Podczas kontroli międzynarodowych przesyłek pocztowych inspektorzy kijowskiego urzędu celnego wykryli głowę rekina, wypchany ptak z rodziny kaniów oraz fragment kła słonia. Te preparaty taksydermiczne należą do okazów dzikiej fauny, których międzynarodowy handel reguluje konwencja CITES.

Jej wymogi dotyczą zarówno żywych, jak i martwych zwierząt, a także wyrobów wykonanych z części ich ciał.

Głowę rekina próbowano wysłać z Odessy do Kanady, a wypchane ciało myszołowa – z Pryluków do tego samego kraju. Fragment kła słonia był transportowany z Pokrowa do Stanów Zjednoczonych.

Gatunki zwierząt i pochodzenie okazów zbadali eksperci Instytutu Zoologii im. I. I. Szmalgauzena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Zgodnie z ich ustaleniami są to żarłacz mako (Isurus), myszołów zwyczajny (Buteo buteo) oraz fragment kła przedstawiciela rodziny słoniowatych (Elephantidae).

Eksperci zwrócili szczególną uwagę na wypchany okaz myszołowa. Ptak był bardzo młody, urodzony w tym roku. Najprawdopodobniej został pozyskany w środowisku naturalnym w wyniku kłusownictwa, co pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną lub karną. Gatunek ten jest objęty ochroną na mocy Konwencji berneńskiej o ochronie dzikiej flory i fauny oraz siedlisk naturalnych w Europie i posiada status „podlegający szczególnej ochronie w Europie”.

Podczas odprawy celnej nie przedstawiono żadnych dokumentów zezwalających na eksport.

Przedmioty stanowiące przedmiot naruszenia przepisów celnych zostały skonfiskowane. Informację tę podała Państwowa Służba Celna Ukrainy. Podatek od przesyłek międzynarodowych: kto na tym zyska i ile zapłacą Ukraińcy. Zełenski podpisał ustawy o podatkach od przesyłek oraz o sprawozdawczości platform internetowych

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