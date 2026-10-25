Katolickie imieniny 25 października 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

25 października w tradycji katolickiej czci się świętych Kryspina i Kryspiniana, a także męczenników Chryzanta i Darię. Tego dnia imieniny obchodzą osoby noszące różne imiona żeńskie i męskie — wśród nich Daria, Beata, Bianka, Kryspin, Bernard i Maur. Opowiadamy, co oznaczają te imiona i jak pogratulować bliskim z okazji imienin.

W tradycji katolickiej imieniny wiążą się z dniem pamięci świętego, na cześć którego nazwano daną osobę. Daty te przypominają o ludziach, którzy stali się przykładem wiary, miłosierdzia, męstwa i oddania innym.

25 października w kalendarzach kościelnych wspomina się świętych Kryspina i Kryspiniana, męczenników Chryzanta i Dariusza, świętego Gaudencjusza oraz innych chrześcijańskich ascetów. W kalendarzach imieninowych tej daty znajdują się również imiona żeńskie: Beata, Bianka, Blanka, Inga i Wilhelmina. Poniżej opowiadamy o ich pochodzeniu i znaczeniu.

Imiona żeńskie na 25 października

Daria — imię pochodzenia perskiego, które wiąże się ze starożytnym imieniem Dariusz. Jego znaczenie często tłumaczy się jako „ta, która posiada dobro” lub „ta, która zachowuje dobro”. W tradycji katolickiej 25 października czci się świętą Darię, męczenniczkę z Rzymu, którą wspomina się wraz ze świętym Chryzantem.

Beata — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa beatus, oznaczającego „szczęśliwa”, „błogosławiona”. Imię to jest popularne w kilku krajach europejskich i pojawia się w kalendarzach imieninowych na 25 października.

Bianka — to włoskie imię pochodzenia germańskiego, które dotarło do nas poprzez język starofrancuski. Jego znaczenie to „biała”, „jasna”, „czysta”. Imię to występuje również w formie Blanka, popularnej w krajach hiszpańskojęzycznych i innych krajach europejskich.

Blanka — imię żeńskie, pokrewne imieniu Bianka. Pochodzi od germańskiego słowa oznaczającego „biały” lub „jasny”. Imię to zyskało popularność w różnych krajach Europy dzięki rodzinom królewskim i świętym.

Inga — imię pochodzenia skandynawskiego. Kojarzy się z imieniem staro-germańskiego bóstwa Ingwi, które było rozpowszechnione wśród ludów północnych. Dlatego imię to często interpretuje się jako „ta, która znajduje się pod ochroną Ingwi”.

Wilhelmina — żeńska forma imienia Wilhelm, które ma pochodzenie germańskie. Składa się z części oznaczających „wolę” i „ochronę”. Dlatego imię to zwykle tłumaczy się jako „zdecydowana obrończyni” lub „ta, która chroni z własnej woli”.

Chrysantia — żeńska forma imienia Chrysant. Ma ono greckie pochodzenie i jest związane ze słowami oznaczającymi „złoto” i „kwiat”. Imię to można interpretować jako „złoty kwiat”. W greckich kalendarzach imieninowych tego dnia wymienia się Chrysantię wraz z innymi formami tego imienia.

Tabita — imię pochodzenia aramejskiego, oznaczające „gazelę”. W Nowym Testamencie Tabita, zwana również Dorcas, mieszkała w Jaffie i pomagała potrzebującym. Jej historia wiąże się z apostołem Piotrem, który – zgodnie z opowieścią biblijną – przywrócił ją do życia. W kalendarzach katolickich święta Tabity obchodzi się 25 października.

Katarina to forma imienia Kateryna, wywodząca się z tradycji greckiej. Często kojarzy się z znaczeniem „czysta”, choć dokładne pochodzenie tego imienia pozostaje przedmiotem dyskusji. W niektórych europejskich kalendarzach 25 października upamiętnia się również Katarinę Kotromanicz.

Imiona męskie na 25 października

Kryspin — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem crispus, czyli „kręcony”. 25 października Kościół katolicki czci świętego Kryspina, którego wraz ze świętym Kryspinianem uważa się za patrona szewców i innych rzemieślników zajmujących się obróbką skóry.

Kryspinian — imię pochodzenia łacińskiego, pokrewne imieniu Kryspin. Jest ono związane ze starożytnym rzymskim imieniem rodowym. Święci Kryspin i Kryspinian są wspominani razem: zgodnie z tradycją kościelną głosili chrześcijaństwo i zajmowali się rzemiosłem.

