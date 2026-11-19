Na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki część semestru zimowego odbędzie się w trybie online — od 25 stycznia do 27 lutego 2027 roku włącznie.

Forma zdalna zostanie wprowadzona dla wszystkich programów edukacyjnych.

Decyzja ta została podjęta ze względu na sytuację bezpieczeństwa w Ukrainie oraz ryzyko zakłóceń w dostawach energii elektrycznej i ciepła w okresie zimowym. Przedstawiciele uczelni wyjaśnili, że pozwoli to na kontynuowanie nauki nawet w trudnych warunkach pogodowych i energetycznych.

Zmiany w harmonogramie zajęć zatwierdzono rozporządzeniem rektora z dnia 17 listopada.

Źródło: Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki.

Zimowa sesja egzaminacyjna na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zasada ta będzie dotyczyła studentów wszystkich roczników i form studiów.

Minister edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie mianowania Walerija Kopijki na stanowisko rektora Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki na okres pięciu lat.

W Ministerstwie Edukacji wyznaczono osobę odpowiedzialną za reformę szkolnictwa średniego.

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