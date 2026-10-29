29 października swoje imieniny mogą obchodzić osoby o imionach Ermelinda, Euzebia, Anna, Narkis, Zenobiusz i Teodor. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się kilku świętych, wśród których znajdują się biskup Narkis z Jerozolimy, święta Ermelinda oraz męczennica Euzebia. Opowiadamy, co oznaczają te imiona i komu warto złożyć życzenia z okazji imienin.

Imiona żeńskie 29 października

Ermelinda — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się z wyrazami oznaczającymi „wielka” lub „potężna” oraz „delikatna”, „miękka”. Dlatego znaczenie tego imienia można oddać jako „delikatna siła”. W tradycji katolickiej 29 października wspomina się świętą Ermelindę, która żyła w VI wieku na terenie dzisiejszej Belgii. Według podań zrezygnowała z małżeństwa, rozdała część spadku ubogim i poświęciła życie modlitwie.

Euzebia — to żeńska forma starożytnego greckiego imienia Euzebiusz. Jego znaczenie wiąże się z pobożnością, szacunkiem i czcią. Imię to można interpretować jako „pobożna” lub „ta, która czci”. W katolickich wykazach świętych na 29 października wymieniona jest święta Euzebia, czczona jako męczennica.

Anna — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „miłosierdzie”, „łaskę” lub „przychylność”. Ma ono długą historię biblijną i jest rozpowszechnione w wielu krajach. W kalendarzach katolickich 29 października wspomina się również świętą Annę, związaną z życiem zakonnym.

Ida — to skrócona forma imienia pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z dawnymi słowami oznaczającymi pracę, działanie lub aktywność. Imię to jest popularne w kilku krajach europejskich i pojawia się w kalendarzach imieninowych na 29 października.

Longina — żeńska forma imienia Longin, wywodząca się od łacińskiego Longinus. Zazwyczaj kojarzy się je z łacińskim słowem longus — „długi” lub „wysoki”. To rzadkie imię można znaleźć w polskich kalendarzach imieninowych na tę datę.

Violetta — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem viola — „fiołek”. Kojarzy się z delikatnym kwiatem w kolorze fioletowym. Imię Violetta występuje w kalendarzach imienin niektórych krajów europejskich na 29 października.

Sylwia — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa silva, oznaczającego „las”. Można je przetłumaczyć jako „leśna” lub „związana z lasem”. Wariant imienia Sylwia figuruje w czeskich kalendarzach imieninowych na 29 października.

Klara – imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza „jasna”, „przejrzysta” lub „znana”. Rozpowszechniło się w Europie dzięki tradycji chrześcijańskiej, w szczególności poprzez kult świętej Klary z Asyżu. W słowackich kalendarzach imię Klara figuruje wśród imienin obchodzonych tego dnia.

Zinaida — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z imieniem Zeusa, a także interpretuje się je jako „należąca do Zeusa” lub „boska”. Imię Zinaida pojawia się w kalendarzach imieninowych na 29 października, w szczególności w kalendarzu rosyjskim.

Melinda — imię, które w niektórych tradycjach uznaje się za wariant lub formę pokrewną imienia Hermelinda. Jego dokładne pochodzenie wyjaśnia się na różne sposoby, dlatego nie ma jednej, powszechnie przyjętej interpretacji. W Austrii imię Melinda również figuruje wśród imienin obchodzonych 29 października.

Imiona męskie na 29 października

Narkis — imię pochodzenia greckiego, znane również w formie Narkisij lub Narkis. Kojarzy się z starożytnym greckim słowem oznaczającym „odrętwienie” lub „sen”. Jednocześnie w tradycji chrześcijańskiej imię to znane jest dzięki świętemu Narkisowi, biskupowi Jerozolimskiemu, którego wspomina się 29 października. W różnych językach imię to występuje w formach Narkis, Narkisij i Narsis.

Zenobiusz — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się z elementami odnoszącymi się do Zeusa i życia, dlatego jedną z możliwych interpretacji jest „życie dane przez Zeusa”. W kalendarzu katolickim 29 października wspomina się świętego Zenobiusza, kapłana i męczennika, który żył w okresie prześladowań chrześcijan.