Chrysant — imię pochodzenia greckiego, składające się z części oznaczających „złoto” i „kwiat”. Tłumaczy się je jako „złoty kwiat”. W tradycji katolickiej świętego Chryzanta czci się 25 października wraz ze świętą Darią.

Bernard — imię pochodzenia germańskiego. Składa się z części oznaczających „niedźwiedź” oraz „odważny” lub „silny”. Dlatego często tłumaczy się je jako „odważny jak niedźwiedź”. Bernard to również imię kilku świętych katolickich.

Bonifacy — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słów oznaczających „dobry” i „dzieło”, dlatego interpretuje się je jako „ten, który czyni dobro”. Imię to nosiło kilku świętych i działaczy kościelnych, a w polskich kalendarzach imieninowych pojawia się 25 października.

Maur — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem Maurus. W starożytności tak mogło się nazywać osobę pochodzącą z Mauretanii lub osobę o ciemnej karnacji. Imię to występuje w katolickich kalendarzach imieninowych 25 października.

Gaudencjusz — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „ten, który się raduje” lub „radosny”. 25 października wspomina się świętego Gaudencjusza z Brescii — biskupa znanego ze swojej działalności kaznodziejskiej i pracy na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej.

Frutos — imię pochodzenia hiszpańskiego, związane z łacińskim słowem fructus — „owoc”. W tradycji hiszpańskiej 25 października czci się świętego Frutos z Segowii, który żył jako pustelnik i poświęcił się życiu duchowemu.

Minato — rzadkie imię, znane dzięki świętemu Minato z Florencji, którego czci się w tradycji katolickiej 25 października. Jego historia związana jest z wczesnym chrześcijaństwem we Florencji. Nie ma pewnej, powszechnie przyjętej interpretacji pochodzenia tego imienia.

Bonawentura — imię pochodzenia łacińskiego, które można przetłumaczyć jako „szczęśliwy los” lub „dobry los”. Jest ono związane z tradycją chrześcijańską i znane dzięki świętemu Bonawenturze, franciszkańskiemu teologowi. Imię to występuje w europejskich kalendarzach imienin, choć data jego obchodów może się różnić w zależności od kraju.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej święci są przykładem wiary, miłosierdzia, męstwa i gotowości do pomocy innym. Ich historie przypominają o wartościach, które pozostają ważne niezależnie od czasu i okoliczności.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu znajduje się kilka dat związanych z jednym imieniem, osoba może kierować się dniem upamiętniającym świętego, na cześć którego została nazwana. Dla wierzących jest to okazja do modlitwy, odwiedzenia kościoła lub po prostu przypomnienia sobie o swoim niebiańskim patronie.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin nie musi być hucznym świętem. Można spędzić czas z rodziną, spotkać się z przyjaciółmi lub zadzwonić do tych, których dawno nie widzieliśmy. Dla osoby przestrzegającej tradycji kościelnych ten dzień może stać się okazją do udziału w nabożeństwie lub modlitwy.

Nie mniej ważne są proste gesty uwagi. Ciepła wiadomość, drobny prezent lub szczera rozmowa mogą sprawić, że ten dzień stanie się wyjątkowy. Najważniejsze jest to, aby życzenia były osobiste i płynęły z serca.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Oto kilka propozycji życzeń, które można wysłać bliskim, przyjaciołom lub współpracownikom:

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, dodaje sił i pomaga pokonywać trudności. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i jak najwięcej szczęśliwych chwil”.

„Gratuluję imienin! Niech zawsze otaczają cię szczerzy ludzie, w sercu panuje spokój, a każdy dzień przynosi dobre wieści. Życzę spełnienia marzeń i pewności co do przyszłości”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Życzę ciepła, dobrobytu, mocnego zdrowia i harmonii. Niech w domu panuje przytulna atmosfera, bliscy wspierają cię w ważnych chwilach, a powodów do radości będzie coraz więcej”.

25 października — okazja, by złożyć życzenia Dariuszom, Beacie, Białkom, Blankom, Ingom, Wilhelminom, Kryspinów, Bernardów oraz wszystkich, których imiona są związane z tą datą w katolickich kalendarzach kościelnych i kalendarzach imieninowych. Nawet kilka szczerych słów może sprawić bliskiej osobie dobry nastrój i poczucie troski.

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