Katolickie imieniny 7 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W sobotę, 7 listopada 2026 roku, kalendarze katolickie upamiętniają świętych Willibrorda, Engelberta, Achillesa, Ernesta i innych męczenników. Wśród imion żeńskich związanych z tą datą znajdują się: Karina, Urania, Gertruda i Zdenka. Opowiadamy, co oznaczają te imiona, skąd się wywodzą i komu można złożyć życzenia z okazji imienin.

7 listopada w tradycji katolickiej wspomina się kilku świętych i błogosławionych. Wśród nich znajdują się: święty Willibrord, biskup i misjonarz, który szerzył chrześcijaństwo w Europie Zachodniej, święty Engelbert z Kolonii, biskup Achilles z Aleksandrii oraz błogosławiony Antoni Baldinucchi.

Tego dnia wspomina się również męczenników Melasippa, Karinę i ich syna Antoniego. W różnych krajach z tą datą wiążą się również lokalne imieniny, dlatego lista imion może się różnić. Znajdują się wśród nich zarówno imiona męskie, jak i żeńskie.

Imiona żeńskie 7 listopada

Karina — imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z wyrazem carus, oznaczającym „droga”, „ukochana” lub „miła”. Istnieje również wersja sugerująca związek tego imienia z łacińskim słowem carina — „kil”. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się świętą Karinę z Ankiry, która poniosła śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską wraz z mężem Melasippem i synem Antoniuszem.

Urania — imię pochodzenia starożytno-greckiego. Pochodzi od słowa ouranos, czyli „niebo”. Imię Urania można przetłumaczyć jako „niebiańska” lub „należąca do nieba”. W mitologii starożytnej Grecji tak nazywano muzę astronomii.

Gertruda — imię pochodzenia staro-germańskiego. Zostało utworzone z dwóch części o znaczeniu „włócznia” i „siła” lub „ochrona”. Dlatego imię to często interpretuje się jako „silna włócznią” lub „obrończyni”. W kalendarzach katolickich pojawia się forma Gebetruda, związana ze świętą Gertrudą z Remirmontu.

Zdenka — imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego, rozpowszechnione przede wszystkim w Czechach, Chorwacji i innych krajach Europy Środkowej. Kojarzy się z imionami utworzonymi od rdzenia „Zden-”, w szczególności ze Zdisławą. Dokładne znaczenie zależy od wersji pochodzenia. W kalendarzach imienin niektórych krajów europejskich imię Zdenka również figuruje 7 listopada.

Imiona męskie na 7 listopada

Willibord — imię pochodzenia starogermańskiego. Jego składniki wiąże się ze słowami „wola” i „chwała”. Dlatego imię to można interpretować jako „ten, który dąży do chwały” lub „sławny ze swojej woli”. Święty Willibord był misjonarzem, biskupem Utrechtu i jednym z tych, którzy szerzyli chrześcijaństwo wśród ludów Fryzji.

Engelbert — imię pochodzenia starogermańskiego. Składa się z części oznaczających „anioł” oraz „jasny” lub „sławny”. Interpretuje się je jako „jasny jak anioł”. Jednym ze znanych nosicieli tego imienia był święty Engelbert z Kolonii, arcybiskup, którego czci się 7 listopada.

Achilles — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Jego dokładne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji. Najczęściej kojarzy się je z bohaterem starożytnych mitów greckich, Achillesem, znanym ze swojej siły i odwagi. 7 listopada w kalendarzach katolickich wspomina się świętego Achillesa, biskupa Aleksandrii.

Ernest – imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa oznaczającego „poważny”, „zdecydowany” lub „sumienny”. Interpretuje się je również jako „ten, który nie odstępuje od swoich przekonań”.

Antoni — imię pochodzenia starożytnorzymskiego, związane z rodowym imieniem Antonius. Jego pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. W tradycji katolickiej 7 listopada wspomina się błogosławionego Antoniego Baldinucchi, włoskiego księdza i kaznodziei. Imię to występuje również w formach Anton i Antonio.

Melasypp — rzadkie imię pochodzenia greckiego. Jest ono związane ze starożytnymi greckimi słowami, które mogą oznaczać „czarny” i „koń”. W historii Kościoła znane jest dzięki świętemu Melasypowi z Ankiry, którego wspomina się wraz ze świętą Kariną i ich synem Antoniuszem.

Florencjusz — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa florens, oznaczającego „kwitnący”, „ten, który prosperuje”. Imię to wiąże się z życzeniem pomyślności i sukcesu. 7 listopada wspomina się świętego Florencjusza ze Strasburga.

Piotr — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Wywodzi się od słowa petros, czyli „kamień” lub „skała”. W chrześcijaństwie imię to ma szczególne znaczenie dzięki apostołowi Piotrowi. W katolickich kalendarzach świętych 7 listopada wspomina się również błogosławionego Piotra U.

Ruf — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rufus, co oznacza „rudy” lub „rudowłosy”. W kalendarzach katolickich tego dnia wspomina się świętego Rufa z Metz.

Ernest — imię pochodzenia germańskiego, oznaczające „poważny”, „zdecydowany” lub „sumienny”. Kojarzy się ono również z siłą charakteru i wiernością własnym przekonaniom.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień ku czci świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji katolickiej święty jest uważany za niebiańskiego patrona, do którego można zwracać się w modlitwie.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu jest kilku świętych o tym samym imieniu, osoba może czcić tego, na cześć którego została nazwana, lub świętego, którego wybrano na patrona podczas chrztu.

Jak obchodzi się imieniny

W tradycji katolickiej ten dzień można spędzić na modlitwie, odwiedzając kościół lub uczestnicząc w nabożeństwie. Niektórzy poświęcają ten czas na dobre uczynki, pomagają bliskim lub przekazują darowizny na cele charytatywne.

Imeniny świętuje się również w gronie rodzinnym. Nie musi to być wielka uczta — czasami wystarczy spotkać się z bliskimi, porozmawiać i poświęcić uwagę osobie, która obchodzi Dzień Anioła.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Osobom obchodzącym imieniny 7 listopada można życzyć zdrowia, pokoju, miłości, pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Warto również wspomnieć o niebiańskim opiekunie i życzyć, aby pomagał w trudnych chwilach i wspierał na drodze życia.

Na przykład życzenia mogą brzmieć następująco: „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun cię strzeże, dodaje sił i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę Ci dobrego zdrowia, szczerej miłości, spokoju ducha i wielu szczęśliwych chwil”.

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