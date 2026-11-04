Katolickie imieniny 4 listopada 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

4 listopada Kościół katolicki czci św. Karola Boromeusza — arcybiskupa Mediolanu, który poświęcił swoje życie reformom kościelnym i pomocy ludziom. Tego dnia wspomina się również innych świętych i błogosławionych, a w europejskich kalendarzach imieninowych znajduje się wiele imion żeńskich i męskich. Opowiadamy, komu można złożyć życzenia tego dnia i co oznaczają te imiona.

W katolickim kalendarzu liturgicznym dzień 4 listopada poświęcony jest świętemu Karolowi Boromeuszowi. Tego dnia w kościelnych wykazach wspomina się również świętych Witalisa i Agrykola, Modesta, Perpetuę, Nikandra, Hermasa i innych. Niektóre europejskie kalendarze imieninowe uzupełniają tę listę o imiona, które tradycyjnie obchodzi się w poszczególnych krajach.

Wśród imion żeńskich znajdują się: Modesta, Karla, Helena, Perpetua, Gerta i inne. Część męska listy obejmuje różne formy imienia Karol, a także Otto, Emeryk, Witali, Amandiusz i inne.

Imiona żeńskie na 4 listopada

Modesta — imię pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem modestus, oznaczającym „skromna”, „powściągliwa”, „umiarkowana”. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętą Modestę.

Karla — żeńska forma imienia Karl. Ma ono starogermańskie korzenie i wiąże się ze znaczeniem „wolna osoba” lub „człowiek”. Imię to jest popularne w krajach europejskich, zwłaszcza w Austrii.

Helena — imię pochodzenia greckiego. Tradycyjnie interpretuje się je jako „jasna”, „promienna” lub „pochodnia”. W wykazach świętych na 4 listopada wymieniana jest błogosławiona Helena Enselmini.

Perpetua — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „wieczna”, „trwała”. Jest ono związane ze świętą Perpetuą — wczesnochrześcijańską męczenniczką, o której wspomina się w kalendarzach kościelnych.

Herta — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z pragermańskim imieniem bogini ziemi Nertus, którą w niektórych tradycjach nazywano Herta. W kalendarzach imieninowych imię to występuje między innymi w Estonii i Finlandii.

Gertta — fińska forma imienia Herta. Ma to samo pochodzenie i jest związana ze staro-germańską tradycją.

Erla — imię rozpowszechnione w krajach Europy Północnej. Kojarzy się z językami skandynawskimi, gdzie może oznaczać „szlachetną kobietę” lub „znaną”. Dokładne pochodzenie i interpretacja imienia różnią się w zależności od źródła.

Erle — to estońska forma imienia, którą również uwzględnia się w lokalnych kalendarzach imieninowych na 4 listopada. Nie ma jednej, powszechnie przyjętej interpretacji jego znaczenia.

Waidmina — to litewskie imię żeńskie. Zostało utworzone z elementów języków bałtyckich, ale jego dokładne znaczenie zależy od interpretacji poszczególnych składników. Imię to figuruje w litewskich kalendarzach imieninowych na tę datę.

Kassandra — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Najczęściej kojarzy się je z mitologiczną prorokinią Kassandrą, córką trojańskiego króla Priama. Dokładne pierwotne znaczenie imienia pozostaje przedmiotem dyskusji.

Imiona męskie na 4 listopada

Karol — imię pochodzenia staro-germańskiego. Najpopularniejsza interpretacja to „wolny człowiek” lub „mężczyzna”. Właśnie to imię nosił święty Karol Boromeusz, którego Kościół katolicki czci 4 listopada.

Carlo — włoska forma imienia Karol. Ma to samo znaczenie — „wolny człowiek”. Imię to jest popularne we Włoszech, gdzie 4 listopada również obchodzi się dzień świętego Karola Boromeusza.

Karol — to forma imienia Karl, używana w Polsce, na Słowacji i w innych krajach Europy Środkowej. Znaczenie pozostaje niezmienne — „wolny człowiek”.

Karel — czeska forma imienia Karol. Ma ono również germańskie korzenie i wiąże się ze znaczeniem „wolny człowiek”.

Karoy — węgierska forma imienia Karol. Jego tradycyjne znaczenie to „wolny człowiek”.

