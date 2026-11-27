W piątek, 27 listopada 2026 roku, imieniny mogą obchodzić: Małgorzata, Żaneta, Astrid, Oda, Dominik, Franciszek, Maksymilian, Walerian i inni. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętą Bilgildę, błogosławioną Małgorzatę Sabaudzką oraz kilku świętych mężczyzn. Przedstawiamy, jakie imiona żeńskie i męskie są związane z tą datą oraz jakie znaczenie ma każde z nich.

27 listopada w tradycji katolickiej wspomina się kilku świętych i błogosławionych. Wśród nich są: męczennik Jakub Perski, święty Maksym z Riez, święty Walerian, święty Wergiliusz z Salzburga, a także święta Bilgilda i błogosławiona Małgorzata Sabaudzka.

W kalendarzach imienin na tę datę pojawiają się również inne warianty. W szczególności polskie wykazy wymieniają Małgorzatę, Żanetę, Dominika, Franciszka, Maksymiliana, Gustawa i Waleriana. Wśród osób obchodzących imieniny znajduje się więc wiele zarówno popularnych, jak i rzadkich imion.

Imiona żeńskie 27 listopada

Margareta – imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa margarites, które oznacza „perłę”. Imię to kojarzy się z pięknem, delikatnością i wartością. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się błogosławioną Małgorzatę Sabaudzką.

Bilgilda – starożytne imię germańskie, które w różnych źródłach wiąże się z pojęciami bitwy i walki. Jest to imię rzadkie i prawie nie występuje we współczesnym języku ukraińskim. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętą Bilgildę, założycielkę klasztoru w Moguncji.

Żaneta – imię pochodzenia francuskiego, będące formą imienia Joanna. Wywodzi się ono od starożytnego imienia żydowskiego Johanan i oznacza „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. W niektórych europejskich kalendarzach imieniny Żanety przypadają 27 listopada.

Gustawa – żeńska forma męskiego imienia Gustaw. Ma ono staro-skandynawskie korzenie. Jego znaczenie interpretuje się na różne sposoby, w szczególności jako „opora Gotów” lub „ten, który opiera się na Gotach”. Imię to jest popularne w krajach Europy Północnej.

Zygfryda – żeńska forma germańskiego imienia Zygfryd. Składa się z dwóch części: pierwsza związana jest ze zwycięstwem, druga – z pokojem lub ochroną. Dlatego imię to można interpretować jako „zwycięski pokój” lub „ta, która chroni zwycięstwo”.

Astrida – imię pochodzenia skandynawskiego. Powstało z pradawnych słów oznaczających „bóg” i „piękna”. Najczęściej tłumaczy się je jako „bosko piękna” lub „ta, która posiada boskie piękno”.

Oda – krótkie imię żeńskie pochodzenia germańskiego. Kojarzy się ze słowem oznaczającym „bogactwo”, „dobrobyt” lub „dostatek”. W europejskich kalendarzach imienin imię Oda pojawia się również wśród imion obchodzonych 27 listopada.

Virgilia – żeńska forma łacińskiego imienia Virgil. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało ustalone. Imię to znane jest dzięki starożytnemu rzymskiemu poecie Wergiliuszowi, autorowi „Eneidy”.

Imiona męskie na 27 listopada

Dominik – imię pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od słowa Dominicus, oznaczającego „Pański” lub „należący do Boga”. Imię to jest popularne w krajach katolickich i wiąże się ze świętym Dominikiem, założycielem zakonu dominikanów.

Franciszek – imię pochodzenia łacińskiego, które pierwotnie oznaczało „Francuz” lub „Frank”. Z czasem upowszechniło się dzięki świętemu Franciszkowi z Asyżu. Imię to kojarzy się ze skromnością, miłosierdziem i troską o bliźnich.

Maksymilian – imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z imieniem rodowym Maximinus oraz słowem maximus, oznaczającym „największy”. Imię to często interpretuje się jako „wspaniały” lub „najwybitniejszy”.

Gustaw – imię męskie pochodzenia skandynawskiego. Jego znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. Najpopularniejsza interpretacja to „opora Gotów” lub „ten, który opiera się na Gotach”. Imię to jest szczególnie znane w Szwecji i innych krajach Europy Północnej.

Zygfryd – imię germańskie, utworzone ze słów związanych ze zwycięstwem i pokojem. Jego znaczenie można oddać jako „chroniony zwycięstwem” lub „ten, który przynosi zwycięski pokój”. Imię to znane jest dzięki średniowiecznym legendom germańskim.

