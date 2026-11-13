34-letni mieszkaniec Kijowa został uznany za winnego zdrady stanu. Pomógł rosyjskiemu żołnierzowi w weryfikacji czterech terminali łączności satelitarnej Starlink.

Według prokuratury w kwietniu 2026 roku mężczyzna zgodził się na propozycję dodatkowego zarobku, którą otrzymał na Telegramie.

Obiecano mu 120 dolarów za aktywację jednego terminala. Ponadto zaangażował trzech znajomych, którzy aktywowali kolejne trzy urządzenia. Za każdego z nich mężczyzna otrzymywał od rosyjskiego koordynatora po 50 dolarów.

Śledztwo wykazało, że skazany zdawał sobie sprawę, że terminale będą wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne do koordynacji działań bojowych przeciwko Ukrainie. Jego znajomi, według prokuratury, nie wiedzieli o prawdziwym przeznaczeniu tych urządzeń.

Sąd skazał mężczyznę na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Źródło: Prokuratura miejska w Kijowie

SBU zdemaskowała agenta RF, który wysadził samochód urzędnika rady miejskiej Dniepru.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

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