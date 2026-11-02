Byłą zastępczynię szefa Służby Migracyjnej skazano na dziewięć lat pozbawienia wolności

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłą pierwszą zastępczynię przewodniczącego Państwowej Służby Migracyjnej, Dinę Pimachową, za winną w sprawie dotyczącej łapówek za załatwianie dokumentów dla cudzoziemców. Została skazana na dziewięć lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą całego należącego do niej mienia.

Oprócz kary pozbawienia wolności sąd nałożył na Pimachową dodatkową karę – zakaz sprawowania określonych funkcji przez okres trzech lat.

Zgodnie z materiałami sprawy, w czerwcu 2017 roku urzędniczka podczas spotkania ze znajomym poprosiła o 1,8 tys. dolarów za załatwienie dokumentów, które pozwalały obywatelowi Wietnamu na legalny pobyt na terytorium Ukrainy.

Po otrzymaniu pieniędzy Pimachowa poprosiła o kolejne 30 tys. dolarów za przyspieszenie procedury uzyskania obywatelstwa ukraińskiego przez obywatela Iranu, rzekomo ze względu na jego pochodzenie terytorialne.

Według wersji oskarżenia zaproponowała w tym celu sfałszowanie wyników testów DNA, aby stworzyć sztuczne podstawy do ustalenia powiązań rodzinnych cudzoziemca z obywatelami Ukrainy.

Dokumenty te mogłyby stanowić podstawę do wydania odpowiedniego orzeczenia sądowego, na mocy którego cudzoziemiec uzyskałby możliwość uzyskania obywatelstwa ukraińskiego i paszportów.

Jednak nie udało się doprowadzić do końca nielegalnego wystawienia dokumentów z powodu wycieku informacji o działaniach operacyjnych Narodowego Biura Antykorupcyjnego.

W listopadzie 2017 roku sprawa Pimachowej zyskała rozgłos po doniesieniach o udaremnieniu operacji specjalnej NABU. Wówczas Państwowa Służba Migracyjna oświadczyła, że agent biura antykorupcyjnego rzekomo próbował sprowokować urzędniczkę do przyjęcia łapówki.

Już we wrześniu tego samego roku Pimachowa zwróciła się do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ze zgłoszeniem dotyczącym możliwej prowokacji w celu przekupstwa ze strony agentów i detektywów NABU.

Postępowanie karne wszczęte na podstawie jej oświadczenia było wielokrotnie umarzane z powodu braku znamion przestępstwa. Ostateczną decyzję o umorzeniu wydano w kwietniu 2021 roku, a następnie jej zgodność z prawem potwierdziła Izba Apelacyjna WAKS.

Źródło: Transparency International Ukraine

Przypomnijmy, że NABU przeprowadziło przeszukania w mieszkaniu Pimachowej w sprawie prowokacji do wręczenia łapówki.

29 listopada 2017 r. zatrzymano detektywa NABU za próby wyłudzenia łapówki od zastępczyni przewodniczącego Państwowej Służby Migracyjnej Diny Pimachowej. NABU oskarżyło Prokuraturę Generalną i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy o udaremnienie tajnej operacji mającej na celu wykrycie korupcji w Państwowej Służbie Migracyjnej. Sama Pimachowa potwierdziła, że złożyła na niego skargę.

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