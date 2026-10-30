Pracownicy Państwowego Biura Śledczego (DBR) wykryli nielegalną sprzedaż mienia wojskowego. Dwóch mężczyzn próbowało sprzedać opancerzony pojazd rozpoznawczo-patrolowy BRDM-2 oraz materiały wybuchowe o mocy około 300 kg w ekwiwalencie trotylu za 8 tysięcy dolarów.

Wśród zatrzymanych znajduje się były zastępca dowódcy jednej z zmechanizowanych brygad Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa podpułkownik bezprawnie weszł w posiadanie pojazdu opancerzonego i ukrył go na terenie jednej z jednostek wojskowych. Planował również sprzedaż materiałów wybuchowych.

Potencjalnego nabywcę mężczyzna znalazł samodzielnie, a przekazanie mienia powierzył wspólnikowi. Pośrednika zatrzymano podczas odbioru 8 tysięcy dolarów. Na miejscu zabezpieczono pojazd opancerzony oraz materiały wybuchowe. Następnie zatrzymano również byłego zastępcę dowódcy brygady.

Źródło: Państwowe Biuro Śledcze (Facebook)

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