Katolickie imieniny 8 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

8 listopada to dzień, w którym zgodnie z katolickimi kalendarzami kościelnymi wspomina się kilku świętych, a w różnych krajach Europy i świata obchodzone są imieniny osób o dziesiątkach różnych imion. Wśród nich znajdują się zarówno znane nam imiona, takie jak Michał, Gabriel i Aleksandra, jak i mniej popularne: Wendel, Nelle i Gottfried. Opowiadamy, komu należy złożyć życzenia tego dnia i jakie znaczenie mają te imiona.

W tradycji katolickiej 8 listopada wiąże się z czczeniem św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, św. Godfryda z Amiens, św. Willegada i innych męczenników. Tego dnia wspomina się również czterech świętych męczenników – grupę wczesnych chrześcijan, którzy zginęli za swoją wiarę.

W kalendarzach imieninowych różnych krajów na tę datę można znaleźć wiele imion żeńskich i męskich. Część z nich ma pochodzenie biblijne lub starogermańskie, inne wywodzą się z języków greckiego, łacińskiego i skandynawskich.

Imiona żeńskie na 8 listopada

Elżbieta — imię pochodzenia starożydowskiego. Tłumaczy się je jako „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się świętą Elżbietę od Trójcy Przenajświętszej — francuską zakonnicę, znaną ze swojej działalności duchowej.

Maria — jedno z najbardziej znanych imion biblijnych. Jego pochodzenie ma kilka wyjaśnień: wśród możliwych znaczeń znajdują się „ukochana”, „pożądana” oraz „pani”. 8 listopada w katolickich wykazach świętych wspomina się błogosławioną Marię Rozpjatą Sateliko, włoską zakonnicę.

Dora — imię pochodzenia greckiego, które wiąże się ze słowem „dar”. Może być również skróconą formą imion Dorota i Teodora. 8 listopada imię Dora pojawia się w kalendarzach imienin we Francji i Kanadzie.

Karina — imię, które ma kilka wersji pochodzenia. Kojarzy się z łacińskim słowem carus — „droga”, „ukochana”. W niektórych europejskich kalendarzach Karina obchodzi imieniny właśnie 8 listopada.

Wendela — imię żeńskie pochodzenia niemieckiego. Pochodzi od starożytnego imienia Wendel i jest związane z nazwą ludu Wandalów. W Szwecji 8 listopada obchodzi się dzień Wendeli.

Nelle — imię popularne w Estonii. Najczęściej uznaje się je za skróconą formę innych imion żeńskich, w szczególności Kornelii lub Eleonory. Istnieje kilka wariantów pisowni: Nella i Nelli. Wszystkie te formy znajdują się w estońskim kalendarzu imienin na 8 listopada.

Aleksandra — żeńska forma starożytnego greckiego imienia Aleksander. Składa się z słów oznaczających „bronić” i „człowiek”. Dlatego imię to często tłumaczy się jako „obrończyni ludzi”. 8 listopada można je znaleźć w łotewskim kalendarzu imienin.

Angeliki — greckie imię żeńskie, spokrewnione z imieniem Angelina. Pochodzi od słowa angelos, oznaczającego „posłaniec” lub „herold”. W tradycji greckiej imieniny Angeliki przypadają 8 listopada.

Gawriela — to żeńska forma biblijnego imienia Gabriel. Ma ono starożytne żydowskie korzenie, a jego znaczenie tłumaczy się jako „Bóg jest moją siłą” lub „siła Boża”. W greckim kalendarzu imieniny Gavriela obchodzone są 8 listopada wraz z imieninami Gavriila.

Michaela — żeńska forma imienia Michał. Pochodzi z języka starożytno-żydowskiego i ma formę retorycznego pytania: „Kto jest jak Bóg?”. W greckich kalendarzach imieniny Michaeli również obchodzone są 8 listopada.

Stamatia — żeńskie imię greckie. Kojarzy się ze słowem stamatis, które oznacza „powstrzymywać” lub „ten, kto powstrzymuje”. W Grecji imię to również znajduje się na liście imienin obchodzonych 8 listopada.

Imiona męskie 8 listopada

Michał — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie to „Któż jest jak Bóg?”. To pytanie podkreśla niezrównaność Boga. Imię to wiąże się z archaniołem Michałem, czczonym w tradycji chrześcijańskiej.

Gabriel — kolejne imię biblijne pochodzenia starożytno-żydowskiego. Interpretuje się je jako „Boża moc” lub „Bóg jest moją mocą”. W chrześcijaństwie archanioł Gabriel znany jest jako niebiański posłaniec, który zwiastował Dziewicy Marii narodziny Jezusa.

