Krystyna Goyanyuk oceniła poziom trudności Dyktanda Radiowego na rzecz Jedności Narodowej – 2026

Rekordzistka w pisaniu Dyktanda Radiowego Jedności Narodowej, Chrystina Goyanyuk, w 2026 roku pisała dyktando w centrum rehabilitacyjnym Superhumans. Jej zdaniem tekst był średnio trudny, a dyktowanie przebiegło sprawnie.

„Nie chcę używać brzydkich słów, ale myślałam, że będzie gorzej. Jednak tekst został dobrze podyktowany” – powiedziała Chrystina Goyanyuk.

Jak dodała, po powrocie do domu jeszcze raz sprawdzi napisany tekst. Jednocześnie rekordzistka zaznaczyła, że bardzo spodobał jej się utwór przygotowany przez autora tegorocznego dyktanda.

„Bardzo ładny tekst. Dziękuję autorowi za tak ciepłe i piękne słowa, które zawarł w tym dyktandzie radiowym. Jest w nim bardzo dużo różnych znaków interpunkcyjnych. Są dwukropki, wykrzykniki i znaki zapytania. Tak, poziom trudności jest średni” – powiedziała Khrystyna Goyanyuk.

Tekst dyktanda radiowego jedności narodowej z 2026 roku nosi tytuł „List, który się nie kończy”. Jego autorem jest pisarz i weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej Artur Dron.

W dyktandzie na żywo tekst odczytali nauczyciel języka ukraińskiego i literatury Artur Projdakow oraz działaczka społeczna i wolontariuszka Dasza Astafiewa.

Osoby, które chcą, aby napisany tekst został sprawdzony przez specjalistów, mogą go przesłać na jeden z dwóch sposobów:

Pocztą tradycyjną: na adres 01001, Kijów, ul. Chreszczatyk 26. Data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 28 października.

Pocztą elektroniczną: należy sfotografować lub zeskanować tekst w formacie .jpg, .png, .jpeg, .tiff lub .pdf i przesłać go do godziny 11:00 29 października na adres [email protected] .

W czwartek, 29 października, o godz. 11:00 na platformach Suspilne zostanie opublikowany tekst dyktanda radiowego jedności narodowej. Następnie uczestnicy będą mogli samodzielnie sprawdzić swoje prace.

W ramach Dyktanda Radiowego Jedności Narodowej Suspilne dołączyło również do zbiórki funduszy na projekt „Dronopad” fundacji „Powróć żywy”. Celem tej inicjatywy jest wsparcie ukraińskich obrońców, którzy zwalczają wrogie drony.

Organizatorzy wzywają do przyłączenia się do zbiórki pod hasłem „Pisz swoje, zestrzel wroga”.

O tym opowiedziała Chrystina Goyanyuk w komentarzu dla „Suspilne”.

We wtorek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktand Radiowy Jedności Narodowej. Do językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele świata kultury i show-biznesu. Gwiazdy udostępniły zdjęcia i filmy, na których pokazali, jak pisali dyktando.

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