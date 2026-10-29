Masowa ewakuacja Kijowa w związku z zagrożeniem rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną nie jest realistycznym rozwiązaniem. Stolica powinna natomiast przygotować się na ewentualne ataki na systemy zapewniające funkcjonowanie miasta oraz na przerwy w dostawach wody, ogrzewania i energii elektrycznej.

Według Siergieja Beskrestnowa należy skupić się przede wszystkim na ochronie infrastruktury krytycznej oraz przygotowaniu miasta na ewentualne skutki rosyjskich ostrzałów.

„Ewakuacja Kijowa to szaleństwo, całkowite szaleństwo, ponieważ na świecie nie ma takich doświadczeń. Nawet jeśli mówimy o ewakuacji tysiąca osób, 10 tysięcy osób, nie dysponujemy infrastrukturą wystarczającą, by to zrealizować. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby Kijów się utrzymał” – podkreślił doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej Beskrestnow.

Według niego Rosja może przeprowadzać ataki na systemy wodociągowe i kanalizacyjne, elektrociepłownie, podstacje elektryczne i obiekty wytwórcze, próbując doprowadzić do załamania funkcjonowania stolicy.

Doradca prezydenta uważa, że do ochrony infrastruktury miejskiej należało aktywniej przygotowywać się już latem. W szczególności należało zainstalować zabezpieczone generatory, uruchomić dodatkowe studnie artezyjskie oraz stacjonarne punkty ogrzewania.

Jako przykład przygotowań do ewentualnych przerw w dostawach ciepła i energii elektrycznej podał Zaporoże i Charków, gdzie, jak twierdzi, aktywnie pracuje się nad zapewnieniem odporności systemów komunalnych.

Jednocześnie Beskrestnow ostrzegł, że mobilne kotłownie nie są w stanie całkowicie rozwiązać tego problemu. Ze względu na promieniowanie cieplne obiekty takie mogą być widoczne dla rosyjskich dronów wyposażonych w kamery termowizyjne.

Wezwał również mieszkańców Kijowa do przygotowania się na ewentualne zakłócenia w działaniu systemów komunalnych, w szczególności do zaopatrzenia się w akumulatory i niewielki zapas paliwa.

O tym poinformował dziennikarzy doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej Beskrestnow.

Przypomnijmy, że Kliczko zrezygnował z wezwania kijowian do ewakuacji ze stolicy.

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