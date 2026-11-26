26 listopada tradycja katolicka upamiętnia kilku świętych i błogosławionych, których imiona można znaleźć w kalendarzach imieninowych. Wśród nich znajdują się imiona męskie i żeńskie: Konrad, Leonard, Sylwester, Delfina i Gaetana. Opowiemy, komu można złożyć życzenia tego dnia i jakie znaczenie mają te imiona.

Imiona żeńskie 26 listopada

W katolickim kalendarzu świętych na tę datę znajdują się imiona kobiet, które Kościół czci jako święte i błogosławione. W szczególności 26 listopada wspomina się błogosławioną Delfinę de Sabrán i błogosławioną Gaetanę Sterni. Kobiece warianty imion pojawiają się również w europejskich kalendarzach imieninowych.

Delfina — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się z nazwą starożytnego greckiego miasta Delfy. Francuska forma to Delfin. Imię to znane jest dzięki błogosławionej Delfinie de Sabrane, która żyła w XIV wieku i poświęciła się modlitwie oraz pomocy ubogim.

Gaetana — imię żeńskie pochodzenia włoskiego. Pochodzi od nazwy miasta Gaeta we Włoszech i oznacza „pochodząca z Gaety”. Imię to nosiła błogosławiona Gaetana Sterni, która założyła zgromadzenie sióstr Bożej Woli i poświęciła swoje życie pomocy ubogim i chorym.

Konrada — żeńska forma imienia Konrad. Ma ono starogermańskie pochodzenie i składa się ze słów oznaczających „odważny” oraz „rada”. Dlatego imię to interpretuje się jako „odważna doradczyni”.

Lechosława — żeńska forma słowiańskiego imienia Lechosław. Łączy w sobie imię Lech i słowo „chwała”. Jego znaczenie można oddać jako „chwalebna” lub „ta, która gloryfikuje swój naród”.

Sylwestra — żeńska forma łacińskiego imienia Sylwester. Pochodzi od słowa silvestris, oznaczającego „leśny” lub „ten, kto mieszka wśród lasów”.

Imiona męskie 26 listopada

W tym dniu kalendarze katolickie wspominają świętych Konrada z Konstancji, Leonarda z Port-Moris, Sylwestra Guzzoliniego, Alipia Słupnika, Nikona i innych ascetów. W europejskich kalendarzach imieninowych do tej listy dodaje się również kilka popularnych imion.

Konrad — imię pochodzenia starogermańskiego. Składa się z dwóch części, które oznaczają „odważny” i „rada”. Dlatego tłumaczy się je jako „odważny doradca” lub „mądry radca”. 26 listopada wspomina się świętego Konrada, biskupa Konstancji.

Leonard — imię pochodzenia starogermańskiego. Pochodzi od słów oznaczających „lew” i „silny”. Interpretuje się je jako „silny jak lew”. Tego dnia czci się świętego Leonarda z Port-Moresco — franciszkańskiego kapłana i kaznodziei.

Sylwester — imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa silvestris i oznacza „leśny”, „ten, który żyje wśród lasów”. 26 listopada wspomina się świętego Sylwestra Guzzoliniego, założyciela zgromadzenia zakonnego sylvestryjczyków.

Jan — imię pochodzenia żydowskiego, będące skróconą formą imienia Iwan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „skała” lub „kamień”. Jest ono związane z greckim słowem petros. W chrześcijaństwie imię to ma szczególne znaczenie dzięki apostołowi Piotrowi.

Alipiusz — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowem alypios, które oznacza „bez smutku” lub „ten, kto nie zna smutku”. W tym dniu wspomina się świętego Alipia Słupnika, który wiele lat spędził na modlitwie na słupie.

Amator — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa amator, oznaczającego „ten, który kocha” lub „wielbiciel”. 26 listopada czci się świętego Amatora, biskupa Otena we Francji.

Faust — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „szczęśliwy”, „sprzyjający” lub „ten, któremu się powodzi”. W kalendarzu katolickim w tym dniu wspomina się świętego Fausta.

Nikon — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem nike — „zwycięstwo”. Jego znaczenie to „zwycięzca”. Tego dnia wspomina się świętego Nikona, mnicha i kaznodzieję, znanego jako Nikon Pokutny.

Dominik — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Dominicus i oznacza „ten, który należy do Pana” lub „Pański”. W kalendarzu katolickim 26 listopada wspomina się wietnamskiego męczennika Dominika Nguyena Van Xuyen.

Fileas — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze słowem philos — „przyjaciel” lub „ten, który kocha”. Można je interpretować jako „przyjazny” lub „kochający”.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej taki święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym znajduje się kilka dat upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się tę najbliższą po dniu urodzin. Ważne jest również, na cześć którego świętego dana osoba została nazwana podczas chrztu.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin można spędzić w gronie rodzinnym, spotkać się z przyjaciółmi lub poświęcić czas na modlitwę. Wierni mogą udać się do kościoła, podziękować za miniony rok i zwrócić się do swojego niebiańskiego opiekuna.

Na takie święto nie trzeba organizować hucznego przyjęcia ani kupować drogich prezentów. Najważniejsza jest troska o osobę, serdeczne powitanie i szczere życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W dniu imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha oraz wsparcia bliskich. Można również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed nieszczęściami i pomagał pokonywać życiowe trudności.

Oto przykład życzeń: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze będzie przy tobie, chroni przed wszystkim, co złe, i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę mocnego zdrowia, szczerej miłości, rodzinnego ciepła, pokoju i wielu powodów do radości!”

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