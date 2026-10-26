26 października Kościół katolicki czci kilku świętych i błogosławionych, wśród których znajdują się męczennicy Lukian i Markian, biskup Folk z Pawii oraz święta Selina Chludzinska-Bożečka. W kalendarzach imienin tego dnia znajdują się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie — w szczególności Lucyna, Ludmiła, Selina, Ewarist i Lucjan. Opowiadamy, co oznaczają te imiona i jak pogratulować bliskim z okazji imienin.

Imieniny to dzień związany z pamięcią świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej takie daty przypominają o ludziach, którzy stali się wzorem wiary, miłosierdzia i oddania innym.

26 października w kalendarzach kościelnych wspomina się świętych Lukiana i Markiana, świętego Folka z Pawii, świętego Amanda ze Strasburga, świętego Rustyka z Narbonny i innych. Wśród błogosławionych tego dnia znajduje się Selina Chludzinska-Bozechka, założycielka wspólnoty zakonnej. W europejskich kalendarzach imieninowych na tę datę można również znaleźć imiona żeńskie: Lucyna i Ludmiła, a także imiona męskie: Ewarist, Lucjan i Dimitrij.

Imiona żeńskie na 26 października

Lucyna — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem lux, oznaczającym „światło”. Można je interpretować jako „jasna” lub „ta, która niesie światło”. Imię to jest popularne w Polsce i innych krajach europejskich.

Łudmila — imię pochodzenia słowiańskiego, złożone ze słów „ludzie” i „miła”. Jego znaczenie to „miła ludziom” lub „ta, którą ludzie kochają”. Imię to jest znane na Ukrainie, w Czechach, w Polsce i innych krajach słowiańskich.

Selina — imię, które ma kilka wersji pochodzenia. Łączy się je z greckim słowem selēnē — „księżyc”. Dlatego znaczenie tego imienia często tłumaczy się jako „księżycowa” lub „należąca do księżyca”. W kalendarzu katolickim 26 października wspomina się błogosławioną Selinę Chludzińską-Bożeczkę, polską zakonnicę i założycielkę zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.

Orsa — rzadkie imię żeńskie, związane z łacińskim słowem ursa, oznaczającym „niedźwiedzica”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętą Orsę, dziewicę i męczenniczkę, czczoną w Pieve Vergonte we Włoszech.

Amanda — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa „amanda”, które można przetłumaczyć jako „ta, którą warto kochać” lub „godna miłości”. Imię to jest popularne w wielu krajach europejskich i pojawia się w niektórych międzynarodowych kalendarzach imieninowych na 26 października.

Ludmiła to imię szczególnie popularne w tradycji słowiańskiej. Jego znaczenie wiąże się z życzliwością i przychylnością ludzi. Nadaje się dla tych, którzy szukają imienia o prostym i ciepłym znaczeniu.

Imiona męskie na 26 października

Ewaryst — imię pochodzenia greckiego, które kojarzy się ze znaczeniem „miły” lub „ten, który przynosi dobro”. W kalendarzu katolickim świętego Ewarista, papieża rzymskiego, czci się 27 października, ale w niektórych kalendarzach imieninowych imię to figuruje już 26 października.

Lucjan — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem lux — „światło”. Jego znaczenie można oddać jako „jasny” lub „ten, który należy do rodu Lucjusza”. 26 października Kościół katolicki czci świętego Lukiana, męczennika, którego wspomina się wraz ze świętym Markianem.

Markian to imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim imieniem Mark i bogiem Marsem. Tradycyjnie interpretuje się je jako „poświęcony Marsowi”. Świętego Markiana czci się 26 października wraz ze świętym Lukianem.

Dymitr — imię pochodzenia greckiego, związane z imieniem Demeter — bogini ziemi i płodności w mitologii starożytnej Grecji. Jego znaczenie oddaje się jako „poświęcony Demeter”. W niektórych krajowych kalendarzach imienin imię to jest również wymienione na 26 października.

Amand — męska forma imienia Amanda. Pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego „tego, kogo warto kochać” lub „godnego miłości”. W kalendarzu katolickim 26 października upamiętnia się świętego Amanda ze Strasburga, uważanego za jednego z pierwszych biskupów Strasburga.

Rustyk — imię pochodzenia łacińskiego, które dosłownie oznacza „wiejski” lub „ten, który mieszka poza miastem”. W starożytności słowo to mogło oznaczać osobę związaną z życiem wiejskim. 26 października Kościół katolicki wspomina świętego Rustyka z Narbonny, biskupa żyjącego w V wieku.

Folk — imię pochodzenia germańskiego, związane ze słowem oznaczającym „naród” lub „ludzie”. Jest ono rozpowszechnione w niektórych językach europejskich. Tego dnia w kalendarzu katolickim wspomina się świętego Folka Scottiego, biskupa Pawii, którego pamięta się dzięki jego wysiłkom na rzecz pojednania miast.

Sedd – rzadkie imię pochodzenia anglosaskiego. Znane jest dzięki świętemu Seddowi, angielskiemu biskupowi i misjonarzowi z VII wieku. Głosił chrześcijaństwo, założył klasztor w Lastingham i odegrał ważną rolę w szerzeniu wiary w Anglii. Nie ma powszechnie przyjętego, dokładnego tłumaczenia tego imienia.

Eata — starożytne imię anglosaskie, znane dzięki świętemu Eacie, biskupowi Hexem. Żył on w VII wieku i był związany z klasztorami na północy Anglii. Dokładne znaczenie tego imienia nie zostało jednoznacznie ustalone.

Albin — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem albus, czyli „biały”. Interpretuje się je również jako „jasny” lub „czysty”. W kalendarzach kościelnych wspomina się o świętym Albinie, biskupie, którego nazywają również Vittą lub Vittą-Albino.

Beano — rzadkie imię, znane dzięki świętemu Beano, szkockiemu biskupowi, którego czci się 26 października. Żył on w X–XI wieku i był związany ze wspólnotą kościelną w Mortlach. Nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia dokładnego pochodzenia i znaczenia tego imienia.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji katolickiej święci są przykładem wiary, miłosierdzia, odwagi i gotowości do pomocy innym. Ich historie przypominają o wartościach, które pozostają ważne niezależnie od czasu i okoliczności.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu znajduje się kilka dat związanych z jednym imieniem, osoba może kierować się dniem upamiętniającym świętego, na cześć którego została nazwana. Dla wierzących jest to okazja do modlitwy, odwiedzenia kościoła lub wspomnienia swojego niebiańskiego patrona.

Jak świętować imieniny

Dzień imienin nie musi być hucznym świętem. Można spędzić ten czas z rodziną, spotkać się z przyjaciółmi lub zadzwonić do bliskich. Dla osoby przestrzegającej tradycji kościelnych ten dzień może stać się okazją do udziału w nabożeństwie lub modlitwy.

Nie mniej ważne są proste gesty uwagi. Ciepła wiadomość, drobny prezent lub szczera rozmowa mogą sprawić, że ten dzień stanie się wyjątkowy. Najważniejsze jest to, aby życzenia były osobiste i płynęły z serca.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Oto kilka propozycji życzeń, które można wysłać bliskim, przyjaciołom lub współpracownikom:

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, dodaje sił i pomaga pokonywać trudności. Życzę zdrowia, spokoju, miłości i jak najwięcej szczęśliwych chwil”.

„Gratuluję imienin! Niech zawsze otaczają cię szczerzy ludzie, w sercu panuje spokój, a każdy dzień przynosi dobre wieści. Życzę spełnienia marzeń i pewności co do przyszłości”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Życzę ciepła, dobrobytu, mocnego zdrowia i harmonii. Niech w domu panuje przytulna atmosfera, bliscy wspierają cię w ważnych chwilach, a powodów do radości będzie coraz więcej”.

26 października — okazja, by pogratulować Lucynom, Ludmiłom, Celine, Amandom, Lucjanom, Markianom oraz wszystkim, których imiona są związane z tą datą w katolickich kalendarzach kościelnych i kalendarzach imieninowych. Nawet kilka szczerych słów może sprawić bliskiej osobie radość i dać jej poczucie troski.

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