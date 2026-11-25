25 listopada katolicy czczą św. Katarzynę z Aleksandrii — jedną ze znanych męczenniczek wczesnego chrześcijaństwa. Jej imię stało się popularne w wielu krajach europejskich i ma wiele wariantów pisowni oraz wymowy. Również tego dnia w kalendarzach katolickich wspomina się innych świętych i błogosławionych, których imiona mogą stanowić okazję do złożenia życzeń. Opowiadamy, kto obchodzi imieniny 25 listopada, co oznaczają imiona żeńskie i męskie oraz jak pogratulować bliskim z okazji imienin.

Głównym imieniem tego dnia w kalendarzu katolickim jest Katarzyna. Również 25 listopada wspomina się św. Mojżesza Rzymskiego, św. Piotra Aleksandryjskiego, św. Erazma Antiochijskiego oraz św. Merkurego Cezarejskiego.

W kalendarzach świętych katolickich na tę datę znajdują się również inne imiona, w szczególności Imma, Yukunda, Alnot, Mesrop i Patern. W europejskich kalendarzach imieninowych można znaleźć dodatkowe warianty — Karina, Jasmina, Ekbert, Nils i inne.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

Kateryna — imię pochodzenia greckiego. Tradycyjnie kojarzy się z znaczeniem „czysta”, „nieskalana”. W różnych krajach występuje w formach: Katarina, Katarina, Katrin, Catherine, Catalina, Katarzyna i Katia.

Imma — starożytne imię germańskie. Kojarzy się z rdzeniem ermen, oznaczającym „wielka”, „wszechogarniająca” lub „uniwersalna”. Znane jest również jako skrócona forma innych imion germańskich.

Jukunda — imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „przyjemna”, „radosna”, „ta, która sprawia przyjemność”. W języku łacińskim słowo jucundus oznacza „przyjemny” lub „miły”.

Elżbieta — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Oznacza „Bóg jest moją przysięgą” lub „Boża obietnica”. W kalendarzach katolickich 25 listopada wspomina się błogosławioną Elżbietę Achler.

Beatrice — ma pochodzenie łacińskie. Kojarzy się ze słowami „ta, która przynosi szczęście”, „błogosławiona”. Tego dnia wspomina się błogosławioną Beatrice d’Ornasse.

Karina — imię to ma kilka wersji pochodzenia. Według jednej z nich wiąże się z łacińskim słowem carus — „droga”, „ukochana”. W niektórych krajach używa się go również jako samodzielnego imienia oraz jako formy imienia Katarzyna.

Jasmin — imię pochodzenia perskiego, związane z nazwą kwiatu jaśminu. Jego znaczenie kojarzy się z pięknem, delikatnością i zapachem kwiatów. W niemieckich kalendarzach imienin imię to pojawia się również 25 listopada.

Imiona męskie i ich znaczenia

Mojżesz — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Najpopularniejsze tłumaczenie to „uratowany z wody” lub „wyciągnięty z wody”. 25 listopada Kościół katolicki czci świętego Mojżesza, kapłana i męczennika z Rzymu.

Piotr — pochodzi od greckiego słowa petros, oznaczającego „kamień” lub „skałę”. Imię to symbolizuje siłę, wytrwałość i niezłomność. Tego dnia wspomina się świętego Piotra Aleksandryjskiego, biskupa i męczennika.

Erazm — imię pochodzenia greckiego. Oznacza „ukochany”, „pożądany”, „ten, którego kochają”. Znane jest również w formach Erasmus i Erazmo. W kalendarzu katolickim 25 listopada wspomina się świętego Erazma z Antiochii.

Merkury — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim bogiem Merkurym. Często kojarzy się z ruchliwością, szybkością i zwinnością. Tego dnia czci się świętego Merkurego z Cezarei, wojownika i męczennika.

Mesrop — rzadkie imię pochodzenia ormiańskiego. Najbardziej znane dzięki świętemu Mesropowi Mashtotsowi, twórcy alfabetu ormiańskiego. Nie ma dokładnego, powszechnie przyjętego tłumaczenia tego imienia.

Alnot — starożytne imię anglosaskie. Kojarzy się z wczesnośredniowieczną tradycją nadawania imion w Anglii. Nie ma wiarygodnej, jednoznacznej interpretacji jego znaczenia.

