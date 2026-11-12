Wydatki budżetu miejskiego Charkowa na utrzymanie bezpłatnego transportu publicznego wynoszą od 3,6 do 4 miliardów hrywien rocznie z powodu wzrostu cen energii elektrycznej oraz paliw i smarów.

„To istotne wsparcie dla każdego, kto pozostał w mieście, i dla każdego, kto przybył do Charkowa. Obecnie mamy prawie 227 tysięcy przesiedleńców, którzy stracili wszystko i wybrali Charków jako miejsce do życia, między innymi dzięki bezpłatnym przejazdom” – oświadczył burmistrz Ihor Terechow.

Pomimo znacznego obciążenia finansowego miasto nie planuje rezygnować z tej inicjatywy w przyszłym roku, ponieważ stanowi ona niezwykle ważną pomoc dla lokalnych mieszkańców i osób wewnętrznie przesiedlonych.

O tym poinformował burmistrz Ihor Terechow w wywiadzie dla „Radio Charta”.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zlecił premierowi opracowanie programu bezpłatnych przejazdów miejskim transportem naziemnym w stolicy oraz zapewnienie wystarczającej liczby autobusów.

W odpowiedzi Kliczko zwrócił uwagę prezydenta na brak kierowców autobusów w Kijowie, a rządowi – na zadłużenie w wysokości 8 mld hrywien z tytułu dotacji na bezpłatne przewozy osób uprawnionych do ulg w ciągu ostatnich 11 lat.

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