Otto — imię pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się z elementów związanych z bogactwem i dostatkiem, dlatego interpretuje się je jako „zamożny”, „bogaty”.

Emeryk — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „pracę”, „władzę” lub „władcę”. Jednym ze znanych nosicieli tego imienia był święty Emeryk Węgierski.

Witalij — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa vitalis, czyli „życiodajny”, „ten, który daje życie”. W kościelnych kalendarzach na 4 listopada wspomina się świętego Witalija.

Agrikola — imię pochodzenia łacińskiego, które dosłownie oznacza „rolnik”, „ten, kto uprawia ziemię”. Święty Agrikola, o którym wspomina się tego dnia wraz ze świętym Witalijem, był wczesnochrześcijańskim męczennikiem.

Nikander — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Zostało utworzone ze słów związanych ze znaczeniami „zwycięstwo” i „mężczyzna”, dlatego można je interpretować jako „zwycięzca”. W katolickich kalendarzach 4 listopada wspomina się świętego Nikandra.

Hermas – imię pochodzenia greckiego, które wiąże się z imieniem Hermes. W starożytnej mitologii greckiej Hermes był posłańcem bogów oraz patronem podróżników i handlu. W kalendarzu kościelnym tego dnia wspomina się świętego Hermasa.

Amandiusz — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa amandus, czyli „ten, kogo warto kochać” lub „godny miłości”. Występuje ono w niektórych europejskich kalendarzach imieninowych.

Aimeric — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z znaczeniami „władca” i „potężny”, choć dokładna interpretacja zależy od pochodzenia konkretnej formy. Imię to występuje we francuskich kalendarzach imieninowych na 4 listopada.

Jesse — francuska forma biblijnego imienia Jesaja. Ma ono starożytno-żydowskie pochodzenie, a jego znaczenie często tłumaczy się jako „dar” lub „bogactwo”. We Francji imię to również figuruje wśród imienin 4 listopada.

Atis — łotewskie imię męskie. Jego pochodzenie i znaczenie nie mają jednoznacznego wyjaśnienia, jednak figuruje ono w oficjalnym łotewskim kalendarzu imienin na tę datę.

Otomar — imię pochodzenia germańskiego. Składa się z elementów związanych z bogactwem i sławą, dlatego interpretuje się je jako „zamożny i sławny”.

Olgerd — imię pochodzenia bałtyckiego, rozpowszechnione zwłaszcza na Litwie i w Polsce. Jego składniki wiąże się ze znaczeniami „sława” i „włócznia”, choć interpretacje mogą się różnić w zależności od źródła.

Drago — imię pochodzenia słowiańskiego, które wiąże się ze słowem „drogi”. Może oznaczać „ukochany”, „cenny”. Imię to występuje w chorwackich kalendarzach imieninowych.

Dragutin — imię południowosłowiańskie, utworzone od rdzenia oznaczającego „drogi”, „ukochany”. Można je również znaleźć w chorwackich wykazach imieninowych na 4 listopada.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji katolickiej dzień ten wiąże się z oddaniem czci niebiańskiemu patronowi, którego przykład może inspirować człowieka w codziennym życiu.

Jeśli w kalendarzu występuje kilku świętych o tym samym imieniu, datę imienin zazwyczaj wiąże się z dniem upamiętniającym tego świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana. Dlatego w różnych krajach i rodzinach data obchodów może się różnić.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodzinnym lub z bliskimi przyjaciółmi. W rodzinach katolickich tego dnia można uczestniczyć we mszy świętej, pomodlić się do swojego patrona lub podziękować mu za wstawiennictwo.

Obchody nie muszą być huczne. Wystarczy serdeczne spotkanie, wspólna kolacja, niewielki prezent lub telefon. Najważniejsze jest okazanie uwagi tej osobie i szczere życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W życzeniach dla osób obchodzących imieniny życzy się zdrowia, pokoju, miłości, siły i wsparcia bliskich. Można również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed kłopotami i pomagał w znalezieniu właściwej drogi.

Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię chroni, dodaje sił i pomaga pokonywać trudności. Życzę zdrowia, spokoju ducha, miłości i wielu szczęśliwych chwil”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w życiu będzie więcej powodów do radości, niech bliscy zawsze będą przy tobie, a każdy nowy dzień przynosi dobre wieści, ciepło i inspirację”.

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