólna kolacja mogą sprawić, że ten dzień stanie się wyjątkowy. A jeśli dana osoba mieszka daleko, wystarczy poświęcić kilka minut, aby osobiście złożyć jej życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Oto kilka propozycji życzeń, które można wysłać bliskim, przyjaciołom lub współpracownikom:

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, dodaje sił i pomaga pokonywać trudności. Życzę ci zdrowia, spokoju, miłości i szczęśliwych wydarzeń”.

„Gratuluję imienin! Niech w życiu będzie więcej powodów do radości, niech zawsze będą przy tobie szczerzy ludzie, a każdy nowy dzień przynosi dobre wieści”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Życzę spokoju ducha, ciepła, dobrobytu i spełnienia marzeń. Niech w domu panuje przytulność i zgoda, a serce zawsze znajdzie powody do uśmiechu”.

24 października to okazja, by pogratulować wszystkim, których imiona są związane z tą datą w kalendarzach katolickich i europejskich tradycjach imieninowych. Najważniejsze w takich życzeniach nie są wyszukane słowa, ale szczere życzenia dobra i troska o drugiego człowieka.

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