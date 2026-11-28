W sobotę, 28 listopada 2026 roku, katolicy czczą pamięć świętej Katarzyny Laboure, a także innych świętych i błogosławionych. Wśród imion żeńskich związanych z tą datą znajdują się Katarzyna, Teodora i Kwieta. Mężczyźni o imionach Jakub, Andrzej, Daniel, Euzebiusz, Rufus i inni również mogą obchodzić imieniny.

Katolicki kalendarz na 28 listopada zawiera kilka imion związanych ze świętymi, których pamięć czci się tego dnia. Jedną z najbardziej znanych postaci jest święta Katarzyna Laboure – francuska zakonnica, z którą wiąże się historia pojawienia się Cudownego Medalika. W kościelnych wykazach znajdują się również imiona świętych Jakuba Marka, Andrzeja Chonga i innych chrześcijańskich ascetów.

Oto jakie imiona żeńskie i męskie można znaleźć w kalendarzach katolickich na tę datę oraz co one oznaczają.

Imiona żeńskie 28 listopada

Katarzyna – imię pochodzenia greckiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „czysta”, „nieskalana” lub „jasna”. Jedną ze znanych świętych o tym imieniu jest Katarzyna Laboure. Urodziła się we Francji w 1806 roku, wstąpiła do zgromadzenia Córek Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i poświęciła swoje życie służbie ludziom. Zgodnie z tradycją katolicką w 1830 roku ukazała się jej Matka Boża. Wydarzenia te wiąże się z pojawieniem się Cudownego Medalika. Katarzyna Laboure została kanonizowana w 1947 roku.

Teodora – imię pochodzenia greckiego, które oznacza „dar Boży” lub „obdarowana przez Boga”. Składa się z dwóch części: theos – „Bóg” i doron – „dar”. 28 listopada w niektórych kalendarzach katolickich wspomina się błogosławioną Teodorę z Rossano. Żyła we Włoszech i była znana jako przełożona klasztoru. Nazywana jest również Teodorą z Rossano.

Kwieta – to rzadkie imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem quietus, które oznacza „spokojny”, „cichy”, „zaspokojony”. W katolickich wykazach świętych 28 listopada wspomina się świętą Kvietę z Dijon. Jej imię rzadko pojawia się we współczesnym użyciu, jednak figuruje w kalendarzach kościelnych na tę datę.

Imiona męskie na 28 listopada

Jakub – imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „ten, który podąża za kimś” lub „następny po kimś”. Tego dnia Kościół katolicki wspomina św. Jakuba Marka – włoskiego księdza i kaznodzieję z zakonu franciszkanów. Żył w XV wieku, dużo podróżował i głosił chrześcijaństwo.

Andrzej – imię pochodzenia starożytnego greckiego, oznaczające „mężny”, „odważny” lub „dzielny”. 28 listopada wspomina się świętego Andrzeja Chonga – wietnamskiego męczennika, który zginął za wiarę chrześcijańską w XIX wieku. Został kanonizowany w 1988 roku.

Daniel – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Oznacza ono „Bóg jest moim sędzią” lub „Bóg jest moim sędzią”. Imię to znane jest dzięki biblijnemu prorokowi Danielowi. W kalendarzach katolickich 28 listopada wspomina się również świętego o tym imieniu.

Euzebiusz – imię pochodzenia greckiego, które oznacza „pobożny”, „prawowierny” lub „ten, który czci Boga”. Pochodzi od słowa eusebes, związanego z religijną cześcią. Euzebiusz – to jedno z imion wymienionych w wykazach świętych na 28 listopada.

Eustachy – imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z znaczeniem „płodny”, „owocny” lub „ten, który dobrze rośnie”. Pochodzi od greckich słów wyrażających życzenie dobrego rozwoju i dostatku. Święty Eustachy jest wymieniany wśród męczenników, których pamięć przypada na tę datę.

