Była uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Inna Miller, która pracuje jako kosmetyczka, emocjonalnie zareagowała na zakończenie swojego udziału w programie z koszykarzem Wiaczesławem Kravcowem.

Podczas pierwszej imprezy dziewczyna poprosiła sportowca, by podniósł ją na ręce, aby mógł lepiej usłyszeć jej piosenkę. Później, poznając inne uczestniczki, Inna opowiedziała o swoich licznych talentach i wykształceniu. Jednak w drugim odcinku Kravtsov nie wręczył jej róży, więc opuściła program i nie będzie już walczyć o serce kawalera.

„Cieszę się, że ta historia zakończyła się dla mnie właśnie w ten sposób. Jeszcze kilka tygodni, a może nawet miesięcy nękania na tle zrujnowanej reputacji – i nawet nie wiem, czy starczyłoby mi sił, by to wszystko wytrzymać. Kiedy wspominam zdjęcia, wracam do tych przeżyć: jak się bałam, jak chciałam spać, jak się denerwowałam przed występem, bałam się śpiewać i zapomnieć najważniejszych słów. To doświadczenie uczyniło mnie silniejszą i odkryło we mnie nowe oblicza” – napisała dziewczyna.

Miller dodała, że nie żałuje udziału w programie, ale nie chce już wracać do tej tematyki.

„Wzięłam udział w tym projekcie z konkretnymi pytaniami, na które chciałam znaleźć odpowiedzi. I, co ciekawe, udało mi się to. Być może nie do końca tak, jak sobie wyobrażałam, ale dokładnie tak, jak tego potrzebowałam. Nie żałuję swojego wyboru. To część mojego życia, którą akceptuję, ale nie chcę już do niej wracać. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, którzy starali się dostrzec więcej niż pokazał ekran i którzy pozostali przy mnie” – dodała Inna.

Na swoim Instagramie Inna podkreśliła, że nie zasmuciła się decyzją kawalera.

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