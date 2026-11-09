Katolickie imieniny 9 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

9 listopada katolicy obchodzą święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie — jednej z najważniejszych świątyń zachodniego chrześcijaństwa. Tego dnia w kalendarzach kościelnych wspomina się również świętych Teodora, Ursina, Vitona, Agrypina i innych ascetów. W europejskich kalendarzach imienin na tę datę znajduje się wiele imion żeńskich i męskich — od powszechnie znanych, takich jak Jan i Aleksander, po Genowefę i Almudenę.

W tradycji katolickiej 9 listopada poświęcony jest pamięci o poświęceniu bazyliki Laterańskiej. Została ona zbudowana w Rzymie za czasów cesarza Konstantyna, a świątynię poświęcił papież Sylwester I. Bazylikę nazywa się matką i głową wszystkich kościołów Rzymu i świata. Właśnie dlatego ten dzień ma szczególne znaczenie dla Kościoła katolickiego.

W kalendarzach kościelnych 9 listopada upamiętnia się również świętych i błogosławionych, których imiona z czasem stały się popularne w różnych krajach. Ponadto tego dnia obchodzi się imieniny w Polsce, Francji, Hiszpanii, Szwecji, na Litwie, w Norwegii i innych krajach europejskich.

Imiona żeńskie 9 listopada

Elżbieta — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Jego znaczenie to „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. Jedną ze znanych nosicielek tego imienia była święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej — francuska zakonnica, którą Kościół katolicki wspomina w listopadzie.

Genowefa — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się z dawnymi słowami, które mogą oznaczać „kobieta rodu” lub „ta, która należy do swojego ludu”. W Polsce imieniny Genowefy obchodzone są 9 listopada.

Almudena — to hiszpańskie imię żeńskie pochodzenia arabskiego. Kojarzy się z wyrazem al-mudayna, co oznacza „małe miasto” lub „twierdzę”. Imię to jest szczególnie znane w Hiszpanii dzięki wizerunkowi Matki Boskiej z Almudena — patronki Madrytu. W lokalnym kalendarzu 9 listopada jest dniem Almudeny.

Estela — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „gwiazda”. Jest pokrewne imionom Estel i Estrella. Estela figuruje w litewskim kalendarzu imienin na 9 listopada.

Skirtaute — to litewskie imię żeńskie. Ma pochodzenie bałtyckie, a jego składniki wiąże się ze starożytnymi słowami odnoszącymi się do siły i wytrwałości. Imię to można znaleźć w litewskim kalendarzu imienin na tę datę.

Tordis — imię żeńskie pochodzenia skandynawskiego. Zostało utworzone z elementów staro-skandynawskich związanych z bogiem Thorem oraz pojęciem „bogini”. W Norwegii imieniny Tordis obchodzone są 9 listopada.

Teodora — żeńska forma greckiego imienia Teodor. Składa się ono ze słów theos — „Bóg” i doron — „dar”. Dlatego znaczenie tego imienia to „dar Boży”. W kalendarzu szwedzkim Teodora obchodzi imieniny 9 listopada.

Eustolia — rzadkie imię żeńskie pochodzenia greckiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „dobrze wyposażona” lub „odpowiednio przygotowana”. W kościelnych wykazach na 9 listopada wspomina się świętą Eustolię — rzymską dziewicę, która żyła w Konstantynopolu.

Sopatra — imię pochodzenia greckiego. Składa się z części, które można przetłumaczyć jako „zbawiciel” i „ojciec”, dlatego jego znaczenie oddaje się jako „ta, która ratuje ojca” lub „obrończyni rodu”. Święta Sopatra jest wymieniona w katolickim martyrologium na 9 listopada.

Żanna — to francuska forma imienia Jan, które wywodzi się od starożytnego imienia hebrajskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. W kalendarzach imieninowych na 9 listopada imię to kojarzy się w szczególności z błogosławioną Żanną z Signy.

Imiona męskie na 9 listopada

Teodor — imię pochodzenia greckiego, złożone ze słów „Bóg” i „dar”. Jego znaczenie to „dar Boży”. W różnych krajach imię to występuje w formach Teodoro, Teodoros, Teodor i Teo. W kalendarzach katolickich 9 listopada wspomina się świętego Teodora z Amasji.

Roland — imię pochodzenia starogermańskiego. Kojarzy się ze słowami oznaczającymi „chwałę” i „ziemię”, dlatego jedną z powszechnych interpretacji jest „sławny na swojej ziemi”. Roland obchodzi imieniny 9 listopada w Austrii.

Gerfried — imię pochodzenia germańskiego. Jego składniki wiąże się ze słowami „wojsko” i „pokój”, dlatego znaczenie można oddać jako „ten, który przynosi pokój wojsku”. Imię to znajduje się w austriackim kalendarzu imienin na 9 listopada.

Bogdan — imię słowiańskie, składające się ze słów „Bóg” i „dany”. Jego znaczenie to „dany przez Boga” lub „dar Boży”. W Czechach Bogdan obchodzi imieniny 9 listopada.

Bożo — południowosłowiańskie imię męskie, popularne w Chorwacji. Pochodzi od słowa „Bóg” i oznacza „boski” lub „ten, który należy do Boga”. W kalendarzu chorwackim imieniny tego imienia przypadają 9 listopada.