Fionnchú – to starożytne irlandzkie imię męskie. Wiąże się je z celtycką tradycją językową; dokładne znaczenie nie ma jednoznacznej interpretacji. 28 listopada czci się świętego Fionnchu z Bangoru, irlandzkiego działacza kościelnego.

Hipolit – imię pochodzenia starożytnogreckiego. Składa się ono ze słów hippos – „koń” i lyein – „odpuszczać”, dlatego tradycyjnie tłumaczy się je jako „ten, który odpina konie”. W kalendarzach katolickich tego dnia wspomina się świętego Hipolita z Saint-Claude.

Nikifor – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „ten, który przynosi zwycięstwo” lub „zwycięski”. Pochodzi od słów nike – „zwycięstwo” oraz phero – „nieść”. W kalendarzu kościelnym na 28 listopada wspomina się o księdzu Nikiforze z Tiberiopola.

Ruf – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rufus, oznaczającego „rudy” lub „czerwonawy”. 28 listopada wspomina się świętego Rufa i jego towarzyszy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan.

Sokrates – imię pochodzenia starożytno-greckiego. Kojarzy się z wyrazami oznaczającymi „siłę” i „całość”, a także interpretuje się je jako „ten, kto posiada silną władzę”. W niektórych kalendarzach imienin Sokrates figuruje wśród imion tego dnia. W katolickich wykazach znajduje się również święty Sokrates.

Urban – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa urbanus, oznaczającego „mieszkaniec miasta”, „ten, który należy do miasta”. Imię to występuje na liście świętych, których wspomina się 28 listopada.

Walerian – imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem valere – „być silnym”, „cieszyć się zdrowiem”, „być mocnym”. Jego znaczenie można oddać jako „silny” lub „zdrowy”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Waleriana.

Papinian – rzadkie imię pochodzenia łacińskiego, znane z tradycji starożytnego Rzymu. Jego dokładne znaczenie nie zostało ustalone. 28 listopada Kościół katolicki wspomina męczennika Papiniana, biskupa, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską.

Florent – imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa florens, oznaczającego „kwitnący”, „ten, który rozkwita”. W wykazach kościelnych na 28 listopada wspomina się świętego Florenta.

Crescent – imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa crescere – „rosnąć”, „powiększać się”. Można je przetłumaczyć jako „ten, który rośnie”. Imię to również znajduje się wśród świętych, których wspomina się 28 listopada.

Hippolit – to kolejna forma imienia Hipolit, występująca w różnych tradycjach językowych. Ma ono greckie korzenie i jest związane ze słowami „koń” oraz „uwalniać”. W kalendarzach na tę datę imię to może być podane właśnie w tej pisowni.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji katolickiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka. Wierni mogą zwracać się do niego w modlitwach i prosić o wstawiennictwo.

Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, osobiste imieniny zazwyczaj wiąże się z dniem pamięci tego świętego, na cześć którego dana osoba została ochrzczona. Dlatego Dzień Anioła niekoniecznie pokrywa się z dniem urodzin.

Jak obchodzi się imieniny

Katolicy mogą spędzić ten dzień na modlitwie, odwiedzić kościół lub wziąć udział we Mszy Świętej. Zwyczajowo wspomina się również świętego patrona, czyta o jego życiu i czerpie wzór z jego czynów.

Imieniny można również uczcić w gronie rodzinnym. Nie wymaga to wielkiej uroczystości: wystarczy spędzić czas z bliskimi, porozmawiać lub złożyć komuś ciepłe życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W Dzień Anioła życzy się jubilatom zdrowia, pokoju, miłości, pomyślności i Bożej opieki. Życzenia mogą być proste i szczere.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił. Życzę ci dobrego zdrowia, spokoju ducha, miłości i ciepła od bliskich”.

Albo tak: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych chwil, niech przy Tobie pozostają szczerzy ludzie, a każdy nowy dzień przynosi radość i dobre wieści. Bożego błogosławieństwa, pokoju i szczęścia!”

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