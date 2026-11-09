Szef Państwowego Banku Ziemskiego, którego pensja wynosi ponad 240 tysięcy hrywien, życzył posłom większych dochodów

Pełniący obowiązki dyrektora spółki „Państwowy Bank Gruntów” Andrij Wydyborec, który co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 249 tys. hrywien, podczas posiedzenia komisji parlamentarnej życzył posłom wyższych dochodów.

Wydyboreć stoi na czele tego przedsiębiorstwa państwowego od czerwca, pełniąc tę funkcję z przedrostkiem „p.o.” (pełniący obowiązki). Wcześniej został objęty procedurą lustracji.

Andrij Wydyborec stanął na czele Państwowego Banku Ziemskiego z tytułem „pełniący obowiązki” w czerwcu 2026 roku. Wcześniej przez kilka miesięcy pracował jako główny księgowy Funduszu Majątku Państwowego, do którego przeszedł z sektora prywatnego.

W 2017 roku nazwisko Widiborca pojawiło się w kontekście skandalu w Państwowej Służbie Migracyjnej. Wówczas jego mianowanie na stanowisko szefa wydziału ds. lustracji budziło wątpliwości ze względu na negatywny ślad związany z działalnością tej instytucji.



Obecnie urzędnik ten otrzymuje znacznie wyższe wynagrodzenie niż jego poprzednik. W szczególności miesięczne wynagrodzenie Widiborca wynosi 249 tys. hrywien, podczas gdy były szef przedsiębiorstwa Jarosław Jarosławski otrzymywał 192 tys. hrywien.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym w 2025 roku Jarosławski zadeklarował 2,28 mln hrywien wynagrodzenia od Państwowego Banku Ziemskiego.

Podczas posiedzenia komisji parlamentarnej posłowie zwrócili uwagę na wysokość wynagrodzenia obecnego szefa przedsiębiorstwa. W odpowiedzi Widiborec oświadczył, że życzy wszystkim wyższych pensji.

„Życzę wszystkim wyższych wynagrodzeń. Nie jest to jednak moja decyzja i nie można o tym dyskutować, dopóki obowiązuje moja umowa” – powiedział urzędnik.

Ponadto podczas tego samego posiedzenia okazało się, że Państwowy Bank Ziemski planuje wydać około 10 mln hrywien na zakup czterech samochodów, sprzętu komputerowego oraz stworzenie własnej strony internetowej.

Plany te spotkały się z krytyką ze strony posłów. W szczególności członek komisji rolniczej z partii „Sługa Narodu” Bogdan Torokhtij zakwestionował konieczność takich wydatków.

„Zgodnie z moimi informacjami samochody służbowe Państwowego Banku Gruntów są potrzebne po to, aby następnie przekazać je kierownictwu Funduszu Majątku Państwowego do użytkowania. Nie twierdzę, że dotyczy to prezesa Funduszu” – oświadczył poseł.

Widiborec zaprzeczył tym przypuszczeniom. Według niego przedsiębiorstwo potrzebuje dodatkowego transportu do przeprowadzania oględzin działek, ponieważ obecnie dysponuje tylko jednym samochodem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Państwowy Bank Gruntów” została utworzona w sierpniu 2024 roku w drodze korporatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Fundusz Inwestycji Rolniczych”. Spółka stała się jednym z kluczowych uczestników projektu „Bank Gruntów”, który przewiduje przekazywanie państwowych gruntów rolnych w dzierżawę w drodze aukcji internetowych.

Informację tę podano z odwołaniem do materiału opublikowanego przez serwis „Glavkom”.

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