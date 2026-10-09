Katolickie imieniny 9 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

9 października swoje imieniny obchodzą osoby o różnych imionach męskich i żeńskich. Wśród nich są: Dionizy, Jan, Arnold, Ludwik, Abraham, a w niektórych kalendarzach katolickich również Sara i Atanazja. Tego dnia Kościół katolicki wspomina kilku znanych świętych, w szczególności Dionizego z Paryża, Jana Leonardi oraz Johna Henry'ego Newmana.

9 października w Kościele katolickim przypada 27. tydzień okresu zwykłego. W tym dniu w kalendarzu liturgicznym obchodzi się wspomnienie świętego Dionizego, biskupa, i jego towarzyszy-męczenników, a także świętego Jana Leonardi. W niektórych krajach tego dnia szczególnie wspomina się również świętego Johna Henry'ego Newmana.

Imiona związane z tą datą różnią się w zależności od kraju i konkretnego kalendarza imienin. Na przykład polskie kalendarze na 9 października wymieniają Arnolda, Dionizego, Jana i Sarę, a inne listy dodają Ludwika, Abrahama oraz rzadkie formy imion.

Imiona żeńskie na 9 października

Sara — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Oznacza „pani”, „księżniczka” lub „księżniczka”. Jest to biblijne imię żony Abrahama, które stało się jednym z najbardziej znanych imion żeńskich w tradycji chrześcijańskiej. W niektórych kalendarzach katolickich imieniny Sary są wymienione wśród imienin 9 października.

Atanazja — żeńska forma imienia Atanazy, wywodząca się z języka greckiego. Imię to wiąże się ze słowem „nieśmiertelność” i tradycyjnie interpretowane jest jako „nieśmiertelna”. To rzadkie imię pojawia się w polskich kalendarzach imieninowych na 9 października.

Imiona męskie na 9 października

Dionizy — imię pochodzenia starożytnogreckiego. Jest ono związane z imieniem antycznego boga Dionizosa, dlatego jego dokładne pierwotne znaczenie nie ma jednoznacznej interpretacji. W tradycji chrześcijańskiej imię to znane jest dzięki świętemu Dionizymowi Paryżanowi — pierwszemu biskupowi Paryża i jednemu z patronów Francji.

Jan — forma imienia biblijnego, wywodząca się ze starożytnego hebrajskiego imienia Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „Bóg okazał miłosierdzie”. 9 października Kościół katolicki wspomina świętego Jana Leonardi, włoskiego księdza i założyciela zakonu regularnych duchownych Matki Bożej.

Arnold — to imię pochodzenia starogermańskiego. Zostało utworzone ze słów związanych ze znaczeniami „orzeł” i „siła”, dlatego zazwyczaj interpretuje się je jako „siła orła” lub „silny jak orzeł”. W polskich kalendarzach imieninowych Arnold figuruje wśród osób obchodzących imieniny 9 października.

Ludwik — imię pochodzenia germańskiego. Kojarzy się ze słowami „chwała” i „znany”, dlatego jego znaczenie oddaje się jako „sławny wojownik” lub „uwielbiony w walce”. Imię to pojawia się wśród imienin obchodzonych 9 października w niektórych europejskich kalendarzach.

Abraham — imię biblijne pochodzenia starożytnożydowskiego. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „ojciec wielu” lub „ojciec wielu narodów”. W katolickim kalendarzu świętych 9 października wspomina się również o Abrahamie, patriarchu.

Wincenty — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze słowem vincens — „ten, który zwycięża”, „zwycięzca”. W polskim kalendarzu katolickim na 9 października wśród imienin wymieniony jest również Wincenty, choć w popularnych wykazach imię to nie zawsze się pojawia.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień, w którym tradycja chrześcijańska upamiętnia świętego, którego imię nosi dana osoba. Dla katolików jest to przede wszystkim okazja, by wspomnieć swojego świętego patrona i zwrócić się do niego z modlitwą. Tego dnia można udać się do kościoła na mszę, pomodlić się, zapalić świeczkę lub po prostu spędzić czas z bliskimi. Nie trzeba organizować wielkiej uroczystości — najważniejsze, aby ten dzień był przyjemny i miał szczególne znaczenie dla jubilata.

Gratulacje można przekazać prostymi słowami. Na przykład: „Gratuluję z okazji imienin! Niech twój niebiański patron zawsze cię chroni, pomaga w trudnych chwilach i prowadzi ku dobru. Życzę zdrowia, miłości, radości i pokoju”. Z okazji imienin można również życzyć osobie siły, dobrych ludzi w otoczeniu, rodzinnego ciepła oraz spełnienia ważnych marzeń. Najlepsze życzenia to te szczere, bez zbędnej uroczystości.

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