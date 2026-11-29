29 listopada, zgodnie z kalendarzem katolickim, imieniny obchodzą osoby o kilku nietypowych imionach. Wśród nich znajdują się: Iluminata, Jutta i Maria Magdalena, a wśród imion męskich – Brendan, Dionizy, Radbod i Saturnin. Niektóre z tych imion mają starożytne łacińskie lub celtyckie korzenie, a ich znaczenia wiążą się ze światłem, siłą i wiarą.

Tego dnia Kościół katolicki czci świętego Saturninusa, biskupa Tuluzy, a także wspomina innych świętych i męczenników. Wśród nich są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, których imiona z czasem znalazły się w europejskich kalendarzach imieninowych. Dlatego 29 listopada można złożyć życzenia nie tylko Saturninom, ale także osobom o rzadkich imionach.

Imiona żeńskie 29 listopada

Iluminata — imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza „oświetlona”, „rozjaśniona” lub „wypełniona światłem”. Imię to wiąże się ze świętą Iluminatą z włoskiego miasta Todi, której święto przypada 29 listopada.

Jutta — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z dawnymi formami imienia Judyta, które ma korzenie żydowskie i oznacza „kobietę z Judei”. W katolickich wykazach świętych tego dnia wspomina się błogosławioną Juttę z Heiligenitalu.

Maria Magdalena — to imię złożone, którego pierwsza część ma starożytne żydowskie pochodzenie. Maria może oznaczać „ukochana”, „pani” lub „gorzka” — dokładna interpretacja pozostaje przedmiotem dyskusji. Magdalena oznacza „pochodząca z Magdali”. W kalendarzach tego dnia wspomina się Katarzynę Sordini, która przyjęła imię zakonne Maria Magdalena od Wcielenia.

Saturnina to żeńska forma łacińskiego imienia Saturnin. Pochodzi ono od imienia starożytnego rzymskiego boga Saturna. We francuskich kalendarzach imieninowych z 29 listopada imię to wymieniane jest obok form męskich — Saturnin i Sorlen.

Imiona męskie 29 listopada

Saturnin — imię pochodzenia starożytnorzymskiego, utworzone od imienia boga Saturna. Nosił je święty Saturnin, biskup Tuluzy, którego czci się 29 listopada.

Brendan — imię pochodzenia irlandzkiego. Jego dokładne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone, ale wiąże się je ze starożytnymi imionami celtyckimi. Tego dnia wspomina się świętego Brendana z Birra — irlandzkiego mnicha i jednego z pierwszych działaczy chrześcijańskich w tym kraju.

Dionizy – imię pochodzenia greckiego. Oznacza ono „poświęcony Dionizosowi” – bóstwu uprawy winorośli i wina w mitologii starożytnej Grecji. W kalendarzach katolickich 29 listopada wspomina się błogosławionego Dionizego.

Franciszek Antoni — to podwójne imię, złożone z dwóch imion łacińskich. Imię Franciszek kojarzy się ze znaczeniem „Francuz” lub „wolny”, natomiast imię Antoni ma starożytne rzymskie pochodzenie, ale jego dokładne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. 29 listopada czci się świętego Franciszka Antoniego Fazani — włoskiego księdza i kaznodziei.

Gerard to imię pochodzenia germańskiego. Zostało utworzone ze słów oznaczających „włócznię” i „silny”, dlatego interpretuje się je jako „silny włócznią” lub „mężny wojownik”. W kalendarzach tego dnia wspomina się świętego Gerarda.

Giraldo – imię pochodzenia germańskiego. Jego składniki wiąże się ze słowami „włócznia” oraz „władza” lub „władca”. Tego dnia czci się Giraldo, opata, którego nazywa się również Geraldem.

Jakub — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „ten, który podąża za kimś” lub „ten, który trzyma się za piętę”. 29 listopada wspomina się świętego Jakuba z Seruzji — syryjskiego biskupa i teologa.

Paramon — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z znaczeniem „wytrwały”, „nieustępliwy” lub „niezawodny”. Tego dnia czci się męczennika Paramona i jego towarzyszy.

Filomen — imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od słów oznaczających „kochać” i „przyjaciel”, dlatego tłumaczy się je jako „ten, który kocha przyjaciół” lub „przyjazny”. W kalendarzu katolickim 29 listopada wspomina się męczennika Filomena z Ankiry.