Patern — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem paternus, czyli „ojcowski”. Znane jest również w formie Paternus. W katolickich wykazach świętych na 25 listopada wymieniany jest święty Patern z Ocha.

Alan — imię pochodzenia celtyckiego, które często interpretuje się jako „harmonijny”, „piękny” lub „skała”. W kalendarzach świętych na tę datę wymieniany jest święty Alan z Lavour.

Audencjusz — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się ze słowem audens, oznaczającym „odważny”, „dzielny”. 25 listopada wspomina się świętego Audencjusza z Mediolanu.

Bernold — imię germańskie, utworzone z elementów kojarzonych ze znaczeniami „niedźwiedź” oraz „władza” lub „siła”. Można je interpretować jako „silny jak niedźwiedź”.

Ekbert — starożytne imię germańskie. W jego składzie łączą się znaczenia związane z mieczem oraz blaskiem lub jasnością. Tradycyjnie interpretuje się je jako „jasny miecz”.

Konrad — imię germańskie, które oznacza „odważny doradca” lub „dzielny radca”. Imię to można również znaleźć w kalendarzach świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego.

Markol — imię pochodzenia łacińskiego, występujące w postaciach Markul lub Markulo. Kojarzy się z łacińskim imieniem Marek. W kalendarzach świętych wspomina się o Markulu Numidyjskim.

Maurino — imię pochodzenia łacińskiego. Powiązane jest ze słowem Maurus, które oznaczało mieszkańca Mauretanii lub osobę o ciemnej karnacji. W kalendarzu katolickim wspomina się o świętym Maurino z Agen.

Nils — skandynawska forma imienia Mikołaj. Pochodzi od greckiego imienia Nikolaos i oznacza „zwycięzca narodów”. W niemieckich kalendarzach imienin Nils również figuruje 25 listopada.

Jozafat — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Oznacza „Bóg osądza” lub „Bóg wydał wyrok”. W polskich kalendarzach imieninowych na 25 listopada można spotkać to imię.

Finnku — imię irlandzkie, które wiąże się ze starożytną tradycją celtycką. Jego interpretacja jest niejednoznaczna, ale znane jest dzięki irlandzkiemu świętemu Finnku.

Kliment — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „miłosierny”, „łagodny”. W bułgarskich kalendarzach imieninowych na 25 listopada można spotkać imię Kliment oraz jego żeńską formę — Klimentina.

Santautas — rzadkie imię litewskie. Należy do tradycyjnych imion bałtyckich, jednak jego dokładne znaczenie nie ma ustalonego wyjaśnienia.

Imiona te występują w katolickich kalendarzach świętych, europejskich wykazach imienin oraz w tradycjach narodowych.

Co oznacza Dzień Anioła i jak się go obchodzi

Dzień anioła, czyli imieniny, to święto związane z pamięcią o świętym, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej szczególne znaczenie ma niebiański patron, uważany za duchowego orędownika i wzór do naśladowania. Imienin nie należy mylić z dniem urodzin. Pierwsze święto wiąże się z kościelną pamięcią o świętym, a drugie – z datą przyjścia człowieka na świat.

Zazwyczaj imieniny spędza się w gronie rodzinnym. Wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego świętego patrona, podziękować za wsparcie i poprosić o błogosławieństwo. Następnie można zebrać się z bliskimi i przyjaciółmi przy świątecznym stole. Nie trzeba organizować hucznych uroczystości. Najważniejsze jest, aby pamiętać o tej osobie, poświęcić jej uwagę i powiedzieć kilka szczerych słów.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 25 listopada

Na życzenia z okazji imienin dobrze sprawdzą się serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, miłości, pomyślności i Bożej opieki. Oto kilka propozycji, które można wysłać bliskim i przyjaciołom:

„Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze chroni cię przed nieszczęściami, pomaga pokonywać trudności i prowadzi do szczęśliwej przyszłości. Życzę ci mocnego zdrowia, miłości, pokoju i spokoju ducha!”

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie jak najwięcej jasnych chwil, szczerych ludzi i miłych niespodzianek. Życzę, aby wszystkie marzenia się spełniły, a anioł stróż zawsze był przy Tobie!”

„Z okazji imienin! Życzę Bożego błogosławieństwa, rodzinnego ciepła, dobrobytu i wiary we własne siły. Niech każdy dzień przynosi radość, a w sercu zawsze żyją miłość i nadzieja!”

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