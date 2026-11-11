Dyrektor Akademii Nauk Pedagogicznych został podejrzany o plagiat w pracy doktorskiej

Kandydat nauk biologicznych Oleg Smirnow oraz koordynatorka inicjatywy antyplagiatowej „Dissergate” Swiatłana Blagodietelewa-Wołk oskarżyli prezesa Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (NAPNU) Olega Topuzowa o plagiat akademicki.

Naukowcy twierdzą, że praca doktorska Topuzowa zawiera rozległe zapożyczenia tekstowe z rosyjskiej pracy doktorskiej Oleny Kowalewskiej „Geneza i współczesny stan nauczania problemowego”, obronionej w Moskwie w 2000 roku.

Według danych portalu „Plagiat i fałszerstwa w pracach naukowych” zbieżności obejmują 23 strony pracy ukraińskiego naukowca i towarzyszy im bezpośrednia adaptacja tłumaczeniowa rosyjskiego tekstu wraz z rosjanizmami, zachowaniem struktury akapitów, źródeł oraz wniosków pod własnym autorstwem („naszym zdaniem”). Zaangażowani eksperci wezwali Olega Topuzowa do dobrowolnego ustąpienia ze stanowiska dyrektora NAPNU, a środowisko naukowe – do zainicjowania ponownych wyborów kierownictwa akademii.

Źródło: Portal „Plagiat i fałszerstwa w pracach naukowych” / Oświadczenia naukowców na Facebooku.

Byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Igora Klymenka oskarżono o plagiat w pracy doktorskiej, którą obronił w 2019 roku. Według analizy serwisu „Plagiat i fałszerstwa w pracach naukowych” w pracy wykryto zbieżności tekstowe na 51 z 414 stron, co stanowi około 12% tekstu głównego, a także oznaki sfałszowania wyników.

W pracy doktorskiej prorektorki Kijowskiego Uniwersytetu im. Borisa Grinchenka oraz radnej Rady Miejskiej w Kijowie Alli Szlapak wykryto 14 fragmentów plagiatu akademickiego.

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