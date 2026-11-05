Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko twierdzi, że wielokrotnie proponował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu osobiste omówienie pilnych problemów stolicy, jednak nie otrzymał odpowiedzi.

Jak twierdzi, nie padła bezpośrednia odmowa, ale sytuacja „wyglądała jak sygnał wysłany w kosmos”.

Kliczko oświadczył również, że dowiedział się z mediów o inicjatywie Zełenskiego dotyczącej utworzenia specjalnego gabinetu dla władz kijowskich. Jednocześnie burmistrz podkreślił, że stolica ma własny profesjonalny zespół, ale jest gotowa przyjąć pomoc państwa.

Oświadczenia prezydenta dotyczące nieudanych przygotowań Kijowa do zimy Kliczko nazwał dziwnymi i bezpodstawnymi. Twierdzi on, że przedstawiciele władz centralnych nie kontaktowali się z nim ani z odpowiednimi kierownikami miasta w sprawie przygotowań do sezonu grzewczego.

Źródło: Suspilne

Bez systemów obrony przeciwlotniczej konstrukcje ochronne nie będą w stanie w pełni zabezpieczyć kluczowych obiektów infrastruktury przed rosyjskimi atakami. Według Witalija Kliczki, aby zapewnić niezawodną ochronę obiektów o krytycznym znaczeniu, konieczne jest połączenie fizycznych konstrukcji ochronnych ze środkami obrony przeciwlotniczej.

Z powodu rosyjskich ataków Kijów boryka się z przerwami w dostawach prądu, wody i w funkcjonowaniu transportu elektrycznego — powiedział Kliczko.

Kliczko wyjaśnił, dlaczego w Kijowie nadal brakuje mobilnych schronów.

Kliczko oświadczył, że system kanalizacyjny Kijowa posiada zasilanie awaryjne.

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