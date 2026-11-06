Katolickie imieniny 6 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

6 listopada imieniny obchodzą osoby o imionach Leonard, Feliks, Gabriela, Daniela, Krystyna, Anita i inne. W tradycji katolickiej tego dnia czci się świętego Leonarda Noblackiego, a w kalendarzach imieninowych można znaleźć również inne imiona żeńskie i męskie. Opowiadamy, co one oznaczają i skąd pochodzą.

Imiona żeńskie 6 listopada

Gabriela — żeńska forma imienia Gabriel, które ma starożytne żydowskie pochodzenie. Jego znaczenie to „Bóg jest moją siłą” lub „siła Boża”. Imię to wiąże się z archaniołem Gabrielem, który w tradycji biblijnej przekazuje ważne wiadomości.

Daniela — żeńska forma imienia Daniel. Pochodzi z języka starożytno-żydowskiego i oznacza „Bóg jest moim sędzią”. Imię to ma biblijne korzenie i jest znane dzięki prorokowi Danielowi.

Krystyna — imię pochodzenia greckiego, które oznacza „chrześcijankę” lub „naśladowczynię Chrystusa”. Pochodzi od słowa Christianos — tak nazywano ludzi wyznających chrześcijaństwo. Imię to ma wiele odmian w różnych językach, między innymi Chrystina, Kristina i Kristianna.

Anita — imię uważane za skróconą formę imienia Anna. Ma starożytne pochodzenie żydowskie i oznacza „miłosierdzie”, „łaskę” lub „przychylność”. Imię to jest popularne w Hiszpanii, we Włoszech oraz w krajach Europy Środkowej.

Leonarda — żeńska forma imienia Leonard. Ma pochodzenie germańskie i składa się z części oznaczających „lew” oraz „silny”. Dlatego imię to interpretuje się jako „silna jak lwica”.

Leonarde — to kolejna żeńska odmiana imienia Leonard, która pojawia się w europejskich kalendarzach. Jego znaczenie również wiąże się z siłą lwa, odwagą i wytrwałością.

Stefania — żeńska forma imienia Stefan, wywodząca się z języka greckiego. Oznacza „wieniec” lub „koronę”. W przenośni imię to kojarzy się z szacunkiem i zwycięstwem.

Stefani — forma imienia Stefania, popularna w krajach anglojęzycznych i francuskojęzycznych. Znaczenie pozostaje takie samo — „korona” lub „wieniec”. Imię to ma długą tradycję chrześcijańską.

Étienne — żeńska forma francuskiego imienia Étienne, odpowiadającego ukraińskiemu imieniu Stepan. Pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „wieniec” lub „koronę”. Imię to pojawia się w europejskich wykazach imienin przypadających 6 listopada.

Winnie — skrócona forma kilku angielskich imion, w szczególności Winnifred i Winfred. W zależności od pełnej formy imienia jego pochodzenie i znaczenie mogą się różnić. Winnifred ma walijskie korzenie, a jego znaczenie tradycyjnie wiąże się z pokojem i błogosławieństwem.

Imiona męskie na 6 listopada

Leonard — imię pochodzenia germańskiego. Powstało z dwóch części o znaczeniu „lew” i „silny”, dlatego tłumaczy się je jako „silny jak lew”. 6 listopada Kościół katolicki czci św. Leonarda z Nobleca — pustelnika, który żył we Francji i pomagał jeńcom.

Feliks — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „szczęśliwy”, „odnoszący sukcesy” lub „ten, któremu sprzyja szczęście”. W starożytnym Rzymie słowo to używano jako życzenie dobrobytu i pomyślnego życia. Imię to jest popularne w wielu krajach europejskich.

Teobald — imię pochodzenia germańskiego. Składa się z części oznaczających „lud” oraz „odważny”, „mężny”. Dlatego często tłumaczy się je jako „odważny wśród ludu” lub „mężny władca”.

Trzebowit — rzadkie imię słowiańskie, które pojawia się w polskich kalendarzach imieninowych. Kojarzy się z dawnymi słowiańskimi podstawami imion, jednak jego dokładne znaczenie nie ma powszechnie przyjętego wyjaśnienia.

Étienne — francuska forma imienia Stepan. Pochodzi od greckiego słowa Stephanos, oznaczającego „wieniec” lub „koronę”. W chrześcijaństwie imię to wiąże się ze świętym Stefanem — pierwszym męczennikiem.

Stefano — to włoska forma imienia Stepan. Jego znaczenie jest takie samo — „wieniec”, „korona”. Imię to jest popularne we Włoszech i ma długą historię kościelną.

Stefan — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „ukoronowany” lub „noszący koronę”. Jest znane dzięki świętemu Stefanowi, uważanemu za pierwszego chrześcijańskiego męczennika.

Stephen — to angielska forma imienia Stefan. Pochodzi ono również od greckiego słowa oznaczającego „wieniec” lub „koronę”. Wśród znanych wariantów tego imienia znajdują się: Steve, Stevie i Stephen.

Winok — imię pochodzenia celtyckiego, które wiąże się ze świętym Winokiem, mnichem z Wysp Brytyjskich. Jego dokładne znaczenie ma kilka wersji, ale imię to zachowało się w tradycji kościelnej niektórych regionów Europy.

Vinnie — może być męską skróconą formą imion Vincent lub Winfred. Jeśli chodzi o imię Vincent, pochodzi ono z łaciny i oznacza „ten, który zwycięża”. W różnych krajach ta forma jest używana również jako samodzielne imię.

Czym jest dzień anioła i jak go obchodzić

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię. W tradycji chrześcijańskiej takiego świętego uważa się za niebiańskiego opiekuna. Zwraca się do niego z modlitwami, prosząc o ochronę i wsparcie.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj kieruje się dniem upamiętnienia tego świętego, na cześć którego nadano danej osobie imię. W różnych krajach i rodzinach mogą obowiązywać własne zwyczaje związane z obchodzeniem imienin. Tego dnia można udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna lub spędzić czas z bliskimi. Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości — najważniejsze jest, aby pamiętać o duchowym znaczeniu tej daty.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Z okazji imienin zazwyczaj życzy się zdrowia, pokoju, miłości, dobrobytu i spokoju ducha. Można również życzyć, aby niebiański patron chronił daną osobę, pomagał jej pokonywać trudności i dodawał sił w ważnych momentach życia.

Życzenia nie muszą być długie. Kilka szczerych słów, ciepła wiadomość lub telefon mogą sprawić, że ten dzień będzie wyjątkowy. Najważniejsze — pokazać tej osobie, że pamiętasz o jej święcie.

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