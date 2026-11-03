Podczas zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce 14-letni chłopiec znalazł się wewnątrz budynku po tym, jak spadł z drzewa. Żołnierze Gwardii Narodowej wciągnęli nastolatka do środka, aby chronić go przed kamieniami rzucanymi przez uczestników starć.

O tym poinformował dowódca Gwardii Narodowej Ołeksandr Piwnenko. Szef Gwardii Narodowej zaznaczył, że chłopiec był przerażony sytuacją i obecnością żołnierzy.

Jednocześnie materiały filmowe przedstawiające nastolatka w stanie szoku były aktywnie rozpowszechniane przez rosyjskie serwisy propagandowe, które oskarżały ukraińskich żołnierzy o znęcanie się. Później pojawiły się dowody wideo, które obalają fałszywe informacje wroga: widać na nich, że nieletni brał udział w protestach, groził policji i sam upadł podczas tego zdarzenia.

Obecnie uprawnione organy państwowe, w szczególności Państwowa Służba Śledcza (DBR), Gwardia Narodowa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kontynuują dochodzenia służbowe w celu pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Źródło: dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy Oleksandr Pivnenko.

Szef Biura Prezydenta, Kirył Budanow, oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Według niego obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną oraz odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną stwierdzone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

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