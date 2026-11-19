45-letni mężczyzna posłużył się sfałszowanym paszportem mieszkańca Charkowa z własnym zdjęciem, aby podać się za właściciela działki o powierzchni 5 hektarów we wsi Demydów w obwodzie kijowskim.

W październiku 2021 roku sfinalizował u notariusza sprzedaż gruntu za kwotę prawie 3,7 mln hrywien. Następnie uczestnicy oszukańczego procederu odsprzedali działkę jeszcze kilka razy. Prawdziwy właściciel przebywał w tym czasie za granicą i dowiedział się o transakcji dopiero później.

W sądzie mężczyzna przyznał, że działał na prośbę znajomego. Został skazany na sześć lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Działka została zajęta. Prawdziwy właściciel stara się ją odzyskać na drodze sądowej.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie.

Policja krajowa ujawniła siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – wykorzystywali zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów pod pretekstem fikcyjnych długów oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy – według ustaleń śledztwa – wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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