Pityrim — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze starożytną tradycją monastyczną. Jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia. Tego dnia wspomina się czcigodnego Pitirima — egipskiego mnicha, ucznia św. Antoniego Wielkiego.

Radbod — imię pochodzenia germańskiego. Jego składniki wiąże się ze słowami „rada” oraz „posłaniec” lub „herold”. Imię to nosił święty Radbod, biskup Utrechtu.

Sadwen – imię pochodzenia walijskiego. Jest ono związane ze starożytną tradycją celtycką, jednak jego dokładne znaczenie nie zostało ustalone. W kalendarzach 29 listopada wspomina się świętego Sadwena – mnicha z Walii.

Sysini — imię pochodzenia greckiego. Jego etymologia nie ma jednoznacznego wyjaśnienia. 29 listopada czci się męczenników Saturninusa i Sysiniusa, którzy zginęli za wiarę chrześcijańską.

Bernard — imię pochodzenia germańskiego. Zostało utworzone ze słów oznaczających „niedźwiedź” i „odważny”, dlatego interpretuje się je jako „odważny jak niedźwiedź”. W kalendarzach tego dnia wspomina się Bernarda z Nazaretu.

Blaise — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z słowem blaesus, które oznacza „osobę jąkającą się” lub „osobę z wadą wymowy”. 29 listopada wspomina się świętego Blaise’a z Véroli.

Demetriusz — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „poświęcony Demeter” — bogini rolnictwa i płodności w mitologii starożytnej Grecji. Tego dnia wspomina się męczennika Demetriusza z Veroli.

Filip — imię pochodzenia greckiego. Składa się ze słów „miłość” i „koń”, dlatego oznacza „ten, który kocha konie”. W kalendarzu imienin 29 listopada wspomina się świętego Filipa, biskupa.

Ratbod — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z pradawnymi słowami oznaczającymi „radę” oraz „posłańca” lub „herolda”. Jest to jedna z odmian pisowni imienia Radbod, które nosił biskup Utrechtu.

Gulstan — rzadkie imię, które pojawia się w europejskich kalendarzach kościelnych. Jego pochodzenie i dokładne znaczenie nie mają wiarygodnego, powszechnie przyjętego wyjaśnienia. 29 listopada wspomina się świętego Gulstana.

Gardoyn — imię pochodzenia germańskiego, które pojawia się w starych francuskich kalendarzach kościelnych. Jego dokładne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. Tego dnia wspomina się świętego Gardoyna z Bretanii.

Egelwin — to staroanglosaskie imię. Składa się z elementów kojarzonych ze słowami „miecz” i „przyjaciel”, dlatego można je interpretować jako „przyjaciel miecza”. W katolickich kalendarzach tego dnia wspomina się świętego Egelwina.

Czym jest dzień anioła i jak go obchodzić

Dzień imienin to dzień oddania czci świętemu, na cześć którego dana osoba otrzymała imię. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka, a data jego wspomnienia staje się szczególną okazją do składania życzeń.

Zazwyczaj osoby obchodzące imieniny rozpoczynają ten dzień od modlitwy lub wizyty w kościele. Można również spotkać się z rodziną, spędzić czas z przyjaciółmi lub po prostu poświęcić ten dzień na odpoczynek. Najważniejsze jest, aby pamiętać o tej osobie, życzyć jej wszystkiego najlepszego i wesprzeć ją ciepłymi słowami.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin 29 listopada

Życzenia z okazji imienin nie muszą być długie. Wystarczy życzyć tej osobie zdrowia, spokoju ducha, miłości i wsparcia bliskich.

Oto kilka propozycji:

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech niebiański opiekun zawsze cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i podejmować właściwe decyzje. Życzę zdrowia, spokoju i wielu szczęśliwych chwil!

Gratuluję imienin! Niech w sercu zawsze panuje ciepło, w domu – przytulność, a obok – ludzie, którzy kochają i wspierają. Życzę spełnienia marzeń i dobrych wiadomości!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Życzę siły, inspiracji i wiary we własne możliwości. Niech każdy dzień przynosi radość, a anioł stróż zawsze będzie przy Tobie!

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