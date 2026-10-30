Katolickie imieniny 30 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

30 października swoje imieniny obchodzą mężczyźni i kobiety o różnych imionach — od popularnego Alfonsa po rzadkie imiona, takie jak Arilda i Eutropia. Tego dnia Kościół katolicki czci świętych i błogosławionych, wśród których znajdują się biskup Herman z Kapui, zakonnik Alfons Rodrigues oraz męczennicy Zynowij i Zynowia. Opowiemy, komu należy złożyć życzenia z okazji imienin, co oznaczają te imiona i jak można uczcić to święto.

Imieniny kobiet 30 października

W kalendarzach katolickich na 30 października wymienionych jest kilka świętych kobiet. Wśród imion tego dnia znajdują się: Arilda, Dorota, Eutropia i Zinovia. Również w niektórych europejskich kalendarzach imieninowych można spotkać imiona Elsa i Izabela.

Arilda — rzadkie imię pochodzenia angielskiego. Jest ono związane ze świętą Arildą, której cześć oddaje się 30 października. Dokładne znaczenie imienia nie zostało jednoznacznie ustalone, ale ma ono długą historię w tradycji angielskiej.

Dorota — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „dar Boży”. Zostało utworzone z dwóch słów: „dar” i „Bóg”. Imię to jest znane w różnych krajach europejskich, a jego skrócone formy to Dora i Tea.

Eutropia – imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z znaczeniami „zwinna”, „elastyczna” lub „ta, która potrafi znaleźć wyjście”. W tradycji kościelnej 30 października wspomina się świętą Eutropię, męczenniczkę z Aleksandrii.

Zinovia — żeńska forma imienia Zinowij, które ma greckie pochodzenie. Znaczenie imienia wiąże się z boską mocą i życiem pod Bożą opieką. Tego dnia wspomina się świętą Zinowię, siostrę świętego męczennika Zinowija.

Elza — imię pochodzenia germańskiego, uważane za skróconą formę imienia Elżbieta. Jego znaczenie wiąże się ze starożytnym hebrajskim wyrażeniem „Bóg jest moją przysięgą”. Imię to jest rozpowszechnione w krajach Europy Północnej i Środkowej.

Izabella — imię, które ma kilka odmian językowych i jest powiązane z imieniem Elżbieta. Jego tradycyjne znaczenie to „Bóg jest moją przysięgą”. Imię to zyskało popularność w wielu krajach europejskich i ma długą historię.

Męskie imieniny 30 października

W tym dniu w kalendarzach katolickich wspomina się Alfonsa, Angela, Hermana, Maksyma, Saturninusa, Serapiona i innych świętych. Część z tych imion jest rzadko spotykana na Ukrainie, jednak każde z nich ma swoją historię i znaczenie.

Alfons — imię pochodzenia starogermańskiego. Jego znaczenie wiąże się z gotowością do walki i szlachetnością. 30 października Kościół katolicki czci Alfonsa Rodrigueza — zakonnika jezuity, znanego ze swojej skromności i oddania służbie.

Anioł — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „herold” lub „posłaniec”. Jest ono związane z greckim słowem, od którego pochodzi również nazwa aniołów niebiańskich. Tego dnia wspomina się błogosławionego Angela z Akry, włoskiego księdza i kaznodziei.

Hermann – imię, którego pochodzenie ma kilka wersji. W staro-germańskiej tradycji wiąże się je ze znaczeniem „wojownik” lub „włócznik”. 30 października katolicy czczą świętego Hermana, biskupa Kapui, który żył w VI wieku.

Artemas – imię starożytne greckie, znane również z Nowego Testamentu. Jego dokładne znaczenie nie jest do końca pewne, jednak może to być skrócona forma dłuższego greckiego imienia. Artemas jest wspomniany w liście apostoła Pawła do Tytusa.

Asteriusz — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „gwiazdowy” lub „związany z gwiazdami”. Pochodzi od słowa „aster” – „gwiazda”. 30 października czci się świętego Asteriusza, biskupa z Amasei.

Gerard — imię pochodzenia starogermańskiego. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „włócznia” i „silny”, dlatego można je interpretować jako „silny włócznią”. W tradycji katolickiej 30 października wspomina się świętego Gerarda, biskupa Potencji.

Herbert — imię pochodzenia germańskiego. Jego składniki wiąże się ze znaczeniami „wojsko” oraz „jasny” lub „sławny”. Imię to rozpowszechniło się w Europie dzięki starożytnym tradycjom germańskim.

Maksym — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „największy”. Wywodzi się od słowa maximus i było rozpowszechnione już w starożytnym Rzymie. W kalendarzu katolickim 30 października wspomina się świętego Maksyma, męczennika z miasta Cumae.

Saturnin — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim bogiem Saturnem. Ma ono antyczne korzenie i pojawia się w historii wczesnego chrześcijaństwa. Tego dnia wspomina się świętego Saturninusa, męczennika z Cagliari na Sardynii.

Serapion — imię pochodzenia starożytnogreckiego, związane z imieniem egipskiego bóstwa Serapisa. Jest ono znane dzięki kilku postacim z okresu wczesnego chrześcijaństwa. 30 października Kościół katolicki wspomina świętego Serapiona, biskupa Antiochii, znanego ze swojej erudycji.

Teonest — rzadkie imię, które ma długą historię w europejskiej tradycji kościelnej. Nosił je święty Teonest, biskup i męczennik, którego wspomina się 30 października. Nie ma powszechnie przyjętej wersji dokładnego znaczenia tego imienia.

Zynowij – imię pochodzenia greckiego. Jego znaczenie tradycyjnie wiąże się z boską mocą. 30 października czci się świętego Zynowija, biskupa, który zgodnie z tradycją kościelną zginął za wiarę chrześcijańską wraz ze swoją siostrą Zynowiją.

Markian — imię pochodzenia łacińskiego, związane z rzymskim nazwiskiem rodowym Marcius. Ma długą historię i jest rozpowszechnione na Ukrainie oraz w innych krajach Europy.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna, do którego można zwracać się w modlitwie o wsparcie i wstawiennictwo.

Imieniny nie zawsze pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym znajduje się kilku świętych o tym samym imieniu, datę imienin zazwyczaj wiąże się z pamięcią o świętym, na cześć którego dana osoba została ochrzczona.

Jak świętować imieniny i składać życzenia bliskim

Dzień imienin można spędzić w gronie rodziny, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu poświęcić czas na praktyki duchowe. Wierzący mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub zrobić dobry uczynek. Aby złożyć życzenia, nie trzeba koniecznie przygotowywać drogiego prezentu. Najważniejsze są szczere słowa i troska o drugą osobę.

Można na przykład powiedzieć: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił. Życzę zdrowia, spokoju ducha, miłości i wielu dobrych wydarzeń w życiu”.

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