Rafał — imię pochodzenia starożytnożydowskiego, które oznacza „Bóg uzdrowił” lub „Boże uzdrowienie”. W tradycji biblijnej archanioł Rafał kojarzony jest z uzdrowieniem i ochroną podróżnych. Imię to figuruje w kalendarzach imieninowych na 8 listopada.

Godfryd — imię pochodzenia starogermańskiego. Składa się z części oznaczających „Bóg” i „pokój”, dlatego tłumaczy się je jako „pokój Boży”. W tradycji francuskiej znana jest forma Godfrua, a w anglojęzycznej — Godfrey. 8 listopada tradycja katolicka upamiętnia świętego Godfryda z Amiens.

Willegad — to staro-germańskie imię związane ze świętym Willegadem, biskupem Bremy. Jego imię ma historyczne germańskie korzenie, choć dokładne znaczenie poszczególnych składników interpretuje się na różne sposoby. W kalendarzach katolickich święty Villegad jest upamiętniany 8 listopada.

Adeodat — imię pochodzenia łacińskiego. Dosłownie oznacza „dany przez Boga”. Imię to nosiło kilku działaczy kościelnych, w tym papieży rzymskich. 8 listopada w katolickich wykazach świętych wspomina się papieża Adeodata I.

Kastorium — starożytne imię łacińskie, związane z imieniem Kastor. Nosił je jeden z wczesnochrześcijańskich męczenników, o którym wspomina się w katolickich wykazach świętych na 8 listopada.

Kibi — imię pochodzenia celtyckiego, znane dzięki świętemu Kibi z Walii. Był on chrześcijańskim misjonarzem i założycielem wspólnoty religijnej. W katolickich wykazach świętych wspomina się o nim 8 listopada.

Tysilio — starożytne imię walijskie. Jest ono związane ze świętym Tysilio, chrześcijańskim duchownym z Walii. Jego imię również figuruje w katolickich wykazach świętych na tę datę.

Angelos — greckie imię, które pochodzi od słowa angelos — „posłaniec” lub „herold”. Jest pokrewne imionom Angel i Angeliki. W Grecji imieniny Angelosa obchodzone są 8 listopada.

Dymitr — forma greckiego imienia Demetriusz. Pochodzi od imienia starożytnej greckiej bogini Demeter, patronki rolnictwa i płodności. W Polsce Dymitr figuruje w kalendarzu imienin na 8 listopada.

Geoffroy — francuska forma staro-germańskiego imienia, pokrewnego imieniu Godfryd. Jego znaczenie wiąże się z pojęciami Boga i pokoju. We francuskich kalendarzach imieninowych imię to również przypada na 8 listopada.

Klaudiusz — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od nazwiska rodowego Claudius. Tradycyjnie wiąże się je z łacińskim słowem claudus — „kulawy”. Imię Klaudiusz, lub Claudius, występuje w duńskim kalendarzu imienin 8 listopada.

Severin — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa severus. Jego znaczenie to „surowy”, „powściągliwy” lub „poważny”. Imię to i jego odmiany można znaleźć w litewskich kalendarzach imieninowych na tę datę.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień czci świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna człowieka, do którego można zwracać się z modlitwą i prośbą o wstawiennictwo.

Dla katolików szczególne znaczenie ma dzień pamięci świętego, którego imię nosi dana osoba. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilku świętych o tym samym imieniu, rodzina lub sama osoba może kierować się datą najbliższą dniu urodzin lub świętym wybranym podczas chrztu.

Jak obchodzi się imieniny

Imieniny zazwyczaj obchodzi się w gronie rodzinnym lub wśród bliskich przyjaciół. Wierni mogą rozpocząć dzień od modlitwy, udać się do kościoła, podziękować swojemu niebiańskiemu patronowi i poprosić go o wsparcie.

Uroczystość nie musi być huczna. Często wystarczy serdeczne spotkanie, wspólny obiad lub telefon od bliskich. Najważniejsze są troska o osobę i szczere życzenia.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W Dzień Anioła życzy się jubilatom zdrowia, pokoju, równowagi duchowej, miłości i Bożego błogosławieństwa. Można również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed kłopotami i pomagał znaleźć właściwą drogę.

Życzenia mogą być proste i szczere: „Gratuluję z okazji imienin! Niech Twój niebiański opiekun zawsze Cię chroni, dodaje sił w trudnych chwilach i pomaga spełniać marzenia. Życzę Ci dobrego zdrowia, miłości, spokoju i ciepła w otoczeniu najbliższych!”

Czytaj nas na