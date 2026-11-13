Szef międzyregionalnego oddziału Państwowej Służby Pracy ukrył majątek o wartości 12,7 mln hrywien — DBR

Państwowe Biuro Śledcze postawiło zarzuty szefowi Południowo-Zachodniego Międzyregionalnego Zarządu Państwowej Służby Pracy, który – według ustaleń śledztwa – nie wykazał w oświadczeniu majątkowym za rok 2024 majątku i aktywów pieniężnych o wartości ponad 12,7 mln hrywien. Część nieruchomości urzędnik zarejestrował na krewnych, ale faktycznie korzystał z niej sam.

Z inicjatywy śledczych Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji przeprowadziła pełną weryfikację oświadczenia urzędnika.

W wyniku kontroli ustalono, że urzędnik nie wskazał w dokumencie swojej partnerki oraz wspólnej córki, z którymi nadal mieszkał.

W szczególności na współmieszkankę były zarejestrowane dwa mieszkania w Ternopilu o powierzchni 61,9 i 69,1 metra kwadratowego, garaż, lokal niemieszkalny, a także samochód marki Chevrolet Spark z 2016 roku.

Zgodnie z danymi śledztwa mieszkania były wynajmowane, jednak pieniądze od najemców otrzymywał bezpośrednio kierownik wydziału.

Ponadto urzędnik nie zadeklarował domu o powierzchni ponad 217 metrów kwadratowych we wsi Wielkie Gaje w obwodzie tarnopolskim. Został on zarejestrowany na matkę urzędnika, choć faktycznie mieszkał tam on sam wraz z partnerką i córką.

Informację tę podało Państwowe Biuro Śledcze (DBR).

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