Państwo kontroluje 65% akcji „Charkowoblenenergo”, a prawie 30% należy do cypryjskiej spółki Smart Holding, powiązanej z objętym sankcjami byłym posłem Wadimem Nowińskim. Jednocześnie wokół spółki toczy się konflikt korporacyjny, a sama spółka jest przygotowywana do reorganizacji.

Obecnie państwowy pakiet akcji „Charkowoblenenergo” nie znajduje się w Funduszu Majątku Państwowego, lecz w spółce akcyjnej „Ukraińskie Sieci Dystrybucyjne” (URM), podlegającej Ministerstwu Energii. Zgodnie z podanymi danymi URM posiada 65,001% akcji spółki.

Kolejne 29,795% akcji znajduje się w posiadaniu cypryjskiej spółki Smart Holding Ltd. Pakiet ten wiąże się z Wadimem Nowińskim: akcje zostały zajęte, a Gospodarczy Sąd Kasacyjny uznał ich zakup w 2021 roku za nieważny.

Historia tego pakietu sięga cypryjskiej spółki Inter Growth Investments, znanej wcześniej jako Garensia Enterprises. Spółkę tę wiązano z grupą Konstantina Grigoriszyna. W orzeczeniach sądowych akcje te są wskazane jako aktywa Nowińskiego, a także rozważa się możliwość ich przejęcia na rzecz skarbu państwa.

W październiku 2024 roku Smart Holding publicznie oskarżył Nowińskiego o próbę odzyskania kontroli nad tym aktywem. Według firmy zajęte akcje nieoczekiwanie uzyskały status akcji z prawem głosu za pośrednictwem instytucji depozytowej. Jednocześnie w Smart Holding zaprzeczają, jakoby Nowiński był beneficjentem grupy, i twierdzą, że utracił ten status 1 grudnia 2022 roku.

Osobny konflikt rozgorzał wokół zarządzania spółką „Charkowoblenergo”. Zarząd URM dwukrotnie zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy – 28 kwietnia i 11 maja – w celu zmiany składu rady nadzorczej.

Właścicielka trzech akcji spółki z Balaklii postanowiła zaskarżyć te decyzje. Sąd pierwszej instancji stanął po jej stronie i unieważnił decyzję o zwołaniu zgromadzenia. Jednak 1 października sąd apelacyjny uchylił to orzeczenie. W ten sposób kwestia kontroli korporacyjnej nad przedsiębiorstwem energetycznym stała się przedmiotem sporu sądowego w wyniku pozwu wniesionego przez akcjonariuszkę mniejszościową.

Od 4 lipca 2024 r. obowiązki dyrektora generalnego „Charkowoblenenergo” pełni Wiaczesław Kravtsow. Zgodnie z danymi rejestru państwowego stoi on również na czele komisji ds. wydzielenia. Firma jest przygotowywana do reorganizacji, a nowy statut został już opracowany, jak podaje Absolution Leaks.

WAKS rozpatrzy sprawę Komarnyckiego dotyczącą korupcji związanej z gruntami w Kijowie.

Wcześniej rozprawę w sprawie Komarnyckiego przełożono z powodu nieobecności oskarżonych.

Pisaliśmy, że burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w ramach śledztwa dotyczącego machinacji w sektorze gruntowym stolicy, z którym powiązany jest były radny Rady Miejskiej w Kijowie Denys Komarnycki, znany jako „nadzorca” Kijowa, z Administracji Miejskiej w Kijowie zwolniono szereg urzędników.

Przypomnijmy również, że były radny Rady Miejskiej w Kijowie Denys Komarnycki wykorzystał do wyjazdu za granicę samochód kamuflażowy przeznaczony do transportu ciał poległych ukraińskich żołnierzy.

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