Teodor — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „dar Boży”. Zostało utworzone ze słów theos — „Bóg” i doron — „dar”. Imię to występuje w wielu odmianach w różnych językach: Teodor, Todor, Fiodor, Teo. W polskich kalendarzach imienin Teodor figuruje wśród imion obchodzonych 29 października.

Franciszek — imię wywodzące się od łacińskiego Franciscus, które pierwotnie oznaczało „Frank” lub „Francuz”. Stało się ono szczególnie znane dzięki świętemu Franciszkowi z Asyżu — założycielowi zakonu franciszkanów. W polskim kalendarzu imienin imię Franciszek również figuruje 29 października.

Alfred — imię pochodzenia staroangielskiego. Jego składniki wiąże się ze słowami „elf” i „rada”, więc znaczenie można oddać jako „rada elfów”. Imię to figuruje w kalendarzach imieninowych Estonii i Finlandii na 29 października.

Urmas — to estońskie imię męskie, które pojawia się w fińskich i estońskich kalendarzach imieninowych. Jego pochodzenie i dokładne znaczenie są interpretowane różnie, dlatego nie należy przypisywać mu jednej ustalonej interpretacji. W Finlandii i Estonii imię to wiąże się z datą 29 października.

Longin — imię pochodzenia łacińskiego, pokrewne imieniu Longina. Kojarzy się z wyrazem longus — „długi” lub „wysoki”. Longin figuruje wśród imienin w polskim kalendarzu na 29 października.

Časlav — imię słowiańskie, utworzone z elementów związanych z pojęciami „honor” i „sława”. Jego znaczenie można oddać jako „ten, kto zdobywa sławę” lub „sławny dzięki honorowi”. Imię Časlav figuruje w chorwackim kalendarzu imienin na 29 października.

Honoriusz — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa honor, czyli „honor”. Jego znaczenie wiąże się z szacunkiem i godnością. W niektórych kalendarzach imienin na tę datę występują formy Honoriusz lub Onoriusz.

Franko — imię rozpowszechnione we Włoszech i innych krajach europejskich. Może być skróconą formą imion Franciszek lub Francesco. Jego historyczne znaczenie wiąże się z nazwą germańskiego plemienia Franków. W niemieckich kalendarzach imienin imię Franko również odnotowuje się na 29 października.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień ku czci świętego, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego patrona, a data jego wspomnienia staje się szczególnym dniem dla tych, którzy noszą to imię.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Ich data zależy od tradycji kościelnej i kalendarza, według którego dana osoba obchodzi to święto. W tradycji katolickiej imieniny często wiąże się z dniem upamiętniającym świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodzinnym lub w gronie bliskich przyjaciół. Niektórzy rozpoczynają dzień od modlitwy lub wizyty w kościele, inni organizują małe spotkanie z najbliższymi. Najważniejsze nie jest to, jak hucznie się świętuje, ale troska o osobę i ciepłe słowa skierowane do niej.

Jeśli jubilat przestrzega tradycji religijnych, można mu życzyć Bożej opieki, zdrowia i pokoju. A jeśli dana osoba nie nadaje temu świętowi znaczenia religijnego, odpowiednie będą proste życzenia radości, pomyślności i wsparcia bliskich.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Aby złożyć życzenia, nie trzeba koniecznie szukać długiego wiersza ani skomplikowanych słów. Często najlepiej brzmią szczere życzenia, wypowiedziane z serca. Można życzyć jubilatowi zdrowia, wewnętrznego spokoju, dobrych ludzi w otoczeniu oraz siły do realizacji zamierzonych celów.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, a obok zawsze będą ludzie, z którymi czujesz się ciepło i spokojnie. Życzę zdrowia, radości, miłości i jak najwięcej powodów do uśmiechu”. Kolejna propozycja: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej jasnych dni, dobrych wiadomości i miłych spotkań. Życzę Ci spokoju, równowagi duchowej oraz spełnienia najważniejszych marzeń”.

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