Iwan — imię pochodzenia starożydowskiego, oznaczające „Bóg miłosierny” lub „Boża łaska”. Występuje ono w wielu odmianach w różnych językach: Ioann, John, Jean, Jan i inne. W kalendarzu chorwackim Iwan również figuruje wśród osób obchodzących imieniny 9 listopada.

Ursyn — imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa ursus — „niedźwiedź”. Można je przetłumaczyć jako „niedźwiedzi”. W tradycji katolickiej tego dnia wspomina się świętego Ursina — pierwszego biskupa francuskiego miasta Bourges.

Witon — imię związane z łacińską formą Vitonus. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie ma jednoznacznego wyjaśnienia. W kalendarzu katolickim 9 listopada wspomina się świętego Witona z Verdun, biskupa czczonego we Francji.

Benigno – imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa benignus, oznaczającego „dobry”, „miłosierny”, „przyjazny”. W wykazach kościelnych na 9 listopada wspomina się świętego Benignio z Armi — irlandzkiego działacza kościelnego.

Agripin — imię pochodzenia łacińskiego, które wiąże się ze starożytnym rzymskim imieniem rodowym Agrippinus. Jego dokładne znaczenie pozostaje przedmiotem dyskusji. W kalendarzu katolickim tego dnia wspomina się świętego Agrypina, biskupa Neapolu, czczonego za swoją działalność duchową i opowieści o cudach.

Orest — imię pochodzenia greckiego, utworzone od słowa oros — „góra”. Jego znaczenie to „ten, który mieszka w górach” lub „górski”. We Włoszech 9 listopada obchodzi się imieniny Oresta.

Nestor — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Kojarzy się z czasownikiem oznaczającym „powracać do domu”, a także z wizerunkiem mądrego i doświadczonego mężczyzny. W Polsce imię Nestor figuruje w kalendarzu imienin na 9 listopada.

Bogudar — imię słowiańskie, utworzone ze słów „Bóg” i „dar”. Jego znaczenie to „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. W polskim kalendarzu imienin Bogudar figuruje 9 listopada.

Dimitr — forma greckiego imienia Demetriusz. Pochodzi od imienia starożytnej greckiej bogini Demeter, uważanej za patronkę rolnictwa i płodności. W Chorwacji imię Dimitr i jego pokrewne formy można znaleźć w kalendarzach imieninowych.

Teo — to skrócona forma imion Teodor, Teodoros lub Teofil. Ma greckie korzenie i wiąże się ze znaczeniem „dar Boży” lub „ten, który kocha Boga” — w zależności od pełnej formy imienia. W Finlandii i Estonii imieniny Teo obchodzone są 9 listopada.

Teuvo — fińskie imię męskie. Uważa się je za tradycyjną fińską formę związaną z imieniem Teodor. Dlatego też jego znaczenie tłumaczy się również jako „dar Boży”. W Finlandii imieniny Teuvo przypadają 9 listopada.

Nektariusz — imię pochodzenia greckiego, związane ze słowem nektar — „nektar”, napój bogów w mitologii starożytnej Grecji. Często interpretuje się je jako „słodki” lub „ten, który czerpie boską rozkosz”. W Grecji i Rumunii Nektariusz obchodzi imieniny 9 listopada.

Tivadar — węgierska forma imienia Teodor. Ma greckie korzenie i oznacza „dar Boży”. Na Węgrzech Tivadar obchodzi imieniny 9 listopada.

Dartintas — litewskie imię męskie. Należy do tradycyjnych imion bałtyckich, utworzonych na podstawie lokalnych korzeni językowych. W kalendarzu litewskim można je znaleźć wśród imieninowych 9 listopada.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień upamiętniający świętego, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że święty jest niebiańskim opiekunem człowieka i może wstawiać się za nim przed Bogiem.

Katolicy poświęcają szczególną uwagę świętemu, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. Jeśli w kalendarzu kościelnym znajduje się kilku świętych o tym samym imieniu, rodzina może wybrać patrona zgodnie z datą chrztu lub inną ważną dla niej tradycją.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodzinnym lub w gronie bliskich przyjaciół. Wierni mogą rozpocząć ten dzień od modlitwy, udać się do kościoła i podziękować swojemu niebiańskiemu patronowi za wsparcie.

Uroczystość nie musi być huczna. Można zebrać się przy wspólnym stole, spędzić czas z bliskimi lub po prostu zadzwonić do osoby, której chce się złożyć życzenia. Najważniejsze są uwaga i szczere słowa.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W Dzień Anioła życzy się jubilatom zdrowia, pokoju, miłości, spokoju ducha i Bożego błogosławieństwa. Warto również życzyć, aby niebiański opiekun pomagał pokonywać trudności, dodawał sił i chronił przed nieszczęściami.

Na przykład można powiedzieć: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun zawsze będzie przy tobie, chroni przed wszelkim złem i pomaga znaleźć właściwą drogę. Życzę Ci dobrego zdrowia, szczerej miłości, ciepła w sercu, radości i spokoju. Niech w Twoim życiu będzie jak najwięcej jasnych dni, dobrych ludzi i powodów do uśmiechu!”

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