Walerian – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa valere, które oznacza „być silnym”, „cieszyć się zdrowiem” lub „być wytrzymałym”. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętego Waleriana.

Walery – imię pokrewne imieniu Walerian. Ma ono również łacińskie korzenie i oznacza „silny”, „zdrowy”, „krzepki”. W kalendarzach imieninowych Walery często występuje jako odrębna odmiana tego imienia.

Damazy – imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z wyrazem damazo, co oznacza „poskramiać” lub „podbijać”. W niektórych kalendarzach imienin na 27 listopada pojawia się forma Damazy.

Bernardyn – imię pochodzenia germańskiego. Składa się z części związanych ze słowami „niedźwiedź” i „odważny”. Dlatego jego znaczenie oddaje się jako „odważny jak niedźwiedź”. Imię to jest związane z tradycją katolicką oraz świętymi, w szczególności z Bernardynem z Sieny.

Jozafat – imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Wywodzi się od słów oznaczających „Bóg” i „osądzać”. Tłumaczy się je jako „Bóg osądza” lub „Bóg osądził”. Imię to jest znane w tradycji katolickiej dzięki świętemu Jozafatowi Kunciewiczowi.

Achacjusz – imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane ze słowem akakos, które oznacza „niewinny”, „bez złych zamiarów”. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętego Akakiego, a w polskich kalendarzach imieninowych pojawia się forma Achacjusz.

Apollinaris – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Jest ono związane z imieniem boga Apollina. Jego znaczenie można oddać jako „poświęcony Apollinowi”. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętego Apollinarisa.

Jakub – imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który podąża za kimś” lub „następny po kimś”. Tego dnia kalendarz katolicki wspomina świętego Jakuba Perskiego, zwanego Jakubem Ściężym.

Maksym – imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „największy”. Wywodzi się od słowa maximus. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętego Maksyma, biskupa Riez.

Roman – imię pochodzenia łacińskiego. Jego znaczenie to „Rzymianin” lub „ten, który pochodzi z Rzymu”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się błogosławionego Romana, japońskiego męczennika.

Sekundyn – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa secundus, które oznacza „drugi”. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętego Sekundyna.

Severin – imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem severus, które oznacza „surowy”, „powściągliwy” lub „poważny”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Severina.

Wergiliusz – imię pochodzenia łacińskiego. Jego dokładna etymologia nie jest znana, choć stało się ono popularne dzięki rzymskiemu poecie Wergiliuszowi. 27 listopada w kalendarzu katolickim wspomina się świętego Wergiliusza z Salzburga.

Fakund – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa facundus, oznaczającego „elokwentny” lub „ten, kto potrafi dobrze mówić”. Tego dnia Kościół wspomina męczennika Fakunda.

Fergus – imię pochodzenia celtyckiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „mężczyzna” i „siła”. Dlatego imię to interpretuje się jako „silny mężczyzna” lub „mężny”. W kalendarzu katolickim 27 listopada wspomina się świętego Fergusa.

Achariusz – imię o starożytnych germańskich korzeniach. Jego dokładne znaczenie nie jest jednoznaczne. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Achariusza, biskupa Noyon i Tournai.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji katolickiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby. Zwraca się do niego z modlitwą i prosi o wstawiennictwo.

Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, imieniny zazwyczaj wiąże się z dniem pamięci tego świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana. Dlatego Dzień Anioła niekoniecznie pokrywa się z dniem urodzin.

Jak obchodzi się imieniny

W tradycji katolickiej imieniny można uczcić modlitwą, wizytą w kościele lub udziałem we Mszy św. Można podziękować swojemu niebiańskiemu patronowi i poprosić go o wstawiennictwo.

Jest to również doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości ani przygotowywać kosztownych prezentów. Często wystarczy serdeczne spotkanie, troska i szczere słowa.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Osobom obchodzącym imieniny życzy się zdrowia, pokoju, miłości, radości i Bożego błogosławieństwa. Życzenia mogą być proste, ale osobiste i szczere.

Oto kilka propozycji: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię strzeże, pomaga znaleźć właściwą drogę i dodaje sił w trudnych chwilach. Życzę zdrowia, spokoju ducha, miłości i szczęśliwych dni”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w sercu zawsze będzie światło, niech obok będą ludzie, którzy wspierają i inspirują, a każdy dzień przynosi dobre wieści. Bożego błogosławieństwa, pokoju i